Masan điều chỉnh kế hoạch kinh doanh, kỳ vọng lãi hơn 11.000 tỷ đồng

So với kế hoạch cũ, chỉ tiêu doanh thu tăng thêm tối đa 7.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế tăng thêm tối đa 3.600 tỷ đồng.

Ngày 22/7, HĐQT Tập đoàn Masan (Mã: MSN) thông qua đề xuất điều chỉnh kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2026.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2026, cổ đông Masan thông qua kế hoạch doanh thu thuần từ 93.500 - 98.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp từ 7.250 - 7.900 tỷ đồng.

Tuy nhiên, theo kế hoạch điều chỉnh mới, công ty muốn nâng doanh thu thuần lên mức 98.000 - 105.000 tỷ đồng, còn lợi nhuận sau thuế được nâng lên 10.000 - 11.500 tỷ đồng.

Nguồn: Nghị quyết HĐQT Masan.

So với kế hoạch cũ, chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế tăng thêm tối đa 3.600 tỷ đồng và doanh thu tăng thêm tối đa khoảng 7.000 tỷ đồng. Nếu hoàn thành mục tiêu trên, đây sẽ là năm ghi nhận mức lợi nhuận kỷ lục trong lịch sử của Masan.

HĐQT Masan cho biết sẽ trình kế hoạch kinh doanh điều chỉnh này để xin ý kiến ĐHĐCĐ thông qua tại cuộc họp gần nhất.

Về tình hình kinh doanh, theo BCTC hợp nhất quý I/2026, Masan ghi nhận doanh thu thuần gần 24.020 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt gần 1.974 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ.

Tại sự kiện Community Day diễn ra đầu tháng 5, ban lãnh đạo Masan cũng đã hé lộ khả năng tăng kế hoạch lợi nhuận cả năm lên gần nửa tỷ USD.

Chia sẻ về tình hình kinh doanh, ông Danny Le - Tổng giám đốc Masan - cho biết doanh thu hợp nhất quý II của tập đoàn ước tăng gần 40% so với cùng kỳ, trong khi lợi nhuận sau thuế dự kiến tăng khoảng 80%.

Theo lãnh đạo Masan, các mảng kinh doanh chủ lực được kỳ vọng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Trong đó, WinCommerce dự kiến tăng khoảng 30%, Masan Consumer (Mã: MCH) tăng trên 20%, Masan MEATLife (Mã: MML) tăng gần 20%, Phúc Long tăng từ 35-40%, còn Masan High-Tech Materials (Mã: MSR) được kỳ vọng tăng trưởng gấp ba lần.

