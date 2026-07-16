PNJ kiểm định độc lập toàn bộ quy trình nhập khẩu, sản xuất và kinh doanh kim cương

PNJ cho biết sẽ thuê các đơn vị uy tín quốc tế về kiểm định và xác nhận chất lượng sản phẩm của PNJ (bao gồm kim cương và các sản phẩm nữ trang).

Ngày 16/7, HĐQT CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (Mã: PNJ) thông qua chủ trương thuê các đơn vị uy tín quốc tế thực hiện đánh giá độc lập về chất lượng sản phẩm và các quy trình nội bộ liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty.

Cụ thể, các đơn vị kiểm định độc lập có uy tín quốc tế sẽ kiểm định và xác nhận chất lượng sản phẩm của PNJ (bao gồm kim cương và các sản phẩm nữ trang); Kiểm toán độc lập toàn bộ quy trình từ nhập khẩu, sản xuất đến kinh doanh kim cương (bao gồm cả sản phẩm trang sức gắn kim cương) bởi tổ chức kiểm toán độc lập.

Đồng thời, các tổ chức này sẽ đánh giá quy trình quản trị rủi ro của công ty bởi đơn vị tư vấn độc lập chuyên nghiệp.

Ngoài ra, HĐQT PNJ cũng thông qua chủ trương thuê đơn vị kiểm toán thuế năm 2025 và cung cấp dịch vụ tư vấn thuế cho công ty.

Tổng giám đốc PNJ được giao triển khai các chủ trương trên, bao gồm việc tìm kiếm, lựa chọn, đàm phán, ký kết và thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận với các đơn vị đánh giá độc lập và đơn vị kiểm toán.

Ủy ban kiểm toán của PNJ sẽ giám sát quá trình triển khai, bao gồm việc tìm kiếm, lựa chọn, đàm phán, ký kết và thực hiện các giao dịch với các đơn vị đánh giá độc lập và đơn vị kiểm toán.

PNJ cho biết sẽ thuê các đơn vị uy tín quốc tế về kiểm định và xác nhận chất lượng sản phẩm của PNJ (bao gồm kim cương và các sản phẩm nữ trang).

Động thái này diễn ra trong bối cảnh PNJ liên tục nhận được sự quan tâm của thị trường sau nhiều thông tin liên quan đến hoạt động giám định kim cương.

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết triệt phá thành công đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia và tiến hành khởi tố 22 bị can. Theo cơ quan điều tra, trong các bị can có ông Đặng Ngọc Thảo - Giám đốc Công ty TNHH MTV Giám định PNJ (P-Lab) – công ty con PNJ.

Sau đó không lâu, cơ quan chức năng tiếp tục khởi tố Trần Tiễn Như Nghi, nhân viên kiểm định thuộc P-Lab.

Tại cuộc gặp gỡ nhà đầu tư ngày 6/7, bà Cao Thị Ngọc Dung - Chủ tịch PNJ cho biết toàn bộ kim cương do PNJ kinh doanh đều được thu mua qua hai nguồn gồm: Kim cương nhập khẩu chính ngạch, hợp pháp; Kim cương thu mua lại từ khách hàng thông qua chương trình thu mua của công ty.

“Nguồn kim cương của chúng tôi được nhập khẩu từ các nhà cung cấp tại Thái Lan và Hong Kong với đầy đủ hợp đồng, chứng từ và hồ sơ nhập khẩu minh bạch, hợp pháp”, Chủ tịch PNJ thông tin.

Bên cạnh đó, bà Dung còn nhấn mạnh việc 28.000 viên kim cương trong đường dây buôn lậu có liên quan Công ty TNHH một thành viên giám định PNJ (P-Lab) không lọt vào hệ thống PNJ.

“Tôi muốn khẳng định là 28.000 viên kim cương được nhắc đến hoàn toàn không liên quan đến hệ thống của PNJ. Đây là câu hỏi mà rất nhiều người quan tâm và tôi xin khẳng định lại một lần nữa”, bà Dung nói.

Theo chủ tịch PNJ, giữa PNJ và P-Lab chỉ tồn tại hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm định. Hai đơn vị không có bất kỳ hoạt động mua bán kim cương nào với nhau.