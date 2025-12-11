Đòi 75 triệu USD cho tên miền Lambo.com, chủ sở hữu bị buộc giao lại cho Lamborghini

Một người đàn ông Mỹ chi 10.000 USD mua tên miền Lambo.com với hy vọng bán lại giá 75 triệu USD, nhưng cuối cùng vừa mất trắng tên miền vừa phải gánh thêm chi phí pháp lý sau phán quyết của tòa án.

Richard Blair, một cư dân bang Arizona (Mỹ), đã chi 10.000 USD để mua tên miền Lambo.com vào tháng 2/2018. Trong giới chơi xe, "Lambo" là biệt danh rất phổ biến của Lamborghini, nên việc một cá nhân mua và giữ tên miền này bị xem là hành vi đầu cơ, chờ bán lại cho hãng xe hoặc các bên liên quan với giá cao.

Người đàn ông ở Mỹ mua tên miền Lambo.com với giá 10.000 USD với mục đích bán lại giá cao hơn. Ảnh: Lamborghini.

Từ năm 2020, Blair bắt đầu rao bán tên miền Lambo.com và liên tục đẩy giá lên cao. Tháng 8/2020, người đàn ông này niêm yết tên miền với giá khoảng 1,12 triệu bảng Anh, sau đó chuyển sang 1,5 triệu USD vào tháng 12 cùng năm. Đầu năm 2021, mức giá tăng lên 3,3 triệu USD rồi được nâng tiếp lên 12 triệu USD vào tháng 9/2021.

Chưa dừng lại, Blair tiếp tục "thổi giá" lên 58 triệu USD vào tháng 8/2022 và chốt ở con số khổng lồ 75 triệu USD vào tháng 9/2023. Trong thời gian này, đã có vài bên ngỏ ý muốn mua lại tên miền nhưng Blair đều từ chối vì chưa đúng giá anh mong muốn.

Theo Road & Track, Blair bắt đầu tự xưng "Lambo" trên mạng và tuyên bố mình yêu thích cái tên này như một biến thể của từ "lamb" (con cừu), chứ không liên quan đến hãng siêu xe Italy. Thậm chí, người đàn ông này dùng Lambo.com dẫn về trang cá nhân, tự nhận mình là "Lambo" và khẳng định sẽ "chơi tới cùng" với bất kỳ ai dám tranh giành tên miền mà anh đang nắm giữ.

Về phía Lamborghini, dĩ nhiên hãng siêu xe này không hài lòng. Tháng 4/2022, hãng xe nộp đơn khiếu nại lên Trung tâm Trọng tài và Hòa giải của Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới (WIPO), đề nghị áp dụng Chính sách giải quyết tranh chấp tên miền thống nhất (UDRP) để yêu cầu chuyển giao Lambo.com. UDRP là quy trình để xử lý trường hợp cá nhân, tổ chức đăng ký tên miền trùng hoặc dễ gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đã được bảo hộ, nhưng không có quyền lợi hoặc lợi ích hợp pháp đi kèm.

Không những không bán được tên miền với giá 75 triệu USD, Blair còn phải chi trả các khoản phí pháp lý liên quan. Ảnh: Car Throttle.

Đến tháng 8/2022, hội đồng xét xử của WIPO kết luận Blair đăng ký và sử dụng tên miền với ý xấu, chủ yếu nhằm hưởng lợi từ danh tiếng và thiện chí của thương hiệu Lamborghini. Cơ quan này ra phán quyết buộc chuyển giao tên miền cho hãng xe Italy. Blair sau đó kiện ra tòa với hy vọng đảo ngược tình thế nhưng tòa khẳng định ông không có quyền hợp pháp với tên miền. Theo tòa án, Blair chỉ bắt đầu dùng biệt danh "Lambo" sau khi mua Lambo.com, không hề phát triển nội dung độc lập và lại nhiều lần công kích Lamborghini.

Cuối cùng, Blair đã phải giao lại tên miền Lambo.com cho Lamborghini, mất trắng 10.000 USD tiền mua ban đầu và còn phải chi trả các khoản phí pháp lý liên quan.