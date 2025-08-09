Lynk & Co 01 Hyper ra mắt giá 919 triệu đồng, đấu Hyundai Tucson và Ford Territory

Lynk & Co vừa chính thức giới thiệu mẫu SUV cỡ C 01 Hyper tại thị trường Việt Nam, đi kèm mức giá 919 triệu đồng, đối đầu với các mẫu SUV gầm cao của Hyundai và Ford.

Theo nhà phân phối, đây là phiên bản được tinh chỉnh cấu hình để phù hợp hơn với điều kiện sử dụng, nhưng vẫn giữ bản sắc SUV châu Âu với thiết kế hiện đại, khả năng vận hành mạnh mẽ và công nghệ tiên tiến.

Ngoại thất Lynk & Co 01 Hyper theo ngôn ngữ Mega City Contrast với đèn định vị “Aurora Borealis”, đèn Full LED 208 điểm, mâm hợp kim 19 inch và đèn hậu LED “Energy Cube” giúp xe nổi bật trong phố. Xe có 3 màu ngoại thất gồm Trắng ngọc trai, Đen ánh kim và Xanh rêu mới.

Mẫu SUV cỡ C này nổi bật với khung gầm CMA, vật liệu thân thiện môi trường theo tiêu chuẩn “3 không” và hệ thống treo trước/sau chuẩn châu Âu. Ngoài ra, xe có màn hình giải trí 12,8 inch, đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, âm thanh 8 loa, điều hòa 2 vùng và lọc PM2.5.

Đối thủ Hyundai Tucson cũng không kém cạnh khi có màn hình và cụm đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, điều hòa hai vùng có cửa gió sau, ghế da chỉnh điện, sưởi ấm và làm mát, cùng cửa sổ trời panorama.

Ford Territory Titanium X trang bị tương tự: màn hình trung tâm và bảng đồng hồ đều 12,3 inch, điều hòa 2 vùng, ghế lái chỉnh điện 10 hướng, ghế có thông gió, kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây, cửa sổ trời toàn cảnh và sạc không dây. Nhìn chung, các mẫu SUV này đều đáp ứng tốt về mặt tiện nghi.

Lynk & Co 01 Hyper sử dụng động cơ Drive-E 2.0TD T4 Evo, công suất 215 mã lực, mô-men xoắn 325 Nm, kết hợp hộp số tự động Aisin 8 cấp, tăng tốc 0–100 km/h trong 7 giây. Hệ thống treo trước MacPherson, sau đa liên kết độc lập chuẩn châu Âu, cùng khung gầm CMA và tỷ lệ thép cường lực hơn 73% giúp tăng độ chắc chắn. Xe đạt chuẩn an toàn 5 sao Euro NCAP, tương đương các đối thủ châu Âu như Volvo XC40 hay Peugeot 3008.

Trong khi đó, đối thủ Hyundai Tucson tại Việt Nam có các bản động cơ đa dạng hơn, gồm: bản xăng 2.0L (156 mã lực), 1.6L Turbo (180 mã lực) và diesel 2.0L (186 mã lực). Ford Territory Titanium X trang bị động cơ 1.5L EcoBoost tăng áp, sản sinh 160 mã lực. Điều này cho thấy Lynk & Co 01 Hyper có lợi thế về sức mạnh động cơ so với Tucson và Territory.

Về an toàn và hỗ trợ lái, Lynk & Co 01 Hyper gây ấn tượng mạnh với 15 tính năng hỗ trợ ADAS, gồm hỗ trợ lái khi ùn tắc, ga tự động xếp hàng, giữ làn, camera 360° và phanh kiểm soát khi vào cua. Tucson cũng trang bị đầy đủ công nghệ Hyundai SmartSense như phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo điểm mù, giữ làn, cảnh báo va chạm sau, kiểm soát hành trình thích ứng và camera 360°. Ford Territory không thua kém với camera 360, cảnh báo lệch làn, điểm mù, cảnh báo xe cắt ngang, kiểm soát hành trình thích ứng, và lên tới 6 túi khí.

Tổng thể, cả 3 mẫu xe đều có hệ thống hỗ trợ lái hiện đại, nhưng Lynk & Co đang thể hiện nổi bật với số lượng tính năng nhiều nhất.

Có thể thấy điểm mạnh của Lynk & Co 01 Hyper nằm ở động cơ 2.0 tăng áp mạnh mẽ, cảm giác lái thể thao, danh sách công nghệ phong phú và tiêu chuẩn an toàn cao. Bên cạnh đó, trong tháng 8 này, nhà phân phối Greenlynk Automotives áp dụng chính sách tặng 50% trước bạ và bảo hiểm thân vỏ cho khách mua xe. Tuy nhiên, là thương hiệu mới mẻ tại Việt Nam và giá bán tiệm cận các SUV cỡ C cao cấp có thể khiến người dùng mang tâm lý cân nhắc Lynk & Co 01 Hyper so với lựa chọn SUV quen thuộc.

Hiện tại, với số tiền trên dưới 900 triệu đồng, tại Việt Nam đang sẵn có một số lựa chọn SUV gầm cao, điển hình như: Tucson 2.0 xăng đặc biệt giá 859 triệu đồng, Mitsubishi Outlander 2.0 CVT Premium New giá 950 triệu đồng, Territory Titanium X giá 889 triệu đồng, Kia Sorento 2.2D Luxury giá 954 triệu đồng, Isuzu mu-X B7 4x2 MT giá 928 triệu đồng...