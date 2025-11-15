Thái Lan bắt giữ nghi phạm Trung Quốc liên quan đến đường dây lừa đảo, nghi rửa tiền 13 triệu USD

Cảnh sát Thái Lan bắt giữ Tao Qiang, 39 tuổi, người Trung Quốc, tại sân bay Don Mueang với cáo buộc gian lận công cộng, rửa tiền và tội phạm tổ chức

Các sĩ quan thuộc Cục Trấn áp Tội phạm Công nghệ cao Thái Lan (TCSD) hôm 14/11 đã bắt giữ ông Tao Qiang, 39 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, tại sân bay Don Mueang ở Bangkok khi ông này đang tìm cách trốn khỏi Thái Lan, theo thông báo hôm 15/11.

Người này bị tạm giữ theo lệnh bắt do Tòa Hình sự ban hành ngày 13/6 với các cáo buộc gồm lừa đảo công chúng, đưa dữ liệu giả vào hệ thống máy tính, rửa tiền và tham gia tội phạm có tổ chức.

Cảnh sát thu giữ nhiều tang vật quan trọng, bao gồm ba điện thoại di động, 10 thẻ ATM/thẻ tín dụng, 12 thẻ SIM, biên lai chuyển tiền và nhiều chứng từ gửi – rút tiền.

Cuối tháng 3 năm nay, một nạn nhân đã nộp đơn khiếu nại sau khi bị một băng nhóm lừa đảo qua điện thoại. Nạn nhân nhìn thấy một quảng cáo trên Facebook và được mời tham gia một nhóm trên nền tảng Line với hơn 700 thành viên.

Sau khi bán thành công một mặt hàng với giá 1.420 baht (1,1 triệu đồng), nạn nhân được yêu cầu đăng ký vào một trang web trung tâm người bán giả mạo.

Tội phạm sau đó dụ nạn nhân vào một nhóm Line nhỏ hơn có tên “open shop visibility”, nơi họ bị lừa yêu cầu chuyển tiền nhiều lần để “xoay vòng hàng tồn kho” trong các hoạt động gian lận.

Trang web hiển thị số dư giao dịch giả, khiến nạn nhân tin rằng họ đang có lợi nhuận và tiếp tục đầu tư.

Khi nạn nhân cố rút tiền, những kẻ lừa đảo liên tục tạo ra các điều kiện mới yêu cầu phải thanh toán thêm. Cuối cùng, nạn nhân mất hơn 2,9 triệu baht (2,3 tỷ đồng).

Các điều tra viên thu thập chứng cứ và xin được lệnh bắt đối với 34 nghi phạm: 10 người Trung Quốc và 24 người Thái Lan. Số nghi phạm này bao gồm các đối tượng cầm đầu, kẻ rửa tiền, người hưởng lợi, chủ tài khoản “xác”, môi giới tài khoản và những người rút tiền mặt.

Hai chiến dịch quy mô lớn – vào ngày 8/4 và 7/5 – đã dẫn tới việc bắt giữ 28 người. Cảnh sát cũng thu giữ 12 máy tính xách tay, 64 điện thoại di động và nhiều tài sản có giá trị, tổng trị giá hơn 6 triệu baht.

Điều tra mở rộng cho thấy nghi phạm Tao Qiang hoạt động như một kẻ rửa tiền tại Thái Lan, chịu trách nhiệm chuyển đổi tiền kỹ thuật số USDT sang đồng baht và nhân dân tệ, trước khi chuyển tiếp cho các thành viên khác của mạng lưới lừa đảo qua điện thoại.

Trong 18 tháng, nghi phạm này bị cáo buộc xử lý hơn 330 triệu baht dưới dạng USDT, giao dịch qua nhiều sàn giao dịch tiền mã hóa.

Nghi phạm phủ nhận các cáo buộc nhưng thừa nhận vận hành các ví kỹ thuật số, nói rằng ông chỉ đổi tiền theo yêu cầu của khách hàng Trung Quốc. Ông đã được bàn giao cho cơ quan điều tra để truy tố.

Theo Straits Times