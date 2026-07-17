Đà Nẵng hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số

Chiều 17/7, UBND TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị triển khai chính sách hỗ trợ chuyển đổi số các doanh nghiệp nhỏ và vừa nâng cao năng suất góp phần tăng trưởng hai con số.

Hội nghị được tổ chức tại Trung tâm Hành chính thành phố và kết nối trực tuyến đến UBND các xã, phường trên địa bàn, với sự tham dự của lãnh đạo UBND thành phố, các sở, ban, ngành, hiệp hội doanh nghiệp, doanh nghiệp công nghệ số và đông đảo doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Theo Sở KH&CN TP Đà Nẵng, hội nghị nhằm thiện thực hoá Kế hoạch của UBND TP và thực hiện Quyết định số 433 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án chuyển đổi số các doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2026 - 2030; đồng thời thể hiện quyết tâm của Đà Nẵng trong việc thúc đẩy chuyển đổi số trở thành động lực nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh và đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng GRDP hai con số.

Sở KH&CN Đà Nẵng cho biết hiện toàn thành phố có hơn 61.100 doanh nghiệp đang hoạt động, trong đó trên 97% là doanh nghiệp nhỏ và vừa và siêu nhỏ. Đây là lực lượng đóng vai trò quan trọng tạo việc làm, đóng góp ngân sách và thúc đẩy tăng trưởng của địa phương, nhưng cũng đối mặt với nhiều thách thức trong bối cảnh chuyển đổi số. Vì vậy, việc triển khai các chính sách hỗ trợ đồng bộ sẽ tạo động lực để doanh nghiệp đổi mới mô hình sản xuất, kinh doanh và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh XM.

Phát biểu tại hội nghị, ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, cho biết trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, chuyển đổi số không còn là lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu tất yếu đối với mỗi doanh nghiệp.

"Điều doanh nghiệp cần hôm nay không đơn thuần là một phần mềm mới, mà là một phương thức quản trị mới, một mô hình sản xuất - kinh doanh hiệu quả hơn để nâng cao năng suất và tạo ra giá trị mới. Với tinh thần đó, thành phố luôn xác định doanh nghiệp là trung tâm của quá trình chuyển đổi số", ông Bửu nói.

Cũng theo ông Bửu, với mục tiêu đó, Đà Nẵng đã ban hành Kế hoạch triển khai Đề án chuyển đổi số doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2026-2030, hướng tới mục tiêu hỗ trợ trên 80% doanh nghiệp tiếp cận các giải pháp số và đưa kinh tế số đóng góp khoảng 35-40% GRDP vào năm 2030.

Cùng với đó, Đà Nẵng triển khai đồng bộ 14 chính sách hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ số và chuyển đổi số; từ cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (Sandbox), ưu đãi cho lĩnh vực AI, bán dẫn, đến các chính sách hỗ trợ đổi mới công nghệ, khởi nghiệp sáng tạo và phát triển doanh nghiệp.

Đặc biệt, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng ghi nhận sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp công nghệ khi đã có 27 doanh nghiệp đăng ký tham gia chương trình, trong đó nhiều đơn vị như Viettel, VNPT, MobiFone, MISA, Sapo, Dx82… cam kết hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua các nền tảng số, chữ ký số, hóa đơn điện tử, giải pháp quản trị và tư vấn chuyển đổi số. Đây được xem là nguồn lực quan trọng giúp doanh nghiệp giảm chi phí đầu tư ban đầu, tiếp cận công nghệ một cách hiệu quả và bền vững.

Doanh nghiệp chia sẻ kinh nghiệm chuyển đối số trong doanh nghiệp. Ảnh XM.

Tại hội nghị, các doanh nghiệp công nghệ đã chia sẻ các giải pháp thực tiễn thông qua các tham luận về chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), xây dựng doanh nghiệp số và nâng cao năng lực cạnh tranh. Bên cạnh đó, đại diện Công ty Cổ phần Xây dựng Gốm sứ Việt Hương đã chia sẻ bài học thành công từ quá trình ứng dụng các giải pháp số để nâng cao năng suất và hiệu quả hoạt động doanh nghiệp.

Trong khuôn khổ chương trình, 21 doanh nghiệp công nghệ số, ngân hàng và đơn vị cung cấp giải pháp số đã cùng ký cam kết đồng hành chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn.

Với hành động này, Đà Nẵng khẳng định đây bước đi cụ thể, thiết thực, giúp doanh nghiệp vừa và nhỏ Đà Nẵng chuyển mình mạnh mẽ, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số và xây dựng Đà Nẵng trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo của khu vực.