Xác định tài xế lái ô tô đẩy CSGT rồi bỏ chạy ở Hà Nội, công an dựng lại hiện trường

Công an Hà Nội đã xác định và mời làm việc với tài xế điều khiển ô tô đẩy một cán bộ CSGT phải lùi theo đầu xe rồi bỏ chạy sau khi vi phạm giao thông tại quận Nam Từ Liêm.

Liên quan tới sự việc ô tô Ford Territory biển kiểm soát 36B-548.74 đẩy lùi chiến sĩ CSGT Hà Nội đứng trước đầu xe gây xôn xao trên mạng xã hội, trưa 21/7, trao đổi với VietTimes, đại diện Đội CSGT số 6, Công an TP Hà Nội cho biết vụ việc đã được bàn giao cho Công an phường Từ Liêm, Hà Nội để tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.

Đại diện Đội CSGT số 6 cho biết thêm cơ quan công an đang khám nghiệm, dựng lại hiện trường để làm rõ diễn biến vụ việc.

Người dân ghi lại hình ảnh xế điều khiển ô tô đẩy CSGT trên đường rồi bỏ chạy. Nguồn ảnh: Công an Hà Nội.

Thông tin ban đầu về vụ việc, Công an TP Hà Nội cho biết khoảng 8h20 ngày 20/7, tổ công tác của Đội CSGT số 6 làm nhiệm vụ tại nút giao Phạm Hùng - Nguyễn Hoàng phát hiện ô tô Ford Territory biển kiểm soát 36B-548.74 rẽ trái tại nơi có biển cấm nên ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.

Thay vì chấp hành, tài xế tiếp tục điều khiển xe tiến về phía trước, buộc một cán bộ CSGT phải lùi theo đầu xe, sau đó đánh lái sang phải và rời khỏi hiện trường. Diễn biến vụ việc được người dân ghi lại, đăng trên mạng xã hội.

Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội phối hợp các đơn vị liên quan truy tìm phương tiện, đồng thời sử dụng hệ thống camera AI để xác minh người điều khiển.

Xác định tài xế lái ô tô đẩy CSGT rồi bỏ chạy ở Hà Nội. Ảnh: Công an Hà Nội.

Đến khoảng 22h40, lực lượng chức năng mời người điều khiển ô tô đến làm việc. Người này được xác định là T.V.N, 30 tuổi, trú tại xã Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Tại cơ quan công an, N thừa nhận là người điều khiển ô tô và không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của Cảnh sát giao thông.