Con gái ông Kim Jong-un lái xe tăng trong bức ảnh mới được công bố

Hình ảnh con gái ông Kim Jong-un lái xe tăng gây chú ý toàn cầu, làm dấy lên đồn đoán về kịch bản kế vị hiếm hoi tại Triều Tiên.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã xuất hiện cùng con gái trong loạt ảnh mới do hãng thông tấn nhà nước KCNA công bố hôm 20/3, trong đó cô bé trực tiếp điều khiển một chiếc xe tăng, làm dấy lên đồn đoán rằng cô đang được chuẩn bị để kế nhiệm.

Con gái ông Kim, được biết đến với tên Kim Ju-ae và được cho là khoảng 13 tuổi, thời gian gần đây xuất hiện ngày càng thường xuyên bên cạnh cha trong các sự kiện công khai.

Trong những bức ảnh mới nhất, cô bé được thấy đang nhìn ra khỏi cửa lái của xe tăng với vẻ tập trung cao độ, mái tóc bay trong gió, trong khi ông Kim mỉm cười, tựa vào tháp pháo phía sau. Ba sĩ quan quân đội mặc quân phục ngồi trên thân xe.

Đầu tháng này, cô cũng được ghi nhận xuất hiện tại một trường bắn, trực tiếp ngắm bắn bằng súng trường. Trong một dịp khác, cô còn được chụp ảnh khi sử dụng súng ngắn.

Cho đến nay, Triều Tiên chưa từng xác nhận chính thức tên hoặc tuổi của cô.

Hôm thứ Năm, ông Kim đã giám sát một cuộc diễn tập với loại xe tăng mới, được cho là có khả năng tấn công và phòng thủ vượt trội trước các mối đe dọa từ drone và tên lửa chống tăng, theo KCNA.

Trong những năm gần đây, ông Kim đã thúc đẩy mạnh mẽ việc hiện đại hóa vũ khí thông thường của Triều Tiên, bao gồm các tên lửa chiến thuật, song song với việc phát triển kho vũ khí chiến lược như tên lửa đạn đạo tầm xa và vũ khí hạt nhân.

Sự xuất hiện dày đặc và vai trò ngày càng nổi bật của Ju-ae đang khiến giới phân tích quốc tế đặt câu hỏi: liệu Bình Nhưỡng đang âm thầm chuẩn bị cho một kịch bản kế vị hiếm hoi trong lịch sử chính trị nước này?

Theo Reuters