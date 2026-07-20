Nguyên Bí thư Bắc Giang Bùi Văn Hải bị cách tất cả chức vụ Đảng

Ông Bùi Văn Hải, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang, bị Trung ương cách tất cả chức vụ trong Đảng do vi phạm gây hậu quả rất nghiêm trọng.

Chiều 20/7, theo thông cáo của Văn phòng Trung ương Đảng, trong buổi sáng của ngày làm việc đầu tiên, Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp về công tác cán bộ và xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên có vi phạm, khuyết điểm.



Trung ương đã biểu quyết thống nhất cao thi hành kỷ luật bằng hình thức Cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với đồng chí Bùi Văn Hải, nguyên Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII, Bí thư tỉnh, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang (nay là tỉnh Bắc Ninh).

Quang cảnh phiên khai mạc Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV. Ảnh: Cổng TTĐT Đảng Cộng sản Việt Nam.

Làm việc tại Tổ, Trung ương và các đại biểu thảo luận về các nội dung: Quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV về những điều đảng viên không được làm (thay thế Quy định số 37, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII). Đề án sửa đổi, bổ sung Quy định số 20 ngày 8/4/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng.

Buổi chiều, Trung ương và các đại biểu làm việc tại Tổ, thảo luận về các nội dung: Đề án đổi mới mô hình phát triển Việt Nam. Đề án sơ kết Nghị quyết số 18, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII "về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao"; quan điểm sửa đổi Luật Đất đai và các luật liên quan.

Ngày mai, hội nghị tiếp tục ngày làm việc thứ hai theo chương trình.