Vụ buôn lậu 28.000 viên kim cương: Giám đốc PNJ-LAB hợp thức hóa kim cương nhập lậu

Đặng Ngọc Thảo, Giám đốc PNJ-LAB mài mã số GIA trên kim cương nhập lậu với giá rẻ, làm mới theo mã số của PNJ-LAB rồi cấp giấy chứng nhận kiểm định bán cho khách.

Ngày 2/7, thông tin từ Bộ Công an, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia do người nước ngoài điều hành, khởi tố 22 bị can về hành vi buôn lậu.

Kết quả điều tra xác định, các đối tượng chủ mưu là người Ấn Độ, chủ yếu sinh sống và làm việc tại Hồng Kông (Trung Quốc). Nhóm này thu gom kim cương từ Ấn Độ, tập kết tại Hồng Kông rồi tổ chức vận chuyển trái phép vào Việt Nam để tiêu thụ.

Để đối phó cơ quan chức năng, đường dây được tổ chức theo mô hình nhiều tầng nấc, mỗi đối tượng chỉ đảm nhận một công đoạn như vận chuyển, tiếp nhận, phân phối hoặc quản lý tiền hàng.

Các đối tượng liên quan đến vụ án tại cơ quan công an. Ảnh: Bộ Công an.

Cơ quan điều tra xác định, Abhishek Deepak Patel (SN 1994, quốc tịch Ấn Độ) giữ vai trò quản lý hàng hóa và tiền bán hàng của đường dây tại Việt Nam. Trịnh Quang Chung (SN 1984, trú Đồng Nai) trực tiếp nhận kim cương tại Hồng Kông rồi vận chuyển trái phép về Việt Nam.

Sau khi hàng được đưa vào nội địa, Đặng Ngọc Sơn (SN 2005, trú TP.HCM) có nhiệm vụ tiếp nhận, vận chuyển và phân phối kim cương đến các đầu mối tiêu thụ tại TP.HCM, An Giang và Hà Nội.

Trong khi đó, Trần Thị Hằng (SN 1985, trú TP.HCM) là đầu mối nhận số lượng lớn kim cương để tiếp tục phân phối cho các đại lý và cơ sở kinh doanh cấp dưới.

Sau thời gian thu thập tài liệu, chứng cứ và làm rõ phương thức hoạt động của đường dây, ngày 20/6, Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp Công an TP.HCM đồng loạt khám xét, bắt giữ 22 đối tượng.



Đặng Ngọc Thảo tại cơ quan điều tra. Ảnh: Bộ Công an.

Lực lượng chức năng khám xét 20 địa điểm là nơi ở và cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý, thu giữ khoảng 1.100 viên kim cương các loại cùng nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử, chứng từ giao dịch và thiết bị lưu trữ phục vụ điều tra.

Theo cơ quan điều tra, từ năm 2024 đến nay, đường dây này đã thực hiện 141 chuyến vận chuyển, đưa hơn 28.000 viên kim cương từ Hồng Kông vào Việt Nam tiêu thụ, với doanh thu ước tính khoảng 280 tỷ đồng.

Tang vật của vụ án. Ảnh: Bộ Công an.

Đáng chú ý, trong số các bị can có Đặng Ngọc Thảo (SN 1974), Giám đốc Công ty TNHH MTV Giám định PNJ (PNJ-LAB), đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận.

Công ty PNJ-LAB là một trong những đơn vị giám định đá quý có uy tín tại thị trường Việt Nam.

Theo điều tra, Đặng Ngọc Thảo đã câu kết với các đối tượng trong đường dây để mua những viên kim cương nhập lậu có thông số không trùng khớp với giấy chứng nhận kiểm định quốc tế GIA với giá rẻ. Sau đó, lợi dụng chuyên môn nghiệp vụ, Thảo mài xóa mã số GIA khắc trên viên kim cương, khắc lại mã số của PNJ-LAB và cấp giấy chứng nhận kiểm định mới để hợp thức hóa, nâng giá trị sản phẩm trước khi bán ra thị trường bán kiếm lời.

Cơ quan điều tra nhận định giấy chứng nhận kiểm định là yếu tố quyết định giá trị thương mại và niềm tin của khách hàng đối với sản phẩm kim cương. Trong khi đó, PNJ-LAB là đơn vị giám định độc lập, theo quy định không được trực tiếp kinh doanh các sản phẩm do mình kiểm định. Hành vi của Đặng Ngọc Thảo không chỉ phục vụ mục đích trục lợi mà còn ảnh hưởng đến uy tín của đơn vị giám định và niềm tin của người tiêu dùng đối với thị trường kim cương.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân nên lựa chọn mua hàng ở các cơ sở kinh doanh uy tín, có địa chỉ rõ ràng, được cấp phép hoạt động và có thương hiệu trên thị trường, có đầy đủ hóa đơn, chứng từ, giấy chứng nhận kiểm định chất lượng do các tổ chức giám định có uy tín cấp, không nên tin tưởng vào các quảng cáo về kim cương giá rẻ bất thường, các chương trình đầu tư sinh lời cao từ hoạt động mua bán, ký gửi hoặc góp vốn bằng kim cương trên mạng xã hội, sàn giao dịch trực tuyến không rõ nguồn gốc.

Khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn kinh doanh kim cương giả, làm giả giấy kiểm định, buôn lậu kim cương, lừa đảo trong mua bán hoặc huy động vốn liên quan đến kim cương, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng để được hướng dẫn, xử lý theo quy định của pháp luật.