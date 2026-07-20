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Phát hiện bia đá, lọ ghi tên liệt sĩ trong quá trình khai quật

Hồ Xuân Mai
Hồ Xuân Mai

Quá trình khai quật các phần mộ tại Nghĩa trang liệt sĩ Hòa Tiến (Đà Nẵng), lực lượng chức năng đã phát hiện một số di vật mang thông tin về các liệt sĩ.

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Tấm bia đá gần như còn nguyên vẹn được tìm thấy dưới phần mộ. Trên bề mặt bia khắc dòng chữ: "Nguyễn Văn Te, Kỳ Minh, 9-9-64 AL". Ảnh CHQS.
Tấm bia đá gần như còn nguyên vẹn được tìm thấy dưới phần mộ. Trên bề mặt bia khắc dòng chữ: "Nguyễn Văn Te, Kỳ Minh, 9-9-64 AL". Ảnh CHQS.

Ngày 20/7, Trung tá Nguyễn Phú Thịnh, Phó trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Hòa Tiến (TP Đà Nẵng) cho biết di vật gồm một tấm bia đá gần như còn nguyên vẹn được tìm thấy dưới phần mộ. Trên bề mặt bia khắc dòng chữ: "Nguyễn Văn Te, Kỳ Minh, 9-9-64 AL".

Thông tin này đã được báo cáo về Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng để xác minh. Qua tra cứu hồ sơ lưu trữ ban đầu, cơ quan chức năng ghi nhận có một liệt sĩ tên Nguyễn Văn Te, quê tỉnh Quảng Nam (cũ).

Theo Trung tá Thịnh, thông tin trong hồ sơ lưu giữ có sự trùng khớp với nội dung khắc trên bia đá. Đây là cơ sở quan trọng để tiếp tục xác minh, tuy nhiên đơn vị vẫn phải chờ kết luận cuối cùng trước khi có thể khẳng định danh tính liệt sĩ.

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Di vật lọ thuỷ tinh khắc tên liệt sĩ Đậu Văn Linh. Ảnh CHQS

Bên cạnh đó, lực lượng làm nhiệm vụ còn phát hiện lọ thủy tinh có khắc tên "Đậu Văn Linh" tại một phần mộ khác. Tuy nhiên, phần mộ này không có thông tin về quê quán, năm hy sinh hay đơn vị chiến đấu.

Trung tá Thịnh cho biết mẫu sinh phẩm của phần mộ này đã được lấy theo đúng quy trình để phục vụ giám định ADN.

Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh thông tin, đồng thời mong thân nhân hoặc những người biết thông tin về hai liệt sĩ Nguyễn Văn Te và Đậu Văn Linh sớm liên hệ, cung cấp tư liệu phục vụ công tác đối chiếu, giám định ADN.

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Từ khóa:

#Đà Nẵng #Tìm kiếm liệt sĩ #Di vật chiến tranh

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