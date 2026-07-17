Vì sao nhiều cửa hàng kim cương đột ngột đóng cửa?

Sau khi chủ của 3 tiệm Kim Lý, Ngọc Châu Âu, Ngọc Tâm bị khởi tố trong đường dây buôn lậu 28.000 viên kim cương, loạt cửa hàng vàng bạc, đá quý khác cũng đột ngột ngừng hoạt động.

Sáng 17/7, PJA Diamond – Jewelry, có trụ sở tại tại 413 Võ Văn Tần, phường Bàn Cờ, TP HCM tuyên bố dừng hoạt động. Đơn vị này cho biết những lùm xùm liên quan đến kim cương trong thời gian qua khiến tâm lý khách hàng hoang mang, lo lắng khiến hơn 90% khách bán lại sản phẩm tăng lên đột xuất và việc thanh khoản gần như tắc nghẽn.

“Trong khủng hoảng PJA đã đối diện và cố gắng thanh khoản suốt 45 ngày ròng rã, không ngừng nỗ lực hết sức để xoay chuyển tình thế với hy vọng giữ được thương hiệu bao năm gầy dựng và lòng tin yêu từ khách hàng. Thế nhưng đến hôm nay PJA thật sự không còn lựa chọn nào khác dù rất muốn tiếp tục đồng hành và gắn bó lâu dài cùng quý khách”, thương hiệu trang sức này cho biết.

Trước những biến động trên, PJA quyết định dừng lại, đồng thời tuyên bố “đồng hành cùng khách hàng thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý để hoàn thiện trách nhiệm cuối cùng của mình”.

Không chỉ đơn vị trên, nhiều cửa hàng vàng bạc, đá quý ở TP HCM cũng bất ngờ tạm ngưng hoạt động như Ngọc Phúc, Kim Khiết Diamond, Ngọc Tâm, Kim Châu, Vĩnh Dương, Hồng Kim Ngọc và Ngọc Phú….

Cách đó một ngày (16/7), Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Hồng Phúc trên đường Lê Lợi, phường Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp cũng bất ngờ đóng cửa và thông báo tạm ngưng hoạt động. Hồng Phúc là một tiệm vàng, kim cương có tiếng tại khu vực Mỹ Tho, hoạt động gần 30 năm.

Hồng Phúc cho biết doanh nghiệp đã nỗ lực duy trì hoạt động trong bối cảnh thị trường liên tục biến động. “Suốt hơn hai tháng qua, chúng tôi đã cố gắng bằng tất cả khả năng với mong muốn vượt qua giai đoạn đầy thử thách này. Tuy nhiên, những biến động của thị trường đã vượt ngoài dự tính”, doanh nghiệp thông tin.

Theo thông báo, Hồng Phúc sẽ tạm ngưng hoạt động trong một thời gian để tái cơ cấu và nâng cao chất lượng dịch vụ. Doanh nghiệp chưa công bố thời điểm hoạt động trở lại.

Loạt tên tuổi đình đám bị “gọi tên”

Cách đó không lâu, giới kim cương bất ngờ trước thông tin chủ các tiệm vàng Kim Lý, Ngọc Tâm, Ngọc Châu Âu bị khởi tố do có liên quan đến đường dây buôn lậu 28.000 viên kim cương xuyên quốc gia.

Các bị can gồm Lê Thị Ngọc Mỹ - Giám đốc Công ty TNHH Vàng bạc và đá quý Kim Lý (chủ tiệm vàng Kim Lý); Nguyễn Thị Liên - Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Tâm (chủ tiệm vàng Ngọc Tâm); Hoàng Thị Thanh Nga - Giám đốc Công ty TNHH đầu tư NCA (chủ tiệm vàng Ngọc Châu Âu).

Bên cạnh đó còn có Trần Tiễn Như Nghi, nhân viên kiểm định thuộc Công ty TNHH một thành viên giám định PNJ (PNJ-LAB) – công ty con của CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ).

Các bị can trong vụ án. Ảnh: Công an cung cấp.

Cơ quan Công an xác định đây là đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia khép kín, được điều hành bởi các đối tượng người Ấn Độ tại Hong Kong (Trung Quốc).

Các đối tượng liên hệ mua hàng qua WhatsApp, Viber rồi thuê người vận chuyển trái phép về Việt Nam qua các sân bay quốc tế (Tân Sơn Nhất, Nội Bài, Đà Nẵng, Phú Quốc) bằng cách giấu trong hành lý cá nhân, giày dép, quần áo mà không khai báo hải quan.

Để tiêu thụ, các đối tượng mang chào bán trực tiếp cho các tiệm vàng lớn tại Việt Nam với giá rẻ hơn thị trường khoảng 1/3. Mọi giao dịch được thực hiện qua các nhóm trò chuyện bảo mật cao, cài đặt chế độ tự động xóa tin nhắn và quy ước nhận diện giao dịch bằng số seri trên tờ tiền USD.

Sau khi chủ tiệm Kim Lý, Ngọc Châu Âu, Ngọc Tâm bị khởi tố trong đường dây buôn lậu gần 30.000 viên kim cương, các cửa hàng thuộc những thương hiệu này đồng loạt ngừng hoạt động.

Trong đó, Ngọc Châu Âu ra thông báo xác nhận doanh nghiệp hiện đang phối hợp với các cơ quan chức năng theo đúng quy định của pháp luật. “Mọi thông tin và kết luận chính thức sẽ được công bố bởi cơ quan có thẩm quyền. Kính mong quý khách hàng tiếp cận thông tin từ các nguồn chính thống và chờ đợi kết luận chính thức, tránh những suy diễn hoặc thông tin chưa được kiểm chứng”, doanh nghiệp thông tin.