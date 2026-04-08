Tin vui: Chứng khoán Việt Nam được nâng hạng, 32 cổ phiếu dự kiến vào rổ chỉ số toàn cầu

Sáng 8/4, FTSE Russell đã công bố kết quả rà soát giữa kỳ trong khuôn khổ kỳ đánh giá phân loại thị trường chứng khoán tháng 3/2026.

FTSE Russell xác nhận giữ nguyên lộ trình nâng hạng thị trường Việt Nam từ thị trường cận biên (Frontier Market) lên thị trường mới nổi thứ cấp (Secondary Emerging Market).

Tổ chức này cũng ghi nhận những tiến triển quan trọng của thị trường chứng khoán Việt Nam. Cụ thể, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 08 cho phép nhà đầu tư ngoại có thể đặt lệnh thông qua tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài (global broker) để chuyển lệnh vào công ty chứng khoán trong nước, thay vì phải mở tài khoản trực tiếp tại Việt Nam.

Việc đưa cổ phiếu Việt Nam vào các rổ chỉ số của FTSE sẽ được triển khai theo 4 giai đoạn, bắt đầu từ ngày 21/9/2026 và hoàn tất vào tháng 9/2027.

Lộ trình được chia ra nhiều giai đoạn nhằm đảm bảo quá trình chuyển đổi diễn ra trật tự, kiểm soát dòng vốn dự kiến và duy trì thanh khoản thị trường, đồng thời hỗ trợ cơ chế không yêu cầu ký quỹ trước giao dịch (non-prefunding).

Cụ thể, trong giai đoạn đầu từ tháng 9/2026, tỷ trọng cổ phiếu Việt Nam được thêm vào ở mức 10%. Tỷ trọng này sẽ tiếp tục tăng thêm 20% vào tháng 3/2027, 35% vào tháng 6/2027 và hoàn tất với phần bổ sung 35% còn lại vào tháng 9/2027.

Như vậy, tổng tỷ trọng được đưa vào sẽ đạt 100% sau 4 giai đoạn, với hệ số phân bổ tăng dần từ 10%, 30%, 65% và hoàn tất đủ vào cuối kỳ.

Bên cạnh đó FTSE Russell cũng công bố danh sách 32 cổ phiếu có khả năng được đưa vào rổ FTSE Global All Cap. Danh sách này dựa trên dữ liệu tính đến 31/12/2025 và có thể được điều chỉnh trước khi công bố chính thức.

FTSE Russell sẽ công bố danh sách chính thức cùng tỷ trọng của mỗi mã trong chỉ số vào ngày 21/8/2026.

32 cổ phiếu đáp ứng các tiêu chí sàng lọc của bộ chỉ số FTSE Global All Cap, dựa trên dữ liệu đến cuối ngày 31/12/2025.

Danh sách dự kiến bao gồm loạt doanh nghiệp niêm yết thuộc nhiều nhóm ngành và quy mô vốn hóa. Trong đó có Tập đoàn Hòa Phát (HPG), Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB), Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BID), Vinhomes (VHM) và Tập đoàn Vingroup (VIC).

Nhóm vốn hóa trung bình gồm Tập đoàn Masan (MSN), Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SAB), FPT (FPT) và Công ty CP Sữa Việt Nam (VNM).

Nhóm vốn hoá nhỏ có Chứng khoán SSI (SSI), Đạm Phú Mỹ (DPM), Kinh Bắc (KBC), Tasco (HUT), Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB), DIC Corp (DIG),

Eximbank (EIB), Đất Xanh (DXG), Khang Điền (KDH), Chứng khoán VIX (VIX), Chứng khoán VNDirect (VND), Phát Đạt (PDR), Hóa chất Đức Giang (DGC),

Novaland (NVL), Vietjet Air (VJC), Chứng khoán Bản Việt (VCI), Vincom Retail (VRE), Thiết bị điện Việt Nam (GEX), FPT Retail (FRT), GELEX Electric (GEE), Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR), Kinh Đô (KDC) và Sacombank (STB).

Chia sẻ về việc nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhấn mạnh lộ trình trên diễn ra theo đúng kế hoạch là kết quả của sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính; sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành liên quan; sự đồng hành, nỗ lực của các sở giao dịch chứng khoán, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC), các thành viên thị trường và các tổ chức quốc tế.

"Việc nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp cũng là bước ngoặt quan trọng khẳng định sự phát triển, sự công nhận của cộng đồng đầu tư toàn cầu đối với thị trường chứng khoán Việt Nam, góp phần thu hút dòng vốn đầu tư quốc tế quy mô lớn, nâng cao thanh khoản và củng cố vị thế của Việt Nam trong hệ thống tài chính toàn cầu", Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết.