Ngày 20/7, Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng ký quyết định của Thủ tướng hỗ trợ khẩn cấp 50 tỷ đồng cho tỉnh Lai Châu, để khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Phó thủ tướng giao UBND tỉnh Lai Châu có trách nhiệm chủ động cân đối chi ngân sách địa phương, cùng với số kinh phí được ngân sách Trung ương hỗ trợ và các nguồn lực tài chính hợp pháp khác để triển khai thực hiện các nhiệm vụ cấp bách khắc phục hậu quả thiên tai theo quy định.

Đồng thời quản lý, sử dụng số kinh phí bổ sung nêu trên bảo đảm công khai, minh bạch, đúng mục đích sử dụng, đúng đối tượng, đúng quy định, không để thất thoát, tiêu cực.

Chiều cùng ngày, UBND tỉnh Lai Châu báo cáo về tình hình thiên tai trên địa bàn tỉnh và kiến nghị Thủ tướng xem xét hỗ trợ 500 tỷ đồng, trong đó hỗ trợ khẩn cấp 300 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2026.

Theo UBND tỉnh Lai Châu, nguồn kinh phí đề nghị hỗ trợ được ưu tiên để hỗ trợ người dân bị thiệt hại về nhà ở, bố trí tái định cư, ổn định đời sống.

Khắc phục khẩn cấp các công trình giao thông, thủy lợi, cấp nước sinh hoạt, trường học, cơ sở y tế và các công trình hạ tầng thiết yếu.

Đồng thời khôi phục sản xuất nông nghiệp, xử lý các khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân.

Thủ tướng hỗ trợ khẩn cấp 50 tỷ đồng cho Lai Châu khắc phục hậu quả mưa lũ. Ảnh: VGP.

Theo báo cáo đến 15h chiều nay của UBND tỉnh Lai Châu, từ đầu năm đến giữa tháng 7/2026, thiên tai tại Lai Châu xảy ra thường xuyên và dồn dập, gây thiệt hại ước tính khoảng 550 tỷ đồng.

Riêng trận lũ quét tại xã Mường Than sáng 17/7 làm 6 người chết, 2 người mất tích và 8 người bị thương.

Khoảng 200 hộ dân bị thiệt hại, ảnh hưởng, trong đó có 24 hộ bị thiệt hại hoàn toàn, 20 hộ bị hư hỏng, không thể khắc phục và 156 hộ dân nằm trực tiếp trong vùng lũ quét, bị hư hỏng và phải di chuyển đến nơi an toàn.

Bên cạnh đó, mưa lớn những ngày qua tại nhiều xã trên địa bàn tỉnh cũng khiến 2 người bị thương, hơn 60 nhà dân bị sạt lở, ảnh hưởng, phải sơ tán khẩn cấp. Trên 100 ha diện tích lúa, cây trồng bị ảnh hưởng. Nhiều vị trí, điểm trên các tuyến quốc lộ bị sạt trên diện rộng gây ách tắc giao thông.

Theo báo cáo nhanh từ Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), tính đến 15h00 ngày 20/7, mưa lũ kéo dài tại tỉnh Lai Châu đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, ước tính tổng giá trị thiệt hại khoảng 270 tỷ đồng.