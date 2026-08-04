DeepSeek tiếp tục gây sốc với AI giá rẻ, mô hình mới chỉ bằng 1/100 chi phí của Claude Fable 5

DeepSeek của Trung Quốc một lần nữa khuấy động thị trường AI bằng chiến lược giá cực thấp, chỉ bằng khoảng 1/100 chi phí của mô hình mới nhất từ Anthropic.

Theo một báo cáo mới, mô hình chủ lực DeepSeek V4-Flash bản chính thức (official release) của V4-Flash-073 vừa công bố hôm 31/7 chỉ tốn khoảng 3 cent Mỹ cho mỗi lần thực hiện bài kiểm tra chuẩn (benchmark), thấp hơn đáng kể so với các đối thủ của OpenAI và chỉ bằng khoảng 1/100 chi phí của mô hình mới nhất từ Anthropic.

Theo Reuters, dữ liệu từ tổ chức nghiên cứu Artificial Analysis - một tổ chức nghiên cứu độc lập chuyên đánh giá và so sánh các mô hình AI tạo sinh (generative AI), đặc biệt là các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) - cho thấy DeepSeek V4-Flash thu 0,14 USD cho mỗi một triệu token đầu vào và 0,28 USD cho mỗi một triệu token đầu ra. Khi quy đổi theo chi phí thực tế để hoàn thành cùng một bộ bài kiểm tra chuẩn, mô hình này chỉ tiêu tốn trung bình khoảng 0,03 USD cho mỗi lượt đánh giá.

Trong khi đó, Kimi K3 của Moonshot AI tiêu tốn khoảng 0,86 USD; GPT-5.6 Sol của OpenAI khoảng 1,86 USD; Claude Fable 5 của Anthropic lên tới 3,15 USD.

Artificial Analysis cho biết cách tính này phản ánh sát hơn chi phí sử dụng thực tế của doanh nghiệp, bởi ngoài giá token còn tính đến lượng dữ liệu mô hình phải xử lý và sinh ra để hoàn thành một tác vụ.

Tuy có lợi thế rất lớn về giá thành, nhưng DeepSeek V4-Flash vẫn chưa bắt kịp các mô hình AI hàng đầu về năng lực.

Theo bảng xếp hạng Intelligence Index của Artificial Analysis – đánh giá các mô hình trên 9 nhóm năng lực như lập trình, suy luận và xử lý công việc văn phòng – DeepSeek V4-Flash đạt 50 điểm.

Thành tích này ngang bằng với Google Gemini 3.6 Flash, chỉ kém Meta Muse Spark 1.1 và GLM-5.2 của Zhipu AI (Z.AI) đúng 1 điểm.

Trong khi đó, Kimi K3 đạt 57 điểm, còn Claude Opus 5, Claude Fable 5 của Anthropic và GPT-5.6 của OpenAI đều cao hơn ít nhất 9 điểm.

Kết quả cho thấy DeepSeek đang tạo lợi thế cạnh tranh rất lớn nhờ chi phí thấp, nhưng về hiệu năng tổng thể vẫn còn dư địa để tiếp tục cải thiện.

Theo Citinews