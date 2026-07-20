Sau trận lũ quét kinh hoàng ở Lai Châu: “Tôi chạy khắp nơi tìm mẹ nhưng không thấy nữa”

Ba ngày sau trận lũ quét ở xã Mường Than (Lai Châu), nhiều gia đình vẫn mòn mỏi chờ tin người thân mất tích. Giữa đống đổ nát, những cuộc tìm kiếm vẫn được nối dài với hy vọng mong manh đưa người thân trở về.

Cuộc gọi cho mẹ không hồi âm

Ba ngày sau trận lũ quét ở xã Mường Than (Lai Châu), trên khoảng nền nhà cũ chỉ còn rộng chừng một chiếc chiếu, chị Phạm Thị Thảo ngồi lặng trước di ảnh và bát hương của mẹ. Dù bà M vẫn đang mất tích, người thân đặt tạm di ảnh và bát hương trên phần nền nhà còn sót lại, cầu mong sớm tìm thấy bà.

Chị Nga mong sớm tìm được mẹ sau cơn lũ. Ảnh: Nguyễn Mạnh.

Sáng 17/7, khi đang ở nhà cách mẹ khoảng 30 km, chị Thảo lướt mạng xã hội và thấy người dân phát trực tiếp cảnh nước lũ dâng nhanh ở bản Đội 11.

"Lúc đó tôi thấy bất an nên gọi cho mẹ nhưng không ai nghe máy", chị kể.

Chị cùng chị gái lập tức lên đường. Mưa lớn khiến nhiều đoạn đường sạt lở, tắc nghẽn. Gần 10 giờ mới tới nơi, trước mắt chị chỉ còn cảnh nhà cửa, ruộng vườn bị lũ cày xới.

"Tôi chạy khắp nơi tìm mẹ nhưng không thấy nữa", chị nói.

Bà M có ba con gái. Thường ngày bà sống cùng gia đình chị Thảo để phụ giúp chăm các cháu. Những ngày trước lũ, bà trở về nhà ở Mường Than giải quyết công việc cá nhân. Hôm nước lũ ập đến, bà đang ở nhà hàng xóm. Dòng nước và đất đá đổ xuống quá nhanh khiến bà không kịp chạy theo những người khác.

Cơn lũ dữ cuốn qua bản Đội 11, xã Mường Than, tỉnh Lai Châu đã để lại cảnh tang thương, đổ nát, nhiều người vẫn đang mất tích. Ảnh: Nguyễn Mạnh.

Ba ngày trôi qua, gia đình vẫn chờ từng thông tin từ lực lượng tìm kiếm.

"Chỉ mong sớm tìm thấy mẹ để đưa bà về nhà", chị Thảo nói.

Ở một góc khác của bản làng, gia đình anh Nguyễn Thanh Hải cũng đang sống trong những ngày dài chờ đợi.

Lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân mất tích sau trận lũ quét tại xã Mường Than (Lai Châu): Ảnh: Nguyễn Mạnh.

Trận lũ đã cuốn trôi căn nhà cùng vợ và hai con của anh. Bản thân anh may mắn được người dân cứu khi bị nước cuốn cách nhà khoảng 200 m.

Sau nhiều giờ tìm kiếm, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể vợ anh và con trai. Người con gái lớn vẫn mất tích. Người thân vẫn túc trực ở khu vực hạ lưu, nơi các đội cứu hộ tiếp tục rà soát.

Chị Nga, chị họ anh Hải, ôm chặt di ảnh cháu gái lớn. "Ba ngày rồi cháu ơi, lạnh lắm, về với gia đình thôi", chị nói, mắt không rời dòng suối.

Người thân kể, hai vợ chồng anh Hải làm nương nhiều năm mới dành dụm được một khoản tiền để chuẩn bị dựng ngôi nhà mới. Tiền được cất trong két sắt. Sau lũ, chiếc két được tìm thấy nhưng đã bung vỡ, toàn bộ số tiền bên trong không còn.

"Nó cứ bảo sẽ mang ra ngân hàng gửi, nhưng chưa kịp thì lũ đến", người thân nghẹn giọng.

Vượt 700 km vào tâm lũ



Giữa khung cảnh tang thương ấy, vẫn có những người vượt hàng trăm kilomet để đến vùng lũ.

Tranh thủ ít phút nghỉ sau nhiều giờ liên tục dọn dẹp bùn đất và hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân, anh Lê Mạnh Điệp (42 tuổi), Đội trưởng Đội cứu hộ 0 đồng Thanh Hóa, cho biết việc cùng đồng đội vượt gần 700 km từ Thanh Hóa lên Mường Than là "mệnh lệnh từ trái tim".

"Hầu như nơi nào xảy ra thiên tai lớn, anh em chúng tôi đều cố gắng có mặt sớm. Không ai phân công hay bắt buộc, chỉ thấy đồng bào gặp nạn thì lên đường", anh nói.

Khoảng một giờ sau khi biết tin lũ quét qua báo chí và mạng xã hội, 6 thành viên trong đội đã gác lại công việc, tập kết máy móc, chuẩn bị một xe tải, một xe cẩu và một máy xúc lật để xuất phát ngay trong đêm.

Hành trình vốn dài khoảng 500 km nhưng khi còn cách Mường Than gần 50 km, cả đội gặp nhiều điểm sạt lở, phải quay đầu đi đường khác, kéo dài thêm hơn 200 km. Đến chiều 19/7, họ mới có mặt tại tâm lũ.

Đội cứu hộ 0 đồng của anh Điệp có mặt tại Mường Than, Lai Châu để hỗ trợ người dân. Ảnh: L.Đ.

Không nghỉ ngơi nhiều, các thành viên lập tức chia thành nhiều nhóm. Hai người điều khiển máy xúc dọn bùn đất tại trường học và khu dân cư; hai người sử dụng flycam rà soát dọc các con suối và lòng hồ thủy điện để hỗ trợ tìm kiếm người mất tích; những người còn lại phối hợp cùng lực lượng chức năng mở đường và hỗ trợ người dân.

"Chúng tôi sẽ ở lại đến khi bà con cơ bản ổn định cuộc sống mới trở về", anh Điệp nói.

Nguồn kinh phí cho chuyến đi, từ nhiên liệu máy móc đến sinh hoạt của cả đội, đều được các thành viên tự đóng góp, gây quỹ và nhận hỗ trợ từ những tấm lòng hảo tâm.