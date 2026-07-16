Diễn đàn khởi nghiệp Quốc gia lần đầu tổ chức ở cấp phường

Lần đầu tiên một diễn đàn khởi nghiệp quy mô quốc gia được tổ chức ở cấp phường. Sự kiện tại Hòa Khánh (Đà Nẵng) hướng tới xây dựng mô hình liên kết “bốn nhà” gồm Nhà nước, Nhà trường, Doanh nghiệp và đối tác quốc tế nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo từ cơ sở.

Động lực tăng trưởng từ mô hình “4 nhà”

Chiều 16/7, tại Đà Nẵng, Diễn đàn Khởi nghiệp Quốc gia - Hòa Khánh 2026 với chủ đề “Đầu tư Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo trong mô hình liên kết ‘bốn nhà’: Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp - Quốc tế” đã diễn ra với sự tham dự của đại diện các cơ quan Trung ương, TP Đà Nẵng, các sở ngành, trường đại học, chuyên gia, nhà đầu tư và cộng đồng khởi nghiệp.

Đây là diễn đàn khởi nghiệp quy mô quốc gia lần đầu tiên được tổ chức ngay tại cấp phường, thể hiện quyết tâm đưa hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đến gần với cơ sở, gắn với nhu cầu phát triển thực tiễn của địa phương.

Phát biểu tại diễn đàn, ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết mục tiêu của TP Đà Nẵng không chỉ là duy trì tốc độ phát triển cao mà còn phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức hai con số, tạo nền tảng để xây dựng Đà Nẵng trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, tài chính, công nghệ cao, logistics, khởi nghiệp và kinh tế số của khu vực miền Trung và cả nước.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc diễn đàn. Ảnh XM.

"Việc UBND phường Hòa Khánh chủ động tổ chức Diễn đàn Khởi nghiệp Quốc gia và triển khai ký kết hợp tác với Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia, các trường đại học, doanh nghiệp và các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp là một bước đi rất đúng hướng, thể hiện tư duy đổi mới trong quản trị địa phương và tinh thần chủ động tìm kiếm các động lực tăng trưởng mới ngay từ cấp cơ sở”, ông Bửu nhấn mạnh.

Đánh giá cao sáng kiến của phường Hòa Khánh trong việc xây dựng mô hình liên kết, ông Bửu đề nghị phường Hòa Khánh tập trung 5 nhiệm vụ trọng tâm gồm: Xây dựng Đề án phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp giai đoạn 2026-2030; Hình thành mạng lưới hợp tác thường xuyên; Lấy chuyển đổi số làm nền tảng; Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận công nghệ, vốn và thị trường; Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với nhu cầu thực tiễn.

Đại diện UBND phường Hoà Khánh trình bày định kết hành động đồng thuận “Bốn nhà” với thông điệp “Một cam kết - One Commitment”. Ảnh XM.

Đối với Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia và cộng đồng doanh nghiệp, ông Bửu mong muốn các đơn vị tiếp tục hỗ trợ Hòa Khánh xây dựng mạng lưới cố vấn, kết nối đầu tư, phát triển các chương trình ươm tạo, tăng tốc khởi nghiệp và hình thành các mô hình doanh nghiệp đổi mới sáng tạo ngay tại địa phương.

Về phía thành phố, ông Bửu cam kết thành phố tiếp tục đồng hành cùng UBND phường Hòa Khánh trong việc hoàn thiện cơ chế, chính sách; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; thúc đẩy đổi mới sáng tạo; hỗ trợ chuyển đổi số; phát triển nguồn nhân lực và tạo điều kiện thuận lợi để các nội dung hợp tác hôm nay sớm đi vào thực tiễn; đồng thời kêu gọi các bên ký kết xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, định kỳ đánh giá kết quả, nhằm biến Hòa Khánh thành “phường đổi mới sáng tạo” và góp phần thực hiện mục tiêu phát triển của Đà Nẵng.

Thúc đẩy hệ sinh thái doanh nghiệp đi vào chiều sâu

TS Định Việt Hòa, Chủ tịch Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia cho biết dù Việt Nam có số lượng lớn doanh nghiệp thành lập mới mỗi năm, nhưng hệ sinh thái khởi nghiệp vẫn đối mặt với khoảng cách giữa ý tưởng và thị trường, giữa nghiên cứu khoa học và thương mại hóa.

TS. Định Việt Hòa, Chủ tịch Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia phát biểu tại diễn đàn. Ảnh XM.

“Diễn đàn nhằm tạo cơ chế liên kết hiệu quả, thúc đẩy hệ sinh thái phát triển theo chiều sâu, tập trung chất lượng, công nghệ lõi và chuyển đổi kép xanh - số”, ông Hòa cho hay.

Điểm nhấn của diễn đàn là việc ký kết cam kết hành động đồng thuận “Bốn nhà” với thông điệp “Một cam kết - One Commitment”. Đây là cam kết tự nguyện nhưng rõ trách nhiệm của từng bên, dưới sự đồng hành và giám sát của Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia, hướng tới hành động cụ thể thay vì chỉ dừng ở định hướng.

Tại diễn đàn, Ban Tổ chức đã công bố Chương trình hành động 90 ngày, ra mắt các nhóm công tác chuyên trách và phát động hệ thống Thẻ hành động nhằm theo dõi, thúc đẩy việc thực hiện các cam kết.

Tâm điểm của diễn đàn là các phiên đối thoại chuyên sâu và thúc đẩy kết nối nguồn lực với sự tham gia của các nhà quản lý, chuyên gia kinh tế, nhà đầu tư và đại diện doanh nghiệp đã tập trung trao đổi về các xu hướng phát triển kinh tế toàn cầu, cơ chế tài chính xanh, chiến lược chuyển đổi số, chuyển đổi xanh cũng như vai trò kiến tạo của chính quyền địa phương trong việc hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp.

Các chuyên gia, nhà quản lý trong phiên đối thoại mang chủ đề ""Khởi nghiệp - Đầu tư - Đổi mới sáng tạo Quốc gia và Quốc tế". Ảnh XM.

Song song với các phiên đối thoại, không gian Business Networking được tổ chức nhằm tạo điều kiện để doanh nghiệp, nhà đầu tư và các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp gặp gỡ, trao đổi, mở rộng hợp tác và tìm kiếm cơ hội đầu tư.”

Với những định hướng chiến lược và cam kết hành động cụ thể, Diễn đàn Khởi nghiệp Quốc gia - Hòa Khánh 2026 mở ra giai đoạn phát triển mới cho hệ sinh thái khởi nghiệp, nhất là hệ sinh thái khởi nghiệp cấp phường, góp phần xây dựng môi trường khởi nghiệp năng động, thực chất và hội nhập sâu rộng.