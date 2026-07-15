Dự án Golden Hills của Trung Nam vừa được tăng vốn lên 3,5 lần sau 15 năm

Được áp dụng chính sách đặc thù theo Nghị quyết 170/2024/QH15 và Nghị quyết 29/2026/QH16 của Quốc hội, dự án Golden Hills của Công ty CP Trung Nam kéo dài hơn 15 năm vừa được chấp thuận tăng mức đầu tư lên gần 15.500 tỷ đồng.

Dự án 15 năm dang dở

UBND TP Đà Nẵng vừa chấp thuận chủ trương đầu tư để điều chỉnh nâng tổng mức đầu tư dự án khu đô thị Golden Hills City của Trung Nam từ 4.400 tỷ đồng lên gần 15.500 tỷ đồng.

Theo đó, dự án khu đô thị sinh thái Quan Nam - Thủy Tú (Golden Hills City) đã được UBND TP Đà Nẵng cấp giấy chứng nhận đầu tư, chứng nhận lần đầu vào tháng 3/2010 với tên nhà đầu tư là Công ty CP Trung Nam, với tổng mức đầu tư khoảng 4.400 tỷ đồng.

Dự án này có quy mô khoảng 335 ha với các sản phẩm, dịch vụ cung cấp: nhà ở thương mại; các khu chung cư, thương mại dịch vụ; công trình công cộng, hạ tầng xã hội; hạ tầng kỹ thuật và cảnh quan du lịch sinh thái ven sông, công viên cây xanh, sân thể thao…

Các hạng mục đã hạ tầng kỹ thuật, sản phẩm nền đất ở đã được nhà đầu tư triển khai xây dựng hoàn thiện theo quy hoạch 1/500 mà UBND TP phê duyệt; đã được phép chuyển nhượng cho người dân xây dựng nhà ở với số lượng 2.804 lô đất ở với diện tích 42,2 ha; công trình thương mại dịch vụ tại lô đất A2-2 khu A (diện tích 2.688 m2, văn phòng làm việc tại lô đất A2-6 khu A (diện tích 4.328 m2)… với trị giá gần 5.900 tỷ đồng.

Các hạng mục chưa đầu tư xây dựng gồm: nhà ở thương mại 3.020 căn từ 1-6 tầng (tổng diện tích hơn 72 ha); cùng các công trình hạ tầng xã hội; công trình thương mại dịch vụ, chung cư cao tầng… với trị giá đề xuất khoảng 9.600 tỷ đồng.

Hiện trạng dự án Golden Hills của Trung Nam tại Đà Nẵng. Ảnh XM

Dự án được nâng tổng mức đầu tư lên hơn 15.468 tỷ đồng, tức gấp 3,5 lần so với trước; trong đó, vốn góp của nhà đầu tư hơn 2.320 tỷ đồng (chiếm 15%), vốn huy động hơn 13.148 tỷ đồng (chiếm 85%).

Dự án có tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn theo tiến độ đầu tư xây dựng từ 2026 - 2034. Tiến độ xây dựng, đưa công trình vào khai thác theo 2 giai đoạn (giai đoạn 1 từ 2010 - 2025, giai đoạn 2 từ 2026 – 2034.

Công ty CP Trung Nam phải hoàn thành các thủ tục pháp lý dự án, pháp lý xây dựng các hạng mục công trình còn lại; hoàn thành đầu tư xây dựng các công trình nhà ở thấp tầng (biệt thự, liền kề); hoàn thành đầu tư các công trình xã hội (y tế, giáo dục, thể thao); hoàn thành chuyển nhượng và đầu tư xây dựng các lô đất thương mại, dịch vụ, chung cư.

Từng bị thanh tra sai phạm

Theo tìm hiểu, dự án trên từng được Thanh tra Chính phủ chỉ rõ hàng loạt tồn tại, vi phạm kéo dài trong việc chấp thuận đầu tư đến giao đất, quy hoạch và thực hiện nghĩa vụ tài chính; đồng thời xác định trách nhiệm và kiến nghị biện pháp xử lý theo quy định.

Đặc biệt, dự án không được tổ chức đấu thầu sử dụng đất; việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án khi chưa đánh giá, so sánh năng lực tài chính, kỹ thuật giữa các nhà đầu tư quan tâm, không đúng quy định của Quy chế khu đô thị mới…. Nghiêm trọng hơn, việc UBND TP Đà Nẵng lúc bấy giờ ký thỏa thuận nguyên tắc giao đất có thu tiền sử dụng đất nhưng không xác định giá đất theo đúng nguyên tắc, phương pháp và khung giá, trái quy định của Luật Đất đai năm 2003…

Từ kết quả thanh tra, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND TP Đà Nẵng và Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và xử lý theo quy định đối với các tập thể, cá nhân liên quan qua từng thời kỳ; đồng thời theo thẩm quyền, UBND TP Đà Nẵng được yêu cầu chỉ đạo khắc phục toàn bộ các tồn tại, vi phạm đã nêu.

Dự án từng bị Thanh tra Chính phủ kết luận không tổ chức đấu thầu sử dụng đất, không xác định giá đất theo đúng quy định. Ảnh XM

Thanh tra Chính phủ yêu cầu Công ty CP Trung Nam nghiêm túc khắc phục các tồn tại, hạn chế, vi phạm nêu trong kết luận thanh tra, nộp ngân sách Nhà nước tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, các khoản chậm nộp và nghĩa vụ tài chính khác có liên quan…

Với những vấn đề trên, dự án kéo dài hơn 15 năm nay cho đến khi UBND TP Đà Nẵng đưa dự án này vào danh mục 350 dự án, đất đai áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết 170/2024/QH15 và Nghị quyết 29/2026/QH16 của Quốc hội nhằm tháo gỡ vướng mắc kéo dài về pháp lý.