Nữ streamer Trung Quốc kể bị lừa sang Campuchia, livestream bị cắt, tài khoản bị khóa

Nữ streamer Trung Quốc kể bị lừa sang Campuchia làm cho đường dây lừa đảo, livestream bị cắt giữa chừng và tài khoản sau đó bị khóa.

Sau khi trở về nước, Umi được xác nhận dương tính với chất cấm; các bác sĩ nghi ngờ cơn đau chân của cô xuất phát từ việc chèn ép dây thần kinh do bất động kéo dài.

Một nữ influencer Trung Quốc đã bị cắt ngang buổi livestream khi đang kể lại việc mình bị dụ sang Campuchia và ép tham gia vào đường dây lừa đảo trực tuyến; không lâu sau đó, tài khoản mạng xã hội của cô cũng bị khóa.

Cô gái 20 tuổi, được biết đến trên mạng với tên Umi, là một người chuyên livestream đến từ tỉnh Phúc Kiến, đông nam Trung Quốc, với khoảng 24.000 người theo dõi trên các nền tảng nội địa.

Đầu năm nay, cô thu hút sự chú ý trên toàn quốc sau khi được phát hiện trong tình trạng nguy kịch tại Campuchia và được đưa về Trung Quốc an toàn vào tháng 1.

Ba tháng trước, một cư dân mạng phát hiện một phụ nữ bị thương ở chân gần một khách sạn tại Campuchia và nhận ra đó là Umi sau khi thông tin hộ chiếu của cô lan truyền trên mạng.

Những bức ảnh cho thấy cô gầy gò, kiệt sức và lấm lem, tay cầm một phim chụp CT.

Theo trang tin Trung Quốc đại lục Jimu News, cha của cô – ông Wu, một nông dân – cho biết gia đình trước đó vẫn tin rằng cô đang làm việc tại tỉnh Chiết Giang, và đã nhiều lần gửi cho cô tổng cộng hơn 80.000 nhân dân tệ (khoảng 12.000 USD) theo nhiều lần yêu cầu xin tiền.

Ông Wu nói rằng ông đã trình báo cảnh sát sau khi những bức ảnh xuất hiện và ông không thể liên lạc với con gái.

Các nhà điều tra sau đó xác định Umi đã sang Campuchia vào tháng 4 năm ngoái.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Campuchia sau đó đã tìm thấy cô tại một bệnh viện, hỗ trợ chuyển viện điều trị, và mẹ cô đã đưa cô trở về Trung Quốc.

Các bác sĩ tại Trung Quốc xác nhận cô dương tính với chất cấm và cho rằng vấn đề ở chân nhiều khả năng do chèn ép dây thần kinh sau thời gian dài không vận động.

Sau khi trở về, Umi dần nối lại hoạt động mạng xã hội và công việc livestream.

Cô tiết lộ mình bị ép làm "công việc bàn phím", một thuật ngữ liên quan đến lừa đảo viễn thông, ngay sau khi bị dụ dỗ đến Campuchia. Ảnh: RedNote

Ngày 3/4, cô đã mở một buổi phát trực tiếp với tiêu đề “Câu chuyện đầy sóng gió ở Campuchia”, lần đầu tiên công khai kể lại việc mình bị đưa ra nước ngoài.

Nói bằng giọng yếu ớt, ngắt quãng, cô kể rằng mình bị một người quen dụ dỗ với lời hứa về công việc lương cao, nhưng khi đến Campuchia thì bị tịch thu hộ chiếu và hạn chế đi lại.

Cô cho biết mình bị ép làm cái gọi là “công việc bàn phím” – cách nói thường được dùng để chỉ các hoạt động lừa đảo viễn thông.

“Tôi bị người phụ nữ đó lừa, và cô ta vẫn chưa bị bắt,” cô nói với người xem.

Umi tỏ ra né tránh nhiều chi tiết, nhiều lần nói sẽ giải thích thêm sau, chỉ nói rằng cô “thực sự rất hối hận”.

Buổi livestream bị cắt sau khoảng 30 phút, nhiều khả năng do tính nhạy cảm của nội dung, và các cơ quan chức năng chưa xác minh các tuyên bố của cô.

Vài ngày sau, tài khoản mạng xã hội của cô bị khóa, làm dấy lên lo ngại trên mạng về tình trạng ngày càng nhiều người trẻ Trung Quốc bị lôi kéo vào các đường dây lừa đảo tại Đông Nam Á.

Một người dùng mạng bình luận: “Hy vọng một ngày nào đó Umi có thể vượt qua giai đoạn đen tối này. Câu chuyện của cô là lời cảnh tỉnh cho tất cả: không có tiền dễ dàng.”

Các hoạt động lừa đảo trực tuyến tại Đông Nam Á đã gia tăng mạnh trong những năm gần đây. Một báo cáo của Liên Hợp Quốc ước tính khoảng 300.000 người từ 66 quốc gia, bao gồm Trung Quốc, đã bị buôn bán vào các khu tổ hợp lừa đảo trong khu vực.

Các mạng lưới này thường hoạt động dưới vỏ bọc tuyển dụng việc làm lương cao giả mạo và các hình thức lừa đảo danh tính.

Theo SCMP