Ông Zelensky: Nga có thể tiếp nhận thêm tới 50.000 quân Triều Tiên

Ông Zelensky cho biết Nga có thể tiếp nhận thêm 30.000-50.000 quân Triều Tiên, trong bối cảnh Bình Nhưỡng ngày càng hỗ trợ Moscow về quân sự và nhân lực.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Nga được cho là đang chuẩn bị tiếp nhận thêm từ 30.000 đến 50.000 quân nhân Triều Tiên, qua đó có thể mở rộng đáng kể vai trò quân sự của Bình Nhưỡng trong cuộc chiến Nga-Ukraine.

Theo ông Zelensky, kế hoạch triển khai đã thay đổi đáng kể so với những thảo luận trước đây, vốn chỉ đề cập đến vài trăm hoặc vài nghìn quân nhân Triều Tiên. Một quyết định được cho là đã được đưa ra nhằm đưa hàng chục nghìn người sang Nga để thực hiện các nhiệm vụ quân sự và học hỏi kinh nghiệm tác chiến hiện đại.

Tuy nhiên, con số này chưa được xác minh độc lập. Một số nhà phân tích cho rằng đây có thể là đánh giá dựa trên tình báo Ukraine, trong khi những người khác nhận định Kiev có thể đang sử dụng thông tin này để thúc đẩy phương Tây tăng cường hỗ trợ.

Kinh nghiệm tại Nga được kỳ vọng giúp các đơn vị Triều Tiên nâng cao năng lực trinh sát và tấn công bằng máy bay không người lái (UAV), đối phó UAV cũng như hoạt động trong điều kiện liên tục bị giám sát trên không – những đặc điểm nổi bật của chiến trường Ukraine.

Dù các đơn vị pháo binh Triều Tiên được cho là có năng lực đáng kể và từng có kinh nghiệm tác chiến hạn chế khi hỗ trợ các hoạt động chống nổi dậy tại Syria trong thập niên 2010, vai trò đặc biệt của pháo binh và UAV trong cuộc chiến Ukraine có thể mang lại cho Bình Nhưỡng những kinh nghiệm quân sự quý giá.

Binh sĩ rà phá bom mìn thuộc Quân đội Nhân dân Triều Tiên tại vùng Kursk của Nga. Ảnh: MW.

Quân Triều Tiên có thể giúp Nga giải phóng lực lượng

Ngay cả khi không được triển khai trên quy mô lớn vào các nhiệm vụ chiến đấu, sự hiện diện của quân nhân Triều Tiên tại Nga vẫn có thể giúp Moscow đẩy nhanh các hoạt động quân sự ở Ukraine.

Các lực lượng này có thể được bố trí bảo vệ biên giới Nga tại nhiều khu vực, từ những vùng gần Ukraine đến các khu vực phía Tây và Viễn Đông. Điều đó có thể cho phép Nga điều thêm quân đang làm nhiệm vụ bảo vệ lãnh thổ tới chiến trường.

Nếu được đưa trực tiếp vào chiến đấu, tiêu chuẩn huấn luyện được cho là cao hơn của quân nhân Triều Tiên so với nhiều đơn vị Nga có thể giúp họ trở thành một lực lượng đáng gờm.

Hàng nghìn quân Triều Tiên đã hiện diện tại Nga

Tháng 11/2025, Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc cho biết gần 10.000 quân nhân Triều Tiên đã được triển khai gần biên giới Nga-Ukraine để làm nhiệm vụ bảo vệ, trong khi khoảng 1.000 công binh được điều tới hỗ trợ rà phá bom mìn.

Ngoài quân nhân, trong năm 2025 cũng xuất hiện các báo cáo cho rằng 5.000 công nhân công nghiệp Triều Tiên được đưa tới Nga nhằm tăng sản lượng tại nhà máy Alabuga, nơi Nga sản xuất drone Geran-2.

Các báo cáo khác cho thấy lao động Triều Tiên cũng được điều tới hỗ trợ nền kinh tế Nga, bao gồm cả các ngành công nghiệp dân sự và quân sự. Trình độ giáo dục tương đối cao của lực lượng lao động Triều Tiên khiến họ được đánh giá cao và được ưu tiên hơn lao động từ một số quốc gia Trung Á.

Pháo tự hành 170 mm của Quân đội Nhân dân Triều Tiên. Ảnh: MW.

Ông Zelensky từng cảnh báo về đợt triển khai mới

Cuối tháng 7, ông Zelensky từng cho biết Triều Tiên đang chuẩn bị đưa tới Nga tới 30.000 quân nhân bổ sung, đồng thời cung cấp thêm các hệ thống phóng tên lửa đạn đạo.

Việc Nga ngày càng dựa vào hỗ trợ từ Bình Nhưỡng diễn ra trong bối cảnh năng lực quốc phòng của nước này đã thay đổi mạnh kể từ khi Liên Xô tan rã. Nga hiện được cho là sở hữu số lượng hệ thống pháo và súng cối thấp hơn đáng kể so với Triều Tiên ở một số nhóm vũ khí, đồng thời có năng lực sản xuất thấp hơn ở một số lĩnh vực.

Theo các đánh giá được công bố, đến cuối năm 2024, Triều Tiên đã cung cấp cho Nga hơn 6 triệu quả đạn pháo.

Nếu kế hoạch triển khai thêm hàng chục nghìn quân được thực hiện, sự hỗ trợ của Bình Nhưỡng dành cho Moscow sẽ không chỉ dừng ở vũ khí và đạn dược mà còn mở rộng đáng kể sang nhân lực và kinh nghiệm quân sự.

Dù vậy, kế hoạch đưa 30.000-50.000 quân nhân Triều Tiên tới Nga mà ông Zelensky đề cập hiện vẫn chưa được xác nhận độc lập.

Theo MW