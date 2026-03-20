Hình ảnh mới cho thấy các đơn vị chính quy của Triều Tiên được triển khai tại Nga

Hình ảnh binh sĩ Triều Tiên tại Nga cho thấy sự liên kết chặt chẽ trong liên minh quân sự Moscow - Bình Nhưỡng và tác động tới chiến sự Ukraine.

Truyền thông nhà nước Nga đã công bố những đoạn video mới cho thấy các đơn vị của Quân đội Nhân dân Triều Tiên xuất hiện tại Nga, tham gia hỗ trợ chiến dịch quân sự đang diễn ra chống lại Ukraine và các nước phương Tây ủng hộ Kiev.

Các binh sĩ trong video dường như thuộc các đơn vị bộ binh thông thường, thay vì lực lượng công binh, đặc nhiệm, tên lửa đạn đạo hay pháo binh – những lực lượng cũng đã được triển khai trước đó. Đáng chú ý, các quân nhân Triều Tiên mặc đồng phục và sử dụng trang bị của Nga.

Dù Triều Tiên đã trở thành một trong những nhà cung cấp vũ khí lớn cho Nga với giá trị lên tới hàng chục tỷ USD, việc trang bị cho một số đơn vị bằng khí tài Nga mang ý nghĩa biểu tượng rõ rệt đối với cả hai bên, đồng thời cho thấy nỗ lực tăng cường hội nhập giữa lực lượng vũ trang hai nước trước các mối đe dọa chung.

Binh sĩ Quân đội Nhân dân Triều Tiên tại Nga. Ảnh: MW.

Theo các báo cáo hồi tháng 12 năm ngoái, lực lượng công binh thuộc Trung đoàn Công binh 528 của Quân đội Nhân dân Triều Tiên đã tiến hành rà phá bom mìn trên diện tích gần 42.400 ha tại khu vực Kursk của Nga, phá hủy hơn 1,5 triệu vật liệu nổ, sau khi một cuộc tấn công do Ukraine dẫn đầu bị đẩy lùi hoàn toàn vào tháng 4/2025.

Đơn vị này đã trở về Triều Tiên trong một lễ đón rầm rộ cùng tháng đó. Sau đó, hình ảnh cho thấy một bảo tàng đang được xây dựng tại nước này để ghi nhận đóng góp của quân đội Triều Tiên trong cuộc chiến.

Ngoài các báo cáo chưa được xác nhận về việc chuyên gia vận hành UAV Iran hỗ trợ Nga, Triều Tiên hiện là đối tác chiến lược duy nhất cung cấp lực lượng nhân sự quy mô lớn cho Moscow, bên cạnh việc xuất khẩu vũ khí ồ ạt.

Binh sĩ rà phá bom mìn thuộc Quân đội Nhân dân Triều Tiên tại vùng Kursk của Nga. Ảnh: MW.

Tháng 11 năm ngoái, Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã bắt đầu điều thêm hàng nghìn binh sĩ sang Nga, với gần 10.000 người được triển khai gần biên giới Nga – Ukraine để làm nhiệm vụ canh gác.

Khoảng 5.000 nhân sự từ các đơn vị xây dựng của Triều Tiên cũng đã được đưa sang Nga từ tháng 9, tham gia hỗ trợ tái thiết tại các vùng lãnh thổ tranh chấp giữa Moscow và Kiev.

Cơ quan này cũng cho biết Triều Tiên đang duy trì các chương trình huấn luyện và tuyển chọn nhân sự nhằm chuẩn bị cho việc tiếp tục điều quân sang hỗ trợ chiến dịch của Nga. Đồng thời, các quan chức cấp cao Triều Tiên phụ trách đạn dược thường xuyên tới Nga.

Các binh sĩ thuộc Quân đoàn Tình nguyện Ba Lan tại Ukraine - Một trong nhiều đơn vị NATO hoạt động trên mặt đất chống lại lực lượng Nga. Ảnh: MW.

Ở phía đối diện, cuộc tấn công của Ukraine vào khu vực Kursk nhận được sự hỗ trợ từ các lực lượng thuộc các quốc gia NATO, bao gồm các nhà thầu từ tổ chức Forward Observation Group của Mỹ và Quân đoàn Tình nguyện Ba Lan.

Điều này khiến cuộc xung đột trở thành một trong những chiến trường hiếm hoi mà lực lượng Triều Tiên trực tiếp đối đầu với Mỹ và các đồng minh phương Tây – tương tự như vai trò của họ trong Chiến tranh Việt Nam và một số cuộc xung đột tại Trung Đông.

Quân đội Nga ngày càng phụ thuộc vào vũ khí Triều Tiên trong chiến dịch tại Ukraine, từ pháo tự hành 170mm, tên lửa đạn đạo cho tới súng cối và tên lửa chống tăng. Nhiều hệ thống trong số này thậm chí được đánh giá vượt trội so với các khí tài do Nga sản xuất.

Theo MW