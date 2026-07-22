Hơn 3.400 viên kim cương nhập lậu được đưa vào hệ thống bán lẻ SJC thế nào?

Quá trình điều tra cho thấy các bị can đã lợi dụng thông tin khách hàng để hợp thức hóa hồ sơ, che giấu nguồn gốc hơn 3.400 viên kim cương nhập lậu trước khi đưa vào tiêu thụ thông qua hệ thống bán lẻ của Công ty SJC.

Liên quan đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, ngày 22/7, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã khởi tố thêm 4 bị can về tội Buôn lậu, đồng thời thu giữ thêm 354 viên kim cương các loại, tổng trị giá gần 69 tỷ đồng.

Các bị can bị khởi tố gồm: Phạm Thị Hồng Duyên (SN 1994), Trưởng phòng Kinh doanh Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC); Trần Công (SN 1975), Trần Hữu Thanh Quân (SN 1994), Hoàng Trung Bắc (SN 1992), cùng trú tại TP.HCM.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, trong thời gian từ năm 2022 đến 2024, Lê Thúy Hằng, khi giữ chức Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), đã chỉ đạo Phạm Thị Hồng Duyên liên hệ đặt mua kim cương nhập lậu từ Hồng Kông, vận chuyển trái phép về Việt Nam để đưa vào hệ thống cửa hàng bán lẻ của SJC tiêu thụ.

Các bị can trong vụ án. Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa.

Cơ quan công an xác định Phạm Thị Hồng Duyên là người trực tiếp liên hệ đặt hàng và tiếp nhận nguồn kim cương nhập lậu. Sau khi hàng được vận chuyển về Việt Nam, Trần Công thực hiện việc bán số kim cương này cho Công ty SJC; còn Trần Hữu Thanh Quân và Hoàng Trung Bắc trực tiếp giao số kim cương nhập lậu cho công ty SJC.

Để che giấu nguồn gốc hàng hóa và trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Phạm Thị Hồng Duyên đã sử dụng thông tin cá nhân của nhiều khách hàng để nhập vào hệ thống quản lý của Công ty SJC dưới hình thức thu mua lại kim cương từ khách hàng cá nhân. Bằng thủ đoạn này, số kim cương nhập lậu được hợp thức hóa về hồ sơ trước khi đưa vào kinh doanh.

Sau khi được hợp thức hóa trên hệ thống quản lý, toàn bộ số kim cương nhập lậu được đưa đến Công ty Rồng Vàng SJC (đơn vị kiểm định của Công ty SJC) để kiểm định trước khi nhập kho và phân phối ra thị trường. Để tránh bị phát hiện, các đối tượng chia nhỏ số lượng kim cương trong từng lần kiểm định nhằm hợp thức hóa hồ sơ, tạo vỏ bọc hợp pháp cho số hàng nhập lậu.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã thu giữ thêm 354 viên kim cương các loại, tổng trị giá khoảng 68,8 tỷ đồng.

Các bị can khai nhận, trong thời gian từ năm 2022 đến 2024, đường dây này đã buôn lậu khoảng 3.400 viên kim cương, tổng giá trị ước tính hơn 500 tỷ đồng, đưa vào hệ thống bán lẻ của SJC để tiêu thụ.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, Lê Thúy Hằng trước đó đã bị tòa án tuyên phạt 22 năm tù về các tội Tham ô tài sản và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.