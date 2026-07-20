Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa làm Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo

Thủ tướng Lê Minh Hưng vừa có quyết định về việc điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Hoài Anh, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo từ ngày 19/7.

Ông Nguyễn Hoài Anh sinh năm 1977, quê quán phường Điện Bàn Bắc, thành phố Đà Nẵng, trình độ chuyên môn: Ths Quản lý Hành chính công, đại học chuyên ngành Kiến trúc, cử nhân Ngữ văn Anh.

Ông là ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII (dự khuyết), khóa XIV.

Thứ trưởng thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hoài Anh. Ảnh: Báo và PTTH Thanh Hoá.

Quá trình công tác, ông Nguyễn Hoài Anh có nhiều năm công tác từ tỉnh Bình Thuận cũ (nay thuộc tỉnh Lâm Đồng) đi lên từ công tác Đoàn, từng giữ các cương vị phó bí thư rồi bí thư Tỉnh đoàn, bí thư Huyện ủy Tuy Phong, phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, phó chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, chủ tịch HĐND tỉnh và bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận.

Tháng 3/2024, ông Nguyễn Hoài Anh được bầu giữ chức bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận. Từ tháng 7/2025, sau khi sáp nhập 3 tỉnh Bình Thuận, Lâm Đồng, Đắk Nông thành tỉnh Lâm Đồng, ông được chỉ định giữ chức phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng.

Tháng 9/2025, ông được điều động giữ chức phó bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa và được bầu giữ chức chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Tháng 1/2026, tại Đại hội Đảng XIV, ông Nguyễn Hoài Anh được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.