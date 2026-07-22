Từ 1/9, khai thác tác phẩm báo chí phải trả bản quyền tối thiểu 20%

Tại Nghị định số 287, Chính phủ quy định chi tiết về tiền bản quyền trong lĩnh vực báo chí.

Nghị định của Chính phủ nêu rõ tiền bản quyền sáng tạo tác phẩm báo chí thuộc loại hình báo chí in, báo chí điện tử thực hiện theo quy định của pháp luật về giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu.

Tiền bản quyền sáng tạo tác phẩm báo chí thuộc loại hình phát thanh, truyền hình được chi trả trong đơn giá sản xuất tác phẩm báo chí đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt sản xuất nội dung theo nhiệm vụ đặt hàng, giao nhiệm vụ hoặc đấu thầu sử dụng nguồn ngân sách Nhà nước.

Phóng viên báo chí tác nghiệp tại một sự kiện lớn. Ảnh: VGP.

Mức tiền bản quyền khuyến khích do người đứng đầu cơ quan báo chí quyết định hoặc thực hiện theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

Đối với tiền bản quyền khai thác, sử dụng tác phẩm báo chí thuộc loại hình báo chí in, báo chí điện tử, Nghị định quy định như sau:

Tiền bản quyền đối với tác phẩm báo chí thuộc loại hình báo chí in, báo chí điện tử do cơ quan đại diện chủ sở hữu hoặc đại diện quản lý hoặc tổ chức được phân cấp hoặc ủy quyền theo quy định của pháp luật thỏa thuận với tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng trên cơ sở tiêu chí về tần suất, thời lượng, vị trí sử dụng, mục đích, phạm vi, hình thức, phương tiện khai thác, sử dụng, doanh thu (nếu có) hoặc tiêu chí khác theo quy định của pháp luật có liên quan nhưng không được thấp hơn 20% tiền bản quyền sáng tạo tác phẩm.

Trường hợp khai thác, sử dụng tác phẩm báo chí thuộc loại hình báo chí in, báo chí điện tử mà Nhà nước là đại diện chủ sở hữu quyền tác giả, quyền liên quan nhằm mục tiêu tuyên truyền không nhằm mục đích thương mại dành cho trẻ em, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo thì không phải xin phép, không phải trả tiền bản quyền nhưng phải thông tin về tên tác giả và nguồn gốc, xuất xứ của tác phẩm.

Với tác phẩm báo chí phát thanh, truyền hình, Chính phủ quy định tiền bản quyền do cơ quan đại diện chủ sở hữu/ đại diện quản lý hoặc tổ chức được phân cấp, ủy quyền thỏa thuận với tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng không thấp hơn khung chi trả đối với các thể loại tác phẩm.

Cụ thể, với phát thanh quy định mức như sau:

Mức chi trả tiền bản quyền đối với tác phẩm báo chí phát thanh (Ảnh: VGP).

Với tác phẩm báo chí truyền hình, mức chi trả tiền bản quyền được quy định như sau:

Mức chi trả tiền bản quyền đối với tác phẩm báo chí truyền hình (Ảnh: VGP).

Cũng theo nghị định của Chính phủ, trường hợp khai thác, sử dụng tác phẩm báo chí phát thanh, truyền hình mà cơ quan báo chí hoạt động phát thanh, hoạt động truyền hình thực hiện khai thác, sử dụng không có nguồn thu từ tài trợ quảng cáo hoặc không thu tiền dưới bất kỳ hình thức nào, số tiền bản quyền chi trả bằng 30% khung chi trả quy định tại khoản trên.

Trường hợp khai thác, sử dụng tác phẩm báo chí phát thanh, truyền hình từ lần thứ hai trở đi, Chính phủ quy định tiền bản quyền được chi trả theo thỏa thuận với cơ quan đại diện chủ sở hữu/đại diện quản lý hoặc tổ chức được phân cấp, ủy quyền. Việc chi trả dựa trên cơ sở tiêu chí về tần suất sử dụng, thời lượng, khung giờ, phương tiện, nền tảng khai thác, sử dụng, doanh thu (nếu có) hoặc tiêu chí khác.

Chính phủ cũng quy định nếu khai thác, sử dụng tác phẩm báo chí thuộc loại hình phát thanh, truyền hình mà Nhà nước là đại diện chủ sở hữu quyền tác giả, quyền liên quan nhằm mục tiêu tuyên truyền, không nhằm mục đích thương mại, thì không phải xin phép, không phải trả tiền bản quyền nhưng phải thông tin về tên tác giả và nguồn gốc, xuất xứ của tác phẩm.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/9.