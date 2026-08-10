Hot girl triệu follow bị “bạn thân” dụ sang Philippines rồi sát hại gây rúng động Trung Quốc

Một vụ việc đang gây rúng động cộng đồng mạng Trung Quốc: Hotgirl triệu người theo dõi “Athena” được xác nhận đã bị sát hại: 800.000 NDT tiền chuộc của gia đình mất trắng, cô đã chết dưới tay chính người bạn thân.

Hotgirl mất tích rồi bị thủ tiêu vì dính bẫy của người “bạn thân” qua mạng

Trong quan hệ bạn bè, điều người ta coi trọng nhất thường là niềm tin. Nhưng trớ trêu thay, đôi khi người đâm sau lưng lại chính là người vẫn ngày ngày gọi mình là “bạn thân”.

Vụ mất tích của nữ người nổi tiếng mạng xã hội Athena Liya, (tên thật là Khổng Lệ Mai 孔丽梅), đã kéo dài suốt 3 năm, gây nên bao phỏng đoán và lời đồn thổi. Đến nay, những mảnh ghép của sự thật mới dần được hé lộ. Từng có thời điểm nhiều người tin rằng cô chỉ bị giam giữ trong một khu lừa đảo ở nước ngoài và vẫn còn cơ hội trở về.

Không ai ngờ chuyến đi Philippines tưởng như một lời mời du ngoạn nghỉ ngơi ngay từ đầu đã là một cái bẫy chết người. Và người giăng bẫy không phải một kẻ xa lạ, mà chính là người bạn mà Khổng Lệ Mai tin tưởng nhất – Lý Nhất Phi (李一菲).

Ảnh Khổng Lệ Mai (trái) chụp cùng Lý Nhất Phi (phải) và "mẹ" của cô ta. Ảnh: HK01.

Theo thông tin được đăng trên truyền thông Trung Quốc ngày 9/8/2026, Khổng Lệ Mai sinh năm 1995, quê Quảng Đông. Cô từng giành giải Ba cuộc thi Hoa hậu Thế giới khu vực Macau năm 2021, sau đó trở thành người nổi tiếng trên các nền tảng video ngắn, riêng tài khoản Douyin đã có hơn một triệu người theo dõi.

Những bức ảnh trên mạng xã hội khiến nhiều người nghĩ cô là một tiểu thư con nhà giàu. Nhưng phía sau vẻ ngoài hào nhoáng, Khổng Lệ Mai được cho là xuất thân từ một gia đình bình thường và phải tự mình gây dựng sự nghiệp.

Sau khi quen biết Khổng Lệ Mai trên mạng, Lý Nhất Phi thường xây dựng hình ảnh một nữ doanh nhân trẻ giàu có, xuất thân danh giá, tiêu tiền hào phóng. Hai người gặp mặt rồi qua lại trong thời gian dài, khiến Khổng Lệ Mai dần gỡ bỏ cảnh giác và coi Lý Nhất Phi như một người bạn thân có thể chia sẻ mọi chuyện.

Không ai ngờ sự thân thiết ấy lại chỉ là một màn kịch được kẻ thủ ác chuẩn bị từ lâu.

Một bức ảnh chụp hai người bạn: Lý Nhất Phi (trái) và Khổng Lệ Mai (phải). Ảnh: HK01.

Lời mời đi Philippines và cái bẫy được giăng sẵn

Cuối tháng 5/2023, Lý Nhất Phi liên tục tâm sự với Khổng Lệ Mai rằng cô ta vừa chia tay bạn trai, tâm trạng suy sụp và muốn ra nước ngoài nghỉ ngơi cho khuây khỏa.

Lý Nhất Phi rủ bạn cùng sang Philippines, hứa sẽ đặt khách sạn cao cấp, đi nghỉ dưỡng bên biển và tiện thể quay một số nội dung.

Để Khổng Lệ Mai yên tâm, Lý Nhất Phi vẽ ra một chuyến đi rất hấp dẫn, từ ăn ở đến lịch trình chụp ảnh đều nói rằng mình sẽ lo liệu hết chi phí. Sau nhiều lần thuyết phục, cuối cùng Khổng Lệ Mai đồng ý.

Theo kế hoạch ban đầu, hai người sẽ đi những chuyến bay có thời gian gần nhau và cùng đến Philippines. Nhưng khi Khổng Lệ Mai đã chuẩn bị xong và lên chuyến bay từ Quảng Châu tới Manila, mọi chuyện bất ngờ thay đổi.

Sau khi máy bay cất cánh, Khổng Lệ Mai mới nhận được tin nhắn của Lý Nhất Phi nói “có việc đột xuất” nên không thể đi cùng. Khi ấy, Khổng Lệ Mai không thể biết rằng cái gọi là “có việc đột xuất” chỉ là một cái cớ.

Tin nhắn qua lại giữa Khổng Lệ Mai (xanh) và Lý Nhất Phi. Theo đó, cô bay từ sân bay Bạch Vân (Quảng Châu) lúc 14h, tới Manila lúc 16h35. Ảnh: Sohu.

Thông tin chuyến bay, thời gian hạ cánh và lịch trình của Khổng Lệ Mai đã được Lý Nhất Phi bí mật cung cấp cho một nhóm bắt cóc tại Philippines. Đáng nói hơn, Lý Nhất Phi từ đầu đến cuối không hề đặt chân tới Philippines.

Khi Khổng Lệ Mai đặt chân xuống sân bay Manila, chờ đón cô không phải khách sạn sang trọng hay chuyến nghỉ dưỡng bên bờ biển, mà là một nhóm tội phạm đã phục sẵn. Một vụ bắt cóc được lên kế hoạch từ trước chính thức bắt đầu.

Chuyển 800.000 nhân dân tệ tiền chuộc nhưng con gái vẫn không trở về

Tin Khổng Lệ Mai mất tích dần truyền về Trung Quốc, khiến gia đình, người hâm mộ và cộng đồng mạng hoảng loạn. Bọn tội phạm dùng điện thoại và tài khoản WeChat của cô để liên hệ với người thân của cô ở trong nước. Đến tháng 8/2023, thông tin Khổng Lệ Mai - Athena mất tích lan rộng trên Internet. Cùng với đó là hàng loạt tin đồn thật giả lẫn lộn, trong đó có thông tin cho rằng cô bị đưa vào các khu lừa đảo ở nước ngoài.

Tài khoản Douyin của Khổng Lệ Mai có hơn 1,38 triệu người theo dõi. Ảnh: Sohu.

Thậm chí trên mạng còn xuất hiện một đoạn video được cho là cảnh Khổng Lệ Mai bị đánh đập. Sau đó, cơ quan chức năng xác định người trong video không phải cô.

Trong thời gian ấy, nhiều người tìm cách hỗ trợ gia đình. Một số người tìm đến các hội đồng hương và tổ chức cộng đồng người Hoa ở nước ngoài để nhờ giúp đỡ. Gia đình Khổng Lệ Mai cũng đã trình báo vụ việc với cảnh sát Trung Quốc. Nhưng do vụ án xảy ra ở nước ngoài, công tác giải cứu gặp rất nhiều khó khăn.

Gia đình vẫn nuôi hy vọng rằng chỉ cần Khổng Lệ Mai còn sống, một ngày nào đó cô sẽ trở về. Để cứu con gái, cha mẹ Khổng Lệ Mai đã gom góp 800.000 NDT tiền chuộc và chuyển cho nhóm bắt cóc theo yêu cầu của chúng với hy vọng sau khi nhận được tiền, bọn bắt cóc sẽ giữ lời và thả người.

Nhưng điều xảy ra sau đó còn tàn nhẫn hơn: Nhóm bắt cóc nhận tiền nhưng không thả Khổng Lệ Mai. Thay vào đó, chúng tung ra thông tin rằng cô đã bị bán vào một khu lừa đảo, đang làm những công việc “nhạy cảm” và không thể trở về Trung Quốc.

Những thông tin này được cho là nhằm đánh lạc hướng dư luận và kéo dài thời gian, khiến việc truy tìm sự thật càng trở nên khó khăn.

Ba năm trôi qua, số phận của Khổng Lệ Mai vẫn chìm trong màn sương bí ẩn.

Nghi phạm chính của nhóm bắt cóc Lưu Hãn Văn bị dẫn độ từ Mỹ về Trung Quốc hôm 20/7/2026. Ảnh: NetEase.

Nghi phạm chính bị dẫn độ, sự thật dần hé lộ

Bước ngoặt xảy ra vào ngày 20/7/2026, khi nghi phạm chính của vụ bắt cóc là Lưu Hãn Văn bị Mỹ dẫn độ về Trung Quốc. Sau khi nghi phạm chủ chốt bị đưa về Trung Quốc và bị điều tra, nhiều chi tiết từng bị che giấu bắt đầu được làm sáng tỏ.

Điều mà gia đình và người hâm mộ chờ đợi suốt ba năm – một phép màu rằng Khổng Lệ Mai vẫn còn sống – cuối cùng đã không xảy ra. Theo những thông tin được công bố, Khổng Lệ Mai đã bị nhóm của Lưu Hãn Văn sát hại ngay trong thời gian đầu của vụ bắt cóc.

Một số nghi phạm liên quan đến vụ án cũng lần lượt bị bắt. Sau khi Lưu Hãn Văn được đưa về Trung Quốc để điều tra, Trần Dư Huyên, kẻ bị cáo buộc tham gia dụ dỗ nạn nhân, đã bị bắt tại Hàn Quốc vào năm 2024.

Riêng Lý Nhất Phi, kẻ được cho là đóng vai trò quan trọng trong việc lên kế hoạch và dụ Khổng Lệ Mai sang Philippines, vẫn đang ở nước ngoài và chưa bị bắt. Thông tin này khi được lan truyền đã gây chấn động trên mạng xã hội Trung Quốc.

Một chuyến đi được quảng cáo là để giúp bạn “giải khuây sau thất tình” cuối cùng trở thành hành trình một chiều. Người mà Khổng Lệ Mai tin tưởng và gọi là bạn thân lại bị cáo buộc chính là người mở cánh cửa dẫn cô vào cái bẫy chết người.

Ba năm chờ đợi, 800.000 nhân dân tệ tiền chuộc và một gia đình sống trong hy vọng cuối cùng chỉ đổi lại một sự thật đau đớn: người con gái họ cố cứu đã không còn cơ hội trở về.

Athena Khổng Lệ Mai. Ảnh: Bole.

Bi kịch của Athena và lời cảnh báo

Điều đau lòng nhất trong câu chuyện Athena không nằm ở việc cô là một influencer triệu fan. Nếu cô không nổi tiếng, vụ việc vẫn đáng sợ như vậy.

Điều đáng nói là một người có mạng lưới quan hệ rộng, có kinh nghiệm đi du lịch và có khả năng tiếp cận nhiều thông tin vẫn có thể rơi vào một cái bẫy được xây dựng bằng niềm tin cá nhân. Đó là bài học lớn nhất.

Trong thế giới ngày nay, khoảng cách địa lý không còn là hàng rào đối với tội phạm. Một người ở Trung Quốc có thể bị dụ tới Philippines. Kẻ chủ mưu có thể trốn sang Mỹ. Đồng bọn có thể nằm ở một quốc gia khác. Tiền chuộc có thể chuyển qua nhiều tài khoản. Và thông tin giả có thể được tung lên mạng để khiến gia đình nạn nhân mất phương hướng.

Muốn phá một đường dây như vậy, cảnh sát cũng phải hoạt động xuyên biên giới. Trường hợp Lưu Hãn Văn cho thấy điều đó rất rõ: Trung Quốc phải phối hợp với Mỹ, Philippines, Hàn Quốc và Interpol; phía Mỹ bắt giữ nghi phạm vào năm 2024 rồi đến tháng 7/2026 mới bàn giao cho Trung Quốc.

Vụ việc Athena không chỉ là một câu chuyện về một hotgirl mất tích. Ba năm trước, Khổng Lệ Mai bước lên máy bay tới Philippines. Cô có thể nghĩ đó chỉ là một chuyến du lịch. Không ai biết chính xác khoảnh khắc nào cô nhận ra mình đã rơi vào một cái bẫy. Không ai biết cô đã trải qua những ngày cuối cùng như thế nào.

Khổng Lệ Mai trên du thuyền. Ảnh: @Athena Liya.

Cho đến khi cơ quan chức năng công bố đầy đủ hồ sơ vụ án, công chúng cũng chưa thể biết chắc mọi chi tiết đang được lan truyền có đúng hay không.

Nhưng một điều đã trở nên rõ ràng: đằng sau những đường dây lừa đảo xuyên quốc gia không chỉ là những cuộc gọi giả mạo hay những tài khoản mạng xã hội lừa tiền. Đằng sau chúng có thể là cả một hệ thống tội phạm có tổ chức, đủ khả năng dụ người, bắt cóc, tống tiền và che giấu dấu vết qua nhiều quốc gia.

Theo Sohu