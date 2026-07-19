Đề xuất xây khu tái định cư 200 hộ hỗ trợ bà con bị lũ quét Lai Châu

Tỉnh Lai Châu đề xuất Trung ương ưu tiên hỗ trợ hộ dân bị ảnh hưởng do thiên tai trong thời gian đầu để ổn định đời sống nhân dân khắc phục khẩn cấp với tổng kinh phí đề nghị bố trí là 116 tỷ đồng.

Ngày 19/7, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp dẫn đầu đoàn công tác đến xã Mường Than (Lai Châu) để kiểm tra thực địa tại các khu vực bị thiệt hại do trận lũ quét, thăm hỏi, động viên các lực lượng tham gia tìm kiếm cứu nạn và trao quà hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng.

Ông Hiệp nhấn mạnh nhiệm vụ cấp bách hiện nay là tiếp tục tìm kiếm những người còn mất tích, tổ chức mai táng chu đáo các nạn nhân và chăm lo tốt cho các gia đình có người thiệt mạng.

Đối với 179 hộ dân thuộc diện phải sắp xếp lại nơi ở, trong đó có 24 hộ cần di dời khẩn cấp, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp thống nhất chủ trương để tỉnh rà soát, đề xuất xây dựng khu tái định cư quy mô khoảng 200 hộ, báo cáo Chính phủ xem xét hỗ trợ, hướng tới hình thành khu dân cư an toàn, đồng bộ, kiểu mẫu.

Đồng thời, ông cũng yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu bằng cách nhanh nhất dựng nhà ở tạm cho người dân, đặc biệt khoảng 60 hộ không còn đủ điều kiện trở về nơi ở cũ do nguy cơ sạt lở.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng đề nghị tỉnh tiếp tục rà soát thiệt hại làm căn cứ hỗ trợ gạo cứu đói và các chính sách an sinh; nếu địa phương có nhu cầu về nguồn kinh phí phòng, chống thiên tai, Trung ương sẽ xem xét, cân đối hỗ trợ.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp và Chủ tịch UBND tỉnh Hà Quang Trung kiểm tra hiện trường thiệt hại do lũ quét tại xã Mường Than. Ảnh: Laichau.gov.vn.

Chủ tịch tỉnh Lai Châu Hà Quang Trung khẳng định tỉnh sẽ tập trung mọi nguồn lực để chăm lo chỗ ở, lương thực, nước sinh hoạt, bảo đảm giao thông, sớm ổn định đời sống cho nhân dân vùng bị thiên tai.

Đánh giá cao nỗ lực của địa phương, ông Hiệp chia sẻ với những mất mát, thiệt hại mà nhân dân Lai Châu phải gánh chịu; ghi nhận và biểu dương tinh thần chủ động, khẩn trương của cấp ủy, chính quyền và các lực lượng chức năng trong công tác ứng phó, cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả.

Mặc dù đây là trận lũ quét xảy ra bất ngờ ngoài vùng trọng điểm, song theo ông Hiệp, đến nay địa phương đã cơ bản khắc phục hậu quả ban đầu, bảo đảm bữa ăn cho hàng trăm hộ dân, đồng thời thông tuyến giao thông trên các tuyến chính.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Lai Châu, từ đầu năm ngày 19/7, trên địa bàn tỉnh xảy ra một số đợt thiên tai làm 10 người chết, 5 người mất tích, 11 người bị thương, nhiều nhà cửa, tài sản và công trình cơ sở hạ tầng bị hư hỏng, thiệt hại, ước tổng thiệt hại do thiên tai gây ra trên 370 tỷ đồng.

Trong đó, riêng trận lũ quét xảy ra trên địa bàn xã Mường Than hôm 17/7 đã khiến 4 người chết, 4 người mất tích, 8 người bị thương, 53 nhà hư hỏng nặng, hơn 300 ha hoa màu hư hỏng, hàng loạt các tuyến đường bị hư hại.

Lực lượng chức năng đã di chuyển, sơ tán khẩn cấp là 1.686 người. Trong đó, các lực lượng hỗ trợ sơ tán, di chuyển khẩn cấp đến nơi an toàn tổng số 786 người; 900 người khác đã chủ động tự di chuyển đến nhà người thân hoặc cơ sở kiên cố, an toàn như nhà văn hóa bản, các điểm trường học, trạm kiểm lâm, trạm y tế xã.

UBND tỉnh Lai Châu cho biết do ảnh hưởng của thiên tai diễn ra phức tạp, trong khi nguồn kinh phí dự phòng ngân sách của tỉnh rất eo hẹp, không thể đáp ứng nhu cầu sửa chữa, khắc phục thiệt hại lớn; đề nghị Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương quan tâm, hỗ trợ gạo cứu đói hộ dân bị ảnh hưởng do thiên tai trong thời gian 1-3 tháng đầu để ổn định bước đầu khó khăn về đời sống cho nhân dân; hỗ trợ kinh phí khắc phục thiệt hại do thiên tai tại xã Mường Than. Trước mắt, tập trung ưu tiên khắc phục khẩn cấp với tổng kinh phí đề nghị bố trí là 116 tỷ đồng.