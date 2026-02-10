Trung Quốc hợp tác với Myanmar và Thái Lan bắt giữ và đưa về nước hơn 7.600 nghi phạm lừa đảo

Hơn 630 tòa nhà bị phá hủy, 7.600 nghi phạm bị bắt và trục xuất từ Myanmar, đánh dấu bước tiến lớn trong chiến dịch chống tội phạm xuyên biên giới của Trung Quốc.

Ngày 9/2, Bộ Công an Trung Quốc ra thông báo, trong những ngày gần đây, theo chỉ đạo thống nhất của Bộ Công an Trung Quốc, các lực lượng công an các tỉnh Sơn Đông và Quảng Tây đã tổ chức lực lượng đưa hơn 1.500 nghi phạm tội phạm bị bắt trong chiến dịch truy quét khu vực đánh bạc và lừa đảo tại Myawaddy (Myanmar) trở về Trung Quốc.

Đến nay, hơn 630 tòa nhà thuộc khu vực KK tại Myawaddy đã bị phá hủy hoàn toàn, tất cả các nghi phạm liên quan đến tội phạm lừa đảo qua mạng đều đã được dẫn độ về nước. Chiến dịch hợp tác truy quét đã đạt được những kết quả bước đầu.

Theo CCTV, từ năm 2025, nhóm công tác của Bộ Công an Trung Quốc tới Myanmar và Thái Lan, được sự hỗ trợ mạnh mẽ của các đại sứ quán Trung Quốc tại hai quốc gia này, đã cùng với các cơ quan ngoại giao, di trú, quân đội và cảnh sát của Myanmar và Thái Lan tiến hành nhiều vòng thảo luận và đàm phán, thúc đẩy công tác tập trung truy quét.

Tính đến nay, đã thực hiện liên tiếp 10 đợt trục xuất tội phạm, dẫn độ về nước tổng cộng hơn 7.600 nghi phạm người Trung Quốc liên quan đến các vụ đánh bạc và lừa đảo qua mạng viễn thông từ khu vực Myawaddy, tạo ra một sự răn đe mạnh mẽ đối với tội phạm xuyên biên giới.

Hơn 630 tòa nhà ở khu KK, khu vực Myawaddy đã bị quân đội Myanmar phá hủy. Ảnh: TKWW.



Theo thông tin của báo chí quốc tế, khu vực Myawaddy từ lâu đã là nơi trú ngụ của nhiều nhóm tội phạm đánh bạc và lừa đảo, thực hiện các hoạt động lừa đảo qua điện thoại và mạng Internet gây thiệt hại nghiêm trọng. Vào đầu năm 2025, Trung Quốc, Myanmar và Thái Lan đã thiết lập cơ chế phối hợp cấp bộ để đấu tranh chống tội phạm lừa đảo qua điện thoại và mạng, liên tiếp thực hiện nhiều đợt truy quét.

Hợp tác thực thi pháp luật, cắt đứt hệ thống tội phạm

Vào ngày 25/12/2025, ba nước Trung Quốc, Myanmar và Thái Lan đã tiến hành một chiến dịch truy quét mới tại Myawaddy, thành công trong việc bắt và đưa 952 nghi phạm người Trung Quốc có liên quan đến các hoạt động lừa đảo trở về nước.

Trước đó, khu vực này đã tồn tại nhiều băng nhóm tội phạm đánh bạc và lừa đảo có tổ chức, thực hiện các vụ lừa đảo qua mạng và đánh bạc trực tuyến quy mô lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản của công dân Trung Quốc và sự ổn định xã hội. Sau khi khu vực KK và các địa điểm quan trọng khác như Asia Pacific New City bị triệt phá hoàn toàn, các mối liên kết tội phạm đang được cắt đứt một cách có hệ thống.

Bọn tội phạm bị cảnh sát tỉnh Sơn Đông áp giải đưa về nước. Ảnh: BCATQ.



Từ đầu năm 2025, Trung Quốc, Myanmar và Thái Lan đã thiết lập cơ chế phối hợp cấp bộ để đấu tranh chống tội phạm lừa đảo qua mạng và điện thoại, thúc đẩy chia sẻ thông tin, hợp tác thực thi pháp luật và trục xuất tội phạm.

Ngày 14/11/2025, Trung Quốc cùng với các nước Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam đã tổ chức một cuộc họp cấp bộ tại thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, ký kết một văn bản và đạt được thỏa thuận về việc thành lập một liên minh chống lừa đảo quốc tế. Các bên đều đồng ý sẽ tập trung vào các khu vực trọng điểm như Myawaddy, tăng cường khả năng hợp tác và triển khai một cơ chế quản lý tội phạm xuyên biên giới theo hướng thường xuyên và có hệ thống.

Hợp tác tư pháp và trục xuất tội phạm

Vào ngày 12/11/2025, một trong "Mười tên tội phạm đào tẩu" liên quan đến tội phạm đánh bạc xuyên biên giới mà Trung Quốc truy nã, chủ mưu của nhóm tội phạm tại khu vực "Asia Pacific New City" ở Myawaddy, là Dư Chí Giang (Yu Zhijiang), đã được dẫn độ từ Thái Lan về Trung Quốc.

Sau khi điều tra, các cơ quan chức năng phát hiện nhóm tội phạm này điều hành hơn 200 nền tảng đánh bạc như "Hồng Thụ Lâm" và "Vạn Du Quốc Tế", thu hút 330.000 người tham gia và số tiền liên quan lên đến hơn 2,7 tỷ NDT. Nhóm này còn thành lập nhiều công ty tại Trung Quốc để tuyển dụng nhân viên và liên kết với các mạng lưới thanh toán bất hợp pháp và đổi tiền ngầm.

Nhóm tội phạm này đã điều hành 29 khu vực lừa đảo qua điện thoại và 248 băng nhóm lừa đảo, thực hiện các vụ lừa đảo tinh vi nhắm vào công dân Trung Quốc, gây thiệt hại tài chính nghiêm trọng và tác động lớn đến xã hội.

Bọn tội phạm bị cảnh sát Quảng Tây áp giải về nước. Ảnh: BCATQ.



Myanmar hợp tác triệt phá tội phạm lừa đảo mạng viễn thông và đánh bạc

Ngày 9/11/2025, chính phủ Myanmar thông báo khu vực KK tại Myawaddy đang được phá hủy một cách có hệ thống. KK không phải là một khu công nghiệp thông thường, mà là một "tổ hợp tội phạm" kín đáo, nơi tập trung các hoạt động văn phòng, sinh hoạt và giải trí dành cho các tội phạm lừa đảo, với đầy đủ các tiện nghi và hoạt động kiểm soát cư dân thông qua bạo lực và cưỡng ép nợ. Khu vực này không chỉ có các văn phòng lừa đảo qua điện thoại mà còn có các cơ sở giải trí đầy đủ, gần như một "thành phố ngầm" tự cung tự cấp.

Chính phủ Myanmar nhấn mạnh rằng công tác chống tội phạm lừa đảo qua điện thoại và mạng không chỉ giới hạn ở khu vực KK. Ngoài khu vực bang Karen, quân đội và các cơ quan thực thi pháp luật cũng đồng thời truy quét nhiều ổ nhóm tội phạm nhỏ tại các khu vực biên giới phía đông bắc bang Shan và tích cực hợp tác với các tổ chức ASEAN, Trung Quốc, Thái Lan và Văn phòng Liên Hợp Quốc về Chống Ma túy và Tội phạm (UNODC) để thúc đẩy việc trục xuất, chuyển giao bằng chứng và xây dựng cơ chế hợp tác tư pháp khép kín.

Một quan chức có liên quan của Bộ Công an Trung Quốc cho biết, cơ quan này sẽ tiếp tục sâu rộng hợp tác quốc tế trong công tác thi hành pháp luật, thúc đẩy các chiến dịch phối hợp truy quét, kiên quyết tiêu diệt các ổ nhóm tội phạm và truy bắt các nghi phạm, đồng thời duy trì và mở rộng các thành quả trong công tác đấu tranh chống tội phạm.

Theo TKWW, Zaobao