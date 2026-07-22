Dòng tiền hàng nghìn tỷ đồng của Gelex Electric luân chuyển trong hệ sinh thái

Trong 2 quý đầu năm 2026, Gelex Electric đã phát sinh nhiều giao dịch với nhóm công ty trong hệ sinh thái Tập đoàn Gelex với tổng giá trị lên tới hàng nghìn tỷ đồng, trong đó có nhiều khoản cho công ty mẹ vay.

CTCP Điện lực Gelex (Gelex Electric – Mã: GEE) đang là doanh nghiệp sản xuất thiết bị điện duy nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam. Với việc nằm trong chuỗi giá trị của hệ sinh thái Tập đoàn Gelex, Gelex Electric có khả năng khai thác hệ sinh thái trong tập đoàn mẹ để tạo ra nhiều giá trị cộng hưởng.

CTCP Điện lực Gelex là doanh nghiệp sản xuất thiết bị điện duy nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam. Ảnh: Gelex Electric.

Dòng tiền thâm hụt nặng nửa đầu năm 2026

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2026, doanh thu thuần hợp nhất của doanh nghiệp đạt 16.621 tỷ đồng, tăng 41% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.346 tỷ đồng, tăng 28%; trong đó lợi nhuận thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 1.284 tỷ.

Mặc dù báo cáo lợi nhuận nửa đầu năm tăng mạnh, song thực tế dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của Gelex Electric trong kỳ vừa rồi thâm hụt hơn 745 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2025 vẫn thặng dư 317 tỷ đồng.

Nguyên nhân có sự thay đổi này là do các khoản phải thu bị thâm hụt thêm, từ mức âm 75 tỷ chuyển sang âm 1.344 tỷ đồng, số liệu từ báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

Tính đến cuối tháng 6/2026, các khoản phải thu của khách hàng của Gelex Electric có dư nợ là 2.554 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi chỉ sau 2 quý đầu năm.

Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của GEE thâm hụt mạnh trong nửa đầu 2026. Nguồn: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ quý II/2026.

Dòng tiền luân chuyển trong hệ sinh thái

Gelex Electric nằm trong chuỗi giá trị của hệ sinh thái Tập đoàn Gelex nên có nhiều giao dịch liên quan với công ty mẹ, cũng như các công ty trong cùng tập đoàn.

Trong 2 quý đầu năm 2026, Gelex Electric đã phát sinh nhiều giao dịch với nhóm công ty này với tổng giá trị lên tới hàng nghìn tỷ đồng.

Cụ thể, GEE phát sinh giao dịch mua hàng hóa, nguyên vật liệu và dịch vụ từ công ty mẹ Gelex với tổng giá trị 3.493 tỷ đồng, tăng so với mức 2.892 tỷ đồng cùng kỳ năm trước, tương ứng tăng 21%.

Gelex Electric cũng phát sinh tăng giao dịch cho vay Gelex với số tiền 600 tỷ đồng, trong khi thu hồi gốc vay 875 tỷ đồng. Lãi cho vay nhận về là 21 tỷ. Bên cạnh đó, Gelex Electric cũng đã đổ về công ty mẹ 938 tỷ đồng tiền cổ tức.

Giao dịch trong nửa đầu năm 2026 của Gelex Electric với công ty mẹ Gelex. Nguồn: Báo cáo tài chính quý II/2026.

Gelex Electric trong kỳ vừa qua cũng thực hiện các khoản cho vay đáng kể đối với các doanh nghiệp trong cùng hệ sinh thái.

Cụ thể, doanh nghiệp này cho CTCP Hạ tầng GELEX vay 665 tỷ đồng (cùng kỳ không ghi nhận), thu hồi 700 tỷ đồng, ghi nhận 22 tỷ đồng lãi cho vay. Dư nợ cho vay ngắn hạn tại đơn vị này còn 677 tỷ đồng tại cuối quý II/2026.

Tại Công ty TNHH Đầu tư GELEX, Gelex Electric cũng dốc tiền cho vay 426 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2026, trong khi chỉ thu hồi 35 tỷ đồng và ghi nhận 42,4 tỷ đồng lãi cho vay. Tính đến ngày 30/6/2026, dư nợ gốc và lãi cho vay ngắn hạn tại đơn vị này lên tới 1.377 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 975 tỷ đồng đầu năm.

Ngoài ra, Gelex Electric còn duy trì các khoản cho vay đối với một số công ty liên kết của Tập đoàn Gelex.

Chẳng hạn như tại CTCP Chế tạo Điện cơ HEM, dư nợ gốc và lãi cho vay ngắn hạn đạt gần 51 tỷ đồng; trong khi tại Công ty TNHH Năng lượng Gelex Ninh Thuận, dư nợ cho vay dài hạn và lãi phát sinh ở mức 55 tỷ đồng.

Ngoài cho vay, GEE ghi nhận hàng chục tỷ đồng doanh thu từ bán thành phẩm, chẳng hạn như hơn 45 tỷ đồng tại Chế tạo Điện cơ HEM, hay 21 tỷ đồng tại CTCP GVI,…

Cuối kỳ, tổng tài sản của GEE đạt hơn 19.561 tỷ đồng, tăng 20% sau 6 tháng. Trong đó, tổng tiền, tương đương tiền và các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn (tiền gửi, chứng khoán) lên tới 5.400 tỷ đồng. Số tiền dồi dào này giúp cho doanh nghiệp dư dả để cho các công ty liên quan vay vốn, và thu về lãi từ cho vay.

6 tháng vừa qua, GEE đã kiếm được hơn 316 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính, đa số đến từ lãi tiền gửi và lãi cho vay. Con số này tăng tới 61% so với cùng kỳ.