Cựu giám đốc BHXH nhận tiền hoa hồng theo quý nhưng không nghĩ là phạm tội

Cựu giám đốc BHXH Bắc Giang Thân Đức Lại thừa nhận nhiều lần nhận tiền từ LanQ nhưng nhận thức đó là sai lầm ứng xử, không phải hành vi phạm tội.

"Đây là quà, anh cầm cho chúng em vui"

Sáng 28/1, TAND Hà Nội tiếp tục xét hỏi các bị cáo trong vụ án đưa, nhận hối lộ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan Công ty Cổ phần Y dược LanQ cùng nhiều bệnh viện y dược cổ truyền, trung tâm y tế trên cả nước.

Trong số 18 cựu lãnh đạo, cán bộ y tế bị truy tố tội Nhận hối lộ, có bị cáo Thân Đức Lại, 63 tuổi, nguyên Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang. Ông Lại bị cáo buộc nhận tổng cộng 700 triệu đồng từ Công ty LanQ để tạo điều kiện giải ngân tiền tạm ứng kinh phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Tại phiên tòa, bị cáo Thân Đức Lại khai vào năm 2016, bị cáo Nguyễn Mạnh Quyền, cựu Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Y dược LanQ gặp gỡ ông nói về những khó khăn của doanh nghiệp khi không đủ tiền thanh toán cho bác sĩ, mua thuốc điều trị, trong khi BHXH thanh toán rất chặt và giữ lại rất nhiều. Lần gặp này bị cáo Quyền xin ông Lại tạo điều kiện.

"Bị cáo không hứa hẹn nói cứ làm cho đúng thủ tục, còn giúp trong điều kiện nào có thể được tôi sẽ giúp", bị cáo Lại khai.

Sau đó, kế toán của Công ty cổ phần Y dược LanQ đến phòng làm việc của bị cáo đưa tiền dao động từ 5 đến hơn chục triệu. Bị cáo Lại từ chối nhưng họ nói "đây là quà, anh cầm cho chúng em vui".

Bị cáo Lại thừa nhận đã nhiều lần nhận tiền từ kế toán LanQ, dao động 7-60 triệu đồng mỗi quý, song cho rằng mục đích là “giúp doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn” và khẳng định không có thỏa thuận.

Khi đó, bị cáo chỉ nhận thức đó là những sai lầm ứng xử, không phải hành vi phạm tội. Nhưng khi bị bắt được cán bộ điều tra phân tích bị cáo đã hiểu và tự kê khai.

Bị cáo Thân Đức Lại. Ảnh: N.H.

Sau phần trình bày của cựu giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang, chủ tọa phiên tòa tiếp tục chất vấn:“Bị cáo nói chỉ giúp đỡ trong khuôn khổ cho phép, vậy đã truyền đạt tinh thần này đến cấp dưới như thế nào?” Bị cáo Thân Đức Lại cho biết đã phân tích khó khăn của Công ty LanQ cho bộ phận kế toán, đồng thời quán triệt yêu cầu phải làm chặt chẽ, chịu trách nhiệm về tính đúng đắn của hồ sơ. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận đã chỉ đạo rút ngắn thời gian xử lý để doanh nghiệp sớm được giải ngân, thay vì chờ theo thông lệ khoảng 15 ngày. Mục đích bị cáo làm vậy chỉ để giải ngân vốn nhanh nhất có thể, tháo gỡ cho doanh nghiệp.

Theo cáo buộc, hành vi trên của bị cáo Lại giúp LanQ nhiều lần được giải ngân vượt quy định, có trường hợp tạm ứng trên 80% giá trị.

Trước vấn đề này, HĐXX đặt câu hỏi về quan điểm “giúp đỡ” của bị cáo. Cựu giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang cho rằng do nhận thức hạn chế và quá tin tưởng vào chuyên môn của cấp dưới nên dẫn đến sai phạm.

Bị cáo Lại cũng thừa nhận dù có nhận tiền nhưng không hề thỏa thuận, nếu Công ty Dược LanQ không đưa tiền, bị cáo vẫn ký.

Gửi quà theo lời dặn của cấp trên

Trả lời thẩm vấn về mục đích chi tiền hối lộ cựu Giám đốc bảo hiểm xã hội Bắc Giang bị cáo Quyền khai để "cảm ơn anh Lại đã tạo điều kiện thanh toán, tạm ứng cho đơn vị nhanh, đúng hẹn".

Bị cáo Quyền không nhớ đưa tiền bao nhiêu lần nhưng thừa nhận đã chỉ đạo kế toán mang tiền đến phòng làm việc của bị cáo Lại. Có một lần ông cùng cấp dưới đến chúc Tết và đưa quà cho ông Lại.

Chủ tọa đặt câu hỏi: “Sau khi đưa tiền, công ty có được ưu ái gì không?” Bị cáo Quyền khai tiền thuốc của Công ty LanQ đều được Bảo hiểm xã hội Bắc Giang thanh toán đúng hẹn.

Khi được hỏi thêm liệu có trường hợp thanh toán khi hồ sơ chưa đầy đủ, ông Quyền chỉ đáp“cái này bị cáo không nắm được.”

Bị cáo Nguyễn Thúy Kim. Ảnh: N.H.

Trả lời thẩm vấn, bị cáo Nguyễn Thúy Kim, cựu Kế toán trưởng của LanQ thừa nhận được bị cáo Quyền chỉ đạo mang tiền đến phòng làm việc đưa cho bị cáo Lại. Thời gian đưa tiền thường vào đầu quý, khoảng ngày 5, 6 của các tháng 1, 4, 7, 10.

Bị cáo Kim khai cầm phong bì vào phòng làm việc để lên bàn rồi chỉ nói công ty "gửi quà" rồi đi về. Bà phân trần khi đó không biết là tiền gì mà chỉ mang đưa cho ông Lại "theo lời dặn của cấp trên".