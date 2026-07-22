Đà Nẵng hoàn thành 100% thủ tục hành chính phục vụ nhà đầu tư tại Khu Thương mại tự do

Đà Nẵng đã hoàn thiện toàn bộ hệ thống thủ tục hành chính theo cơ chế đặc thù dành cho Khu Thương mại tự do (FTZ), sẵn sàng đưa FTZ vào vận hành hiệu quả.

Theo đó, Đà Nẵng đã bổ sung 34 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, giao DSEZA thực hiện nhiệm vụ cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) đối với hàng hóa sản xuất tại các khu chức năng thuộc Khu thương mại tự do Đà Nẵng theo quy định của Quốc hội.

Đây được xem là nhóm thủ tục có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, giúp hoàn thiện chuỗi thủ tục hành chính phục vụ hoạt động đầu tư, sản xuất, thương mại và xuất khẩu tại FTZ Đà Nẵng, tạo nền tảng sẵn sàng đưa FTZ vào vận hành, nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư và phát triển thương mại quốc tế.

Theo Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng (DSEZA), hệ thống thủ tục hành chính được xây dựng đồng bộ theo toàn bộ vòng đời của dự án đầu tư, từ chuẩn bị đầu tư, xây dựng, sản xuất, kinh doanh đến lưu thông, xuất khẩu hàng hóa.

Việc hoàn thiện đồng bộ hệ thống thủ tục hành chính là nền tảng quan trọng để triển khai hiệu quả cơ chế "một cửa, tại chỗ" tại FTZ Đà Nẵng; góp phần rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính, giảm chi phí tuân thủ, nâng cao tính công khai, minh bạch, tạo môi trường đầu tư thuận lợi, nâng cao năng lực cạnh tranh và khả năng thu hút các dự án đầu tư chất lượng cao vào Khu thương mại tự do Đà Nẵng. Đây cũng là bước chuẩn bị quan trọng nhằm hiện thực hóa đầy đủ các cơ chế, chính sách đặc thù mà Quốc hội đã giao cho thành phố Đà Nẵng.

Với việc hoàn thiện đầy đủ hệ thống thủ tục hành chính, bao gồm cả nhiệm vụ cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O), DSEZA đã cơ bản hoàn thiện nền tảng thể chế và hành chính phục vụ FTZ Đà Nẵng.

Việc hoàn thành 100% thủ tục hành chính là điều kiện quan trọng để triển khai hiệu quả cơ chế "một cửa, tại chỗ", hiện thực hóa các cơ chế, chính sách đặc thù mà Quốc hội đã giao cho Đà Nẵng; đồng thời tạo môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch và thuận lợi, góp phần đưa Đà Nẵng trở thành trung tâm logistics, thương mại quốc tế, đổi mới sáng tạo và sản xuất công nghệ cao của khu vực.