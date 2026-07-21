PNJ nói gì về mối quan hệ với Người Bạn Vàng và chuỗi kim cương Cashion?

CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) cho biết đã thoái toàn bộ phần vốn đầu tư tại CTCP Người Bạn Vàng (NBV), đơn vị sở hữu chuỗi kim cương Cashion.

Thông tin từ CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (Mã: PNJ), trong giai đoạn trước, PNJ thực hiện khoản đầu tư tài chính vào CTCP Người Bạn Vàng (NBV) với tỷ lệ sở hữu 19,9% vốn điều lệ.

Khoản đầu tư này nhằm đa dạng hóa danh mục đầu tư của công ty, đồng thời mở rộng hệ sinh thái dịch vụ để đáp ứng nhu cầu cầm cố tài sản của một bộ phận khách hàng.

"Trong thời gian hợp tác, chúng tôi cho Người Bạn Vàng thuê mặt bằng, có thu phí để triển khai dịch vụ tại một số cửa hàng của PNJ. Đồng thời, chúng tôi cũng cung cấp khoản vay phục vụ hoạt động của Người Bạn Vàng theo các điều khoản thương mại và mức lãi suất phù hợp với quy định của công ty", PNJ cho biết.

Cashion thông báo tạm dừng hoạt động giữa "cơn bão" kim cương.

Cụ thể, vào ngày 12/2/2025, Người Bạn Vàng thành lập Cashion, hoạt động trong lĩnh vực mua bán kim cương, trang sức và trao đổi hàng hiệu chính hãng. Việc mở rộng sang lĩnh vực có sự tương đồng với ngành nghề kinh doanh cốt lõi của PNJ khiến định hướng hoạt động giữa các bên không còn phù hợp như mục tiêu hợp tác ban đầu.

Vì vậy, PNJ khẳng định Cashion không phải là đối tác, công ty con, công ty liên kết hay doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái của PNJ.



"Chúng tôi đã thoái toàn bộ phần vốn đầu tư tại Người Bạn Vàng. Việc chuyển nhượng được thực hiện theo các nguyên tắc giá chuyển nhượng không thấp hơn giá trị ghi sổ của khoản đầu tư tại thời điểm thực hiện (dự kiến 3,98 tỷ đồng). Đồng thời tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật và quy định nội bộ của công ty và đảm bảo nguyên tắc bảo toàn vốn đầu tư", PNJ nhấn mạnh

Đến thời điểm hiện tại, hoạt động hợp tác giữa PNJ và Người Bạn Vàng tại hệ thống cửa hàng PNJ đã chấm dứt.

PNJ cho biết không có bất kỳ hoạt động hợp tác kinh doanh, quản lý hay điều hành nào với Cashion. Cashion là một doanh nghiệp hoạt động độc lập trên thị trường và kinh doanh trong cùng lĩnh vực với PNJ.

Sở dĩ PNJ công bố thông tin này do thương hiệu kim cương Cashion có địa chỉ tại Vincom Cộng Hòa, phường Tân Sơn Nhất, TP HCM vừa thông báo tạm dừng kinh doanh để tái cấu trúc công ty giữa "cơn bão" chưa dứt của ngành kim cương.

"Cashion sẽ chính thức tạm dừng hoạt động kinh doanh kể từ 8h ngày 19/7/2026 trong thời gian 2 tháng để thực hiện tái cấu trúc toàn diện", chuỗi kim cương thông báo.

Nhiều cửa hàng kim cương thông báo tạm dừng hoạt động, đóng cửa giữa "cơn bão" kim cương. Ảnh: AI.

Không chỉ Cashion, nhiều cửa hàng vàng bạc, đá quý ở TP HCM cũng bất ngờ tạm ngưng hoạt động trong thời gian gần đây như Ngọc Phúc, Kim Khiết Diamond, Ngọc Tâm, Kim Châu, Vĩnh Dương, Hồng Kim Ngọc và Ngọc Phú….

Thậm chí, PJA Diamond – Jewelry, có trụ sở tại 413 Võ Văn Tần, phường Bàn Cờ, TP HCM tuyên bố dừng hoạt động. Đơn vị này cho biết những lùm xùm liên quan đến kim cương trong thời gian qua khiến tâm lý khách hàng hoang mang, lo lắng khiến hơn 90% khách bán lại sản phẩm tăng lên đột xuất và việc thanh khoản gần như tắc nghẽn.

Tương tự, Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Hồng Phúc trên đường Lê Lợi, phường Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp cũng bất ngờ đóng cửa và thông báo tạm ngưng hoạt động. Hồng Phúc là một tiệm vàng, kim cương có tiếng tại khu vực Mỹ Tho, hoạt động gần 30 năm.

Hồng Phúc cho biết doanh nghiệp đã nỗ lực duy trì hoạt động trong bối cảnh thị trường liên tục biến động. “Suốt hơn hai tháng qua, chúng tôi đã cố gắng bằng tất cả khả năng với mong muốn vượt qua giai đoạn đầy thử thách này. Tuy nhiên, những biến động của thị trường đã vượt ngoài dự tính”, doanh nghiệp thông tin.