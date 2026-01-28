Him Lam, Geleximco và nhiều “ông lớn” bất động sản sắp bị thanh tra

Năm nay, Thanh tra Chính phủ dự kiến triển khai 89 cuộc thanh tra, gồm 67 cuộc thanh tra chính thức và 22 cuộc thanh tra dự phòng.

Theo kế hoạch đã ban hành, trong năm nay Thanh tra Chính phủ sẽ thanh tra việc quản lý, sử dụng vốn, tài sản, cơ sở nhà đất và hoạt động đầu tư kinh doanh bất động sản tại nhiều doanh nghiệp bất động sản.

Cụ thể, Thanh tra Chính phủ sẽ thanh tra Tổng công ty Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội (Handico), Công ty CP Đầu tư Nam Long, Công ty CP Him Lam, Tổng công ty CP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Vinaconex), Tổng công ty Phát triển nhà và đô thị (HUD), Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn và Tổng công ty Thương mại Sài Gòn.

Trong đó, quý 1/2026, Cục VIII của Thanh tra Chính phủ sẽ tiến hành thanh tra việc chấp hành pháp luật về hoạt động đầu tư xây dựng, nhà ở và kinh doanh bất động sản tại một số dự án do Công ty CP Đầu tư Nam Long làm nhà đầu tư, chủ đầu tư.

Cùng nội dung thanh tra này, trong quý 2 Cục VIII của Thanh tra Chính phủ sẽ thanh tra tại Công ty CP Him Lam và Tổng công ty CP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Vinaconex).

Cục IV của Thanh tra Chính phủ sẽ thanh tra công tác phòng, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng các cơ sở nhà đất, việc liên danh, góp vốn, thoái vốn tại 2 doanh nghiệp bất động sản khác là Tổng công ty Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội (HUD) và Tổng công ty Lắp máy Việt Nam (Lilama), giai đoạn thanh tra 2019-2025.

Bên cạnh đó, theo danh sách các cuộc thanh tra dự phòng năm 2026 của Thanh tra Chính phủ, trong quý 3 năm nay Cục V của Thanh tra Chính phủ sẽ thanh tra trách nhiệm quản lý nhà nước về đấu giá tài sản, quyền sử dụng đất, việc chấp hành các quy định về đấu giá tài sản, quyền sử dụng đất tại Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn. Thời kỳ thanh tra từ năm 2023 đến thời điểm thanh tra.

Tiếp đó, trong quý 4, Cục III của Thanh tra Chính phủ sẽ thanh tra việc quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn và Tổng công ty Thương mại Sài Gòn.

Cục IV của Thanh tra Chính phủ thanh tra công tác phòng, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng các cơ sở nhà đất, việc liên danh, góp vốn, thoái vốn tại Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD), thời kỳ thanh tra 2019-2025.

Ngoài ra, Thanh tra Chính phủ cũng thanh tra việc chấp hành pháp luật về hoạt động đầu tư xây dựng, nhà ở và kinh doanh bất động sản tại một số dự án do Tập đoàn Geleximco làm nhà đầu tư, chủ đầu tư.