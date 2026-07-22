Messi hay Ronaldo là GOAT có thực sự quan trọng?

Từ những cuộc tranh cãi bất tận về danh xưng vĩ đại nhất mọi thời đại - GOAT (Greatest of All Time) đến hành trình gần hai thập kỷ chứng kiến Lionel Messi và Cristiano Ronaldo chinh phục đỉnh cao, có lẽ điều quan trọng nhất không phải tìm ra ai vĩ đại hơn, mà là nhận ra vì sao cả hai đều xứng đáng được tôn trọng.

Messi hay Cristiano Ronaldo, ai xuất sắc hơn?

Nếu ai hỏi tôi câu này cách đây khoảng 20 năm, có lẽ tôi sẽ trả lời ngay: Cristiano Ronaldo, khi đó đang là ngôi sao sáng ở Manchester United, đội bóng yêu thích của tôi.

Ngày ấy, tôi rất thích Ronaldo. Ra sân đá bóng cũng cố học theo từng cú đảo chân, những pha bứt tốc, những cú sút xa hay cả cách ăn mừng của anh. Nhưng đó không phải sự thần tượng mù quáng. Tôi cũng yêu thích rất nhiều cầu thủ khác như Ronaldo de Lima, Zinedine Zidane, Wayne Rooney hay Ronaldinho. Với tôi, họ đều là những cầu thủ xuất chúng trên sân cỏ.

Messi hay Cristiano Ronaldo đều trải qua hành trình đáng kinh ngạc để phá bỏ các giới hạn của môn thể thao vua. Nguồn ảnh từ: Reuters/Getty Images.

Còn Messi? Dù rất ngưỡng mộ tài năng của Messi nhưng khi đó tôi thật sự không thích cậu ấy. Không phải vì Messi chơi xấu hay có điều gì đáng ghét, mà đơn giản vì cậu ấy đã nhiều lần đánh bại Manchester United. Đó là cảm xúc bình thường của một người hâm mộ. Có lúc tôi ước, El Pugal chuyển đến thi đấu tại Old Trafford để không phải chứng kiến đội bóng bị Messi làm khổ mỗi lần chạm trán.

Nhưng đó là tôi của 15 - 20 năm trước. Còn hôm nay, sau gần hai thập kỷ dõi theo Cristiano Ronaldo và Lionel Messi, chứng kiến họ cống hiến những năm tháng đẹp nhất của tuổi trẻ để theo đuổi sự hoàn hảo trên sân cỏ, tôi nhận ra mình không còn quá bận tâm đến việc ai vĩ đại hơn.

Điều khiến tôi khâm phục không chỉ là những Quả bóng vàng, Champions League hay World Cup, mà là con đường họ đã đi để chạm tới đỉnh cao.

Cristiano Ronaldo sinh ra trên đảo Madeira, Bồ Đào Nha trong một gia đình không mấy khá giả. Tuổi thơ của anh gắn với những sân bóng bụi, những đôi giày cũ và khát vọng thoát khỏi nghèo khó để giúp mẹ và anh chị em trong gia đình có cuộc sống tốt đẹp hơn. Mười hai tuổi, Ronaldo rời gia đình đến Lisbon theo đuổi giấc mơ bóng đá. Cậu bé ấy từng khóc rất nhiều vì nhớ nhà, từng bị bạn bè trêu chọc vì giọng địa phương, từng phải đối mặt với căn bệnh tim tưởng chừng có thể khép lại sự nghiệp từ rất sớm.

Nhưng Ronaldo không đầu hàng. Tài năng đưa anh đến bóng đá đỉnh cao, còn sự kỷ luật gần như cực đoan giúp anh đứng vững ở đó suốt hơn hai thập kỷ. Đằng sau hàng trăm bàn thắng là hàng nghìn giờ tập luyện. Đằng sau những danh hiệu là sự hy sinh mà không phải ai cũng nhìn thấy.

Lionel Messi cũng không có một hành trình dễ dàng hơn. Cậu bé nhỏ con ở Rosario, Argentina từng được chẩn đoán thiếu hormone tăng trưởng khi mới 11 tuổi. Gia đình không đủ khả năng chi trả chi phí điều trị. Nếu Barcelona không dang tay giúp đỡ, rất có thể thế giới đã không bao giờ biết đến một Lionel Messi như ngày hôm nay.

Ngay cả khi đến Tây Ban Nha, Messi vẫn là cậu bé xa quê, lặng lẽ, ít nói và phải chứng minh bản thân trong một môi trường hoàn toàn mới.

Thế giới thường nhắc đến thiên tài của Messi. Nhưng đôi khi quên rằng thiên tài ấy cũng được mài giũa bằng hàng chục năm lao động bền bỉ, bằng hàng nghìn buổi tập và bằng ý chí vượt lên nghịch cảnh.

Messi và Ronaldo ngồi chơi cờ vua trên chiếc va li của Louis Vuitton từng gân số toàn cầu.

Hai con đường rất khác nhau, nhưng đều đưa họ tới đỉnh cao của bóng đá thế giới. Có lẽ vì hiểu quá rõ những gì đối phương đã trải qua nên chính họ lại dành cho nhau sự tôn trọng.



"Tôi chắc chắn rằng sự cạnh tranh giữa chúng tôi cũng là một yếu tố thúc đẩy cậu ấy (Messi). Điều đó tốt cho tôi, cho cậu ấy và cho những cầu thủ khác muốn phát triển. Messi có bốn giải Quả bóng vàng, tôi có ba. Điều này đều tốt cho thế giới bóng đá", Cristiano Ronaldo từng chia sẻ với báo AS của Tây Ban Nha vào năm 2015.

Quan điểm ấy cũng được Messi chia sẻ trong cuộc phỏng vấn trên kênh Lo Del Pollo hồi tháng 5/2026. Siêu sao người Argentina cho rằng việc anh và Ronaldo liên tục bị so sánh là điều tự nhiên khi cả hai lần lượt khoác áo Barcelona và Real Madrid, đồng thời cạnh tranh mọi danh hiệu ở cấp độ tập thể lẫn cá nhân.

Tuy nhiên, Messi nhấn mạnh mối quan hệ giữa hai người luôn dựa trên sự tôn trọng và tất cả chỉ là "một cuộc cạnh tranh thể thao", không bao giờ mang tính cá nhân. Dù hiếm khi gặp nhau ngoài các trận đấu hay lễ trao giải, anh vẫn xem những năm tháng đối đầu với Ronaldo là "một cuộc cạnh tranh thể thao tuyệt vời".

Đó không phải là những lời xã giao của Messi và Cristiano Ronaldo dành cho nhau. Suốt hơn một thập kỷ, họ cạnh tranh từng Quả bóng vàng, từng bàn thắng, từng danh hiệu và từng kỷ lục. Nhưng đó là sự cạnh tranh để cùng tiến về phía trước, chứ không phải để phủ nhận giá trị của người còn lại.

Nếu không có Messi, liệu Ronaldo có còn phải liên tục vượt qua chính mình để kéo dài sự nghiệp ở đẳng cấp cao nhất? Nếu không có Ronaldo, liệu Messi có giữ được ngọn lửa chinh phục suốt gần hai thập kỷ? Chính sự cạnh tranh đã góp phần tạo nên phiên bản xuất sắc nhất của mỗi người.

Không chỉ bóng đá. Quần vợt cũng từng có một thời đại mà Roger Federer, Rafael Nadal và Novak Djokovic thay nhau thống trị thế giới. Họ giành giật từng Grand Slam, từng vị trí số một ATP, nhưng chưa bao giờ biến sự cạnh tranh thành sự thù địch.

Federer từng gọi Nadal là đối thủ vĩ đại nhất sự nghiệp. Nadal nhiều lần khẳng định Djokovic khiến anh phải hoàn thiện bản thân mỗi ngày. Djokovic cũng thừa nhận nếu không có Federer và Nadal, anh sẽ không thể trở thành tay vợt như ngày hôm nay.

Đối thủ, trong mắt những người vĩ đại, chưa bao giờ là kẻ để căm ghét. Đối thủ là người khiến mình mạnh mẽ hơn.

Trong khi đó, hơn 20 năm qua, cuộc tranh luận “Messi hay Ronaldo ai vĩ đại hơn?” dường như chưa bao giờ kết thúc. Từ quán cà phê, sân bóng cho đến Facebook, TikTok hay X, hàng triệu người vẫn dành rất nhiều thời gian để cố chứng minh thần tượng của mình vượt trội hơn người còn lại.

Messi từng nhấn mạnh mối quan hệ của anh với Ronaldo luôn dựa trên sự tôn trọng và tất cả chỉ là "một cuộc cạnh tranh thể thao", không bao giờ mang tính cá nhân. Ảnh: Getty Images.

Mỗi Quả bóng vàng, mỗi chức vô địch, mỗi kỷ lục, thậm chí từng bàn thắng đều trở thành “vũ khí”. Mỗi thất bại lại là cái cớ để chế giễu đối phương. Những cuộc tranh luận dần biến thành công kích, miệt thị, thậm chí xúc phạm nhau chỉ vì hai con người mà phần lớn chúng ta chưa từng gặp.

Đó có lẽ là điều nghịch lý nhất. Chính những người trong cuộc luôn dành cho nhau sự tôn trọng, còn một bộ phận người hâm mộ lại biến sự cạnh tranh đẹp đẽ ấy thành những cuộc chiến không hồi kết.

Tôi tự hỏi: Việc chứng minh Messi hay Ronaldo vĩ đại hơn mang lại điều gì cho chính mình? Có lẽ là không nhiều.

Ở Ronaldo, tôi nhìn thấy một chuẩn mực về khát vọng và kỷ luật mà bản thân mình vẫn còn rất xa mới chạm tới.

Ở Messi, tôi nhận ra sự khiêm nhường và bền bỉ mà đôi khi mình chỉ có thể học được từng chút một, chứ chưa bao giờ trọn vẹn.

Họ đi bằng hai con đường khác nhau, nhưng đều chứng minh một điều: sự vĩ đại không được quyết định bởi nhiều hơn một Quả bóng vàng, một danh hiệu hay một kỷ lục.

Sự vĩ đại được tạo nên từ hàng chục năm lao động, hy sinh, kỷ luật và không ngừng vượt qua chính mình.

Có lẽ, thay vì dành quá nhiều thời gian để tranh luận ai là GOAT, điều đáng làm hơn là tận hưởng từng lần Messi và Ronaldo còn bước ra sân.

Những giọt nước mắt của Lionel Messi và Cristiano Ronaldo sau World Cup 2026 không chỉ khép lại một giải đấu. Chúng khiến người hâm mộ nhận ra rằng thời gian cuối cùng cũng đang đuổi kịp hai siêu sao bền bỉ này.

Không ai biết chúng ta còn được chứng kiến Messi và Ronaldo thi đấu bao lâu nữa. Có thể là một mùa giải, có thể là lâu hơn. Nhưng chắc chắn, những khoảnh khắc ấy sẽ ngày càng ít đi.

Rồi sẽ đến lúc bóng đá không còn Messi, cũng không còn Ronaldo. Đến ngày đó, điều người hâm mộ nhớ nhất có lẽ không phải là ai sở hữu nhiều Quả bóng vàng hơn, ai ghi nhiều bàn thắng hơn hay ai mới là GOAT. Mà sẽ là những bước chạy của Messi và Ronaldo trên sân cỏ, những tiếng hò reo vang dội mỗi khi họ chạm bóng, những pha rê dắt khiến cả khán đài nín thở hay những cú dứt điểm làm bùng nổ hàng vạn con tim.

Lịch sử bóng đá may mắn khi được chứng kiến hai huyền thoại cùng tồn tại trong một thời đại. Và tôi cảm thấy may mắn khi được hòa nhịp cùng hàng triệu người hâm mộ bóng đá được dõi theo họ, thay vì chỉ biết đến họ qua những trang sách hay những thước phim tư liệu.

Vậy nên, thay vì tiếp tục hỏi “Messi hay Ronaldo ai vĩ đại hơn?”, có lẽ câu hỏi đáng để mỗi chúng ta tự trả lời là: Mình đã học được điều gì từ sự vĩ đại của họ?