Tin nóng công nghệ 4/12: Internet vệ tinh của Trung Quốc nhanh hơn Starlink gấp 5 lần

VietTimes - Sạc điện không dây cho ô tô đạt hiệu suất 90%; Internet vệ tinh của Trung Quốc tuyên bố nhanh hơn Starlink gấp 5 lần;... là tin nóng công nghệ hôm nay.

1. Sạc điện không dây cho ô tô đạt hiệu suất 90%

Thử nghiệm tại Thuỵ Sĩ. Ảnh: Interesting Engineering.

Một thử nghiệm thực tế tại Thụy Sĩ đã chứng minh rằng sạc không dây cho xe điện (EV) có thể đạt hiệu suất lên tới 90%, tương đương với các hệ thống sạc bằng cáp truyền thống, đồng thời mang lại sự tiện lợi vượt trội.

Dự án INLADE do các nhà nghiên cứu từ Empa thực hiện, đã thử nghiệm công nghệ sạc cảm ứng không dây trong điều kiện đời sống thực tế. Hệ thống này cho phép tài xế đỗ xe đơn giản trên một tấm sạc ngầm dưới đất và quá trình sạc sẽ bắt đầu tự động qua từ trường.

Các nhà khoa học tin rằng tính năng này sẽ giúp việc sạc EV dễ dàng như sạc điện thoại. Hơn nữa, việc EV tự động kết nối với lưới điện khi đỗ xe còn giúp chúng hoạt động như đơn vị lưu trữ năng lượng di động, hỗ trợ ổn định hệ thống điện quốc gia.

2. Tính năng Portrait Night Mode biến mất trên iPhone 17 Pro

Tính năng Night Mode biến mất trên iPhone 17 Pro. Ảnh: Interesting Engineering.

Apple đã nâng cấp mạnh mẽ khả năng chụp ảnh thiếu sáng kể từ khi giới thiệu Night Mode (Chế độ Ban đêm) vào năm 2019. Năm 2020, iPhone 12 Pro là dòng đầu tiên kết hợp Night Mode với ảnh Portrait (Chân dung) nhờ cảm biến LiDAR.

Tuy nhiên, người dùng gần đây đã phát hiện ra rằng iPhone 17 Pro không còn cho phép kết hợp Chế độ Chân dung và Night Mode. Lỗi này dường như chỉ xảy ra trên các mẫu Pro mới nhất, dù các cảm biến, bao gồm LiDAR, vẫn còn nguyên và thậm chí còn tốt hơn.

Điều đáng ngạc nhiên là trang hỗ trợ của Apple đã cập nhật, cho thấy tính năng Chân dung với Night Mode chỉ khả dụng từ iPhone 12 Pro đến iPhone 16 Pro, loại trừ dòng 17 Pro. Nguyên nhân có thể là do việc thay đổi vị trí các cảm biến đã làm giảm độ tin cậy của tính năng này.

3. Internet vệ tinh của Trung Quốc nhanh hơn Starlink gấp 5 lần

Internet vệ tinh của Trung Quốc nhanh hơn Starlink gấp 5 lần. Ảnh: Nikkei Asia.

Các nhà nghiên cứu công nghệ vũ trụ Trung Quốc đã đạt được một đột phá tiềm năng, truyền dữ liệu từ vệ tinh địa tĩnh về Trái Đất với tốc độ 1 gigabit/giây (Gbps). Thành tựu này nổi bật vì tốc độ truyền dữ liệu qua laser vượt xa các hệ thống internet vệ tinh hiện đại như Starlink (thường đạt tối đa hơn 200 megabit/giây).

Điều đáng kinh ngạc là tín hiệu được phát từ khoảng cách 36.000 km chỉ sử dụng bộ phát laser công suất 2 watt. Để vượt qua nhiễu loạn khí quyển, rào cản lớn nhất của truyền dẫn laser, nhóm nghiên cứu đã phát triển phương pháp AO-MDR synergy mới.

Công nghệ này mở ra kỷ nguyên mới cho internet vệ tinh, cho phép truyền tốc độ ngang cáp quang mà không cần phần cứng phức tạp.

4. Máy chủ AI mới của Nvidia tăng cường hiệu suất mô hình AI gấp 10 lần

Máy chủ AI mới của Nvidia tăng cường hiệu suất mô hình AI gấp 10 lần.

Nvidia mới đây đã công bố dữ liệu mới, cho thấy máy chủ trí tuệ nhân tạo (AI) mới nhất của họ có thể cải thiện hiệu suất của các mô hình AI thế hệ mới - bao gồm cả hai mô hình phổ biến từ Trung Quốc - lên gấp 10 lần.

Dữ liệu này được đưa ra trong bối cảnh trọng tâm của ngành AI đang chuyển từ huấn luyện mô hình (lĩnh vực Nvidia thống trị) sang việc triển khai phục vụ người dùng, nơi cạnh tranh gay gắt hơn từ các đối thủ như AMD và Cerebras.

Máy chủ mới của Nvidia, tích hợp 72 chip hàng đầu với các liên kết tốc độ cao, đã tăng cường đáng kể hiệu suất của mô hình Kimi K2 Thinking của Moonshot (Trung Quốc). Sự gia tăng này chủ yếu đến từ số lượng chip khổng lồ và tốc độ liên kết giữa chúng, một lợi thế mà Nvidia vẫn duy trì.

5. Ấn Độ thu hồi lệnh buộc cài sẵn ứng dụng an ninh mạng nhà nước

Các nhóm bảo vệ quyền riêng tư trên Internet và phe đối lập chính trị đã bày tỏ lo ngại rằng ứng dụng này có thể được sử dụng như một công cụ giám sát hàng loạt. Ảnh: The Guardian.

Chính phủ Ấn Độ vừa thu hồi lệnh yêu cầu tất cả điện thoại thông minh phải cài đặt sẵn ứng dụng an ninh mạng Sanchar Saathi thuộc sở hữu nhà nước, sau làn sóng phản đối mạnh mẽ về quyền riêng tư và sự từ chối tuân thủ của các công ty công nghệ lớn, bao gồm Apple và Google.

Bộ Truyền thông Ấn Độ đã xác nhận quyết định rút lại lệnh, nhấn mạnh ứng dụng này chỉ nhằm mục đích giúp công dân chống lại lừa đảo và theo dõi điện thoại bị mất cắp. Tuy nhiên, lệnh này ban đầu đã gây ra sự phẫn nộ trong giới chính trị, với các nghị sĩ đối lập lo ngại ứng dụng có thể trở thành công cụ giám sát hàng loạt.

Quyết định thu hồi được các nhóm bảo vệ quyền riêng tư hoan nghênh.