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Đà Nẵng luân chuyển, bổ nhiệm nhiều vị trí chủ chốt

Hồ Xuân Mai
Hồ Xuân Mai

Sáng 22/7, Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức Hội nghị công bố các Quyết định về công tác cán bộ thuộc Thành uỷ và UBND TP.

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Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Đà Nẵng Nguyễn Đình Vĩnh và Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng trao quyết định và hoa chúc mừng cho các cá nhân. Ảnh Văn Toàn.
Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Đà Nẵng Nguyễn Đình Vĩnh và Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng trao quyết định và hoa chúc mừng cho các cá nhân. Ảnh Văn Toàn.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy giao ông Mai Văn Tư, Thành ủy viên, Phó Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Đà Nẵng giữ quyền Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Đà Nẵng đến khi kiện toàn chức danh giám đốc.

Điều động ông Nguyễn Hữu Vũ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hà Nha nhiệm kỳ 2026-2031 đến nhận công tác tại Văn phòng Thành ủy và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Thành ủy.

Điều động ông Nguyễn Thành Thuận, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy nhiệm kỳ 2025-2030 đến công tác tại Đảng ủy xã Hà Nha; đồng thời được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Hà Nha nhiệm kỳ 2025-2030.

Tiếp nhận, điều động ông Nguyễn Hà Nam, Giám đốc Sở Xây dựng đến nhận công tác tại Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Thành ủy để giới thiệu bầu giữ chức Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy nhiệm kỳ 2025-2030.

Tiếp nhận ông Lê Thành Hưng, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng ưu tiên TP Đà Nẵng và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Xây dựng trong thời hạn 5 năm.

Ông Nguyễn Minh Huy, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo được điều động đến nhận công tác tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng trong thời hạn 5 năm.

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Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Đà Nẵng Nguyễn Đình Vĩnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh Văn Toàn.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Nguyễn Đình Vĩnh cho biết các quyết định nhằm kiện toàn đội ngũ cán bộ chủ chốt tại cơ sở và các cơ quan tham mưu như Văn phòng Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, cũng như các lĩnh vực trọng yếu đóng vai trò động lực thúc đẩy sự phát triển bền vững của thành phố.

Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Nguyễn Đình Vĩnh tin tưởng, với bề dày kinh nghiệm qua nhiều vị trí công tác, các cán bộ được bổ nhiệm lần này sẽ nhanh chóng bắt nhịp với môi trường mới; phát huy tinh thần đổi mới, quyết liệt, "dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm" vì lợi ích chung của thành phố.

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Từ khóa:

#Đà Nẵng #Luân chuyển cán bộ #Thành uỷ Đà Nẵng

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