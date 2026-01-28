Vàng SJC tăng gần 7 triệu đồng/lượng trong ngày, các chuyên gia nói gì?

Chuyên gia dự báo giá vàng có thể tiếp tục tăng trong thời gian tới vì nhiều yếu tố. Song, các nhà đầu tư nên cẩn trọng giao dịch trong giai đoạn nhạy cảm, tránh FOMO.

Yếu tố đẩy giá vàng tăng

Chiều 28/1, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn niêm yết tại 181,7 – 184,2 triệu đồng/lượng (mua - bán). So sánh với giá bán ra vào sáng hôm qua 27/1, giá vàng miếng SJC đã tăng 6,9 triệu đồng.

Theo dữ liệu của VietTimes, mỗi lượng vàng miếng SJC đã tăng thêm 15,5 triệu đồng/lượng trong vòng một tuần qua, tương đương mức tăng hơn 9%. Tính theo tháng, vàng miếng SJC đã tăng 26,5 triệu đồng mỗi lượng, tương đương mức tăng khoảng gần 17%.

Dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới hôm nay 28/1 giao dịch ở mức 5.224 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.381 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 164,4 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí), tăng 4,3 triệu đồng/lượng so với hôm qua (27/1).

Phân tích những yếu tố chính đẩy giá vàng trong nước tăng mạnh, chuyên gia tài chính Phan Dũng Khánh cho rằng giá vàng trong nước liên tục lập đỉnh do giá vàng thế giới vượt ngưỡng 5.200 USD/ounce. Vàng là sản phẩm quốc tế, không phải sản phẩm mang “quốc tịch” như đồng USD, Euro nên thị trường thường có xu hướng liên thông.

Một nguyên nhân khác tác động đến giá vàng là sự suy yếu của đồng USD khi Cục dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục cắt giảm lãi suất cùng với những bất ổn liên quan đến chính sách thuế quan. USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) ngày 28/1 chạm mức 95,566, mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022.

Bên cạnh đó, lạm phát gia tăng và tình hình chính trị quốc tế đang diễn biến phức tạp khiến các kim loại quý như vàng, bạc trở thành kênh trú ẩn ưa thích của giới đầu tư. Yếu tố đầu cơ cũng tác động lớn đến giá vàng khi các tổ chức quốc tế, ngân hàng trung ương liên tục gom vàng trong thời gian gần đây.

Khách hàng chờ mua vàng tại một cửa hàng trên đường Cầu Giấy, Hà Nội.

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Quang Huy, Giám đốc Điều hành Khoa Tài chính - Ngân hàng (Đại học Nguyễn Trãi) cho biết trong thời gian vừa qua, môi trường kinh tế – chính trị toàn cầu liên tục xuất hiện những yếu tố bất định.

Các xung đột kéo dài giữa Nga và Ukraine, căng thẳng tại Trung Đông, những diễn biến phức tạp liên quan tới eo biển Đài Loan (Trung Quốc), cũng như các mối quan hệ địa – chính trị chồng chéo giữa những nền kinh tế lớn, đã làm gia tăng mức độ thận trọng của giới đầu tư quốc tế.

“Khi rủi ro khó đo lường, dòng vốn thường có xu hướng tìm đến các tài sản được coi là trú ẩn, trong đó vàng vẫn giữ một vị trí đặc biệt nhờ tính chất lâu đời và khả năng bảo toàn giá trị tương đối”, ông Huy nói.

Song song với yếu tố địa – chính trị, kỳ vọng về chính sách tiền tệ cũng đóng vai trò quan trọng. Việc mặt bằng lãi suất toàn cầu, đặc biệt là tại Mỹ, được duy trì ở mức thấp trong thời gian dài và khả năng điều chỉnh theo hướng nới lỏng hơn trong các năm tới, làm giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng. Trong bối cảnh đó, vàng trở nên hấp dẫn hơn so với các tài sản sinh lãi cố định, nhất là khi lãi suất thực không còn cao.

Khách xếp hàng chờ lấy vàng.

Một yếu tố khác mang tính cấu trúc là xu hướng gia tăng mua vàng của nhiều ngân hàng trung ương lớn trên thế giới.

Đây không phải là hiện tượng ngắn hạn, mà phản ánh chiến lược đa dạng hóa dự trữ và phòng ngừa rủi ro dài hạn. Lực mua này góp phần hỗ trợ giá vàng và tạo ra một mặt bằng mới, dù không đồng nghĩa với việc giá sẽ chỉ đi theo một chiều.

"Giá vàng trong nước cơ bản trong những năm gần đây có sự biến động đồng pha với giá vàng thế giới, người dân có thói quen mua vàng tích trữ, giá vàng trong nước có chênh lệch nhất định với giá vàng thế giới”, ông Huy cho hay.

Nói thêm về sự gom vàng của nhiều tổ chức trong thời gian gần đây, ông Phan Dũng Khánh cũng cho rằng sự xuất hiện của những “tay chơi” mới gom vàng với số lượng lớn đã đẩy giá tăng.

Ví dụ như Tether, công ty phát hành USDT - stablecoin lớn nhất thế giới, mua thêm 27 tấn vàng trong quý cuối năm 2025, số lượng này còn vượt xa nhiều ngân hàng trung ương trên thế giới. Tether đang trở thành lực đẩy lớn cho nhu cầu vàng, do công ty này tăng tốc mua vào để làm tài sản đảm bảo cho các stablecoin là USDT và XAUT.

Ông dự báo xu hướng này có thể sẽ tiếp diễn trong thời gian tới, khi các công ty tiến hành “số hoá” vàng.

Nhà đầu tư nên làm gì?

Theo ông Nguyễn Quang Huy, quá trình tăng giá của vàng không bao giờ diễn ra một cách tuyến tính. Trong mọi chu kỳ, khi giá đi lên đủ nhanh và đủ xa, các nhịp điều chỉnh là điều khó tránh khỏi.

Những đợt điều chỉnh này thường xuất phát từ hoạt động chốt lời ngắn hạn, sự thay đổi trong kỳ vọng hoặc đơn giản là nhu cầu tái cân bằng danh mục của các nhà đầu tư lớn. Điều đó khiến giá vàng có thể biến động mạnh trong ngắn hạn, tạo cảm giác khó đoán đối với nhà đầu tư cá nhân.

Chính trong những giai đoạn như vậy, rủi ro đối với các nhà đầu tư lướt sóng trở nên rõ rệt hơn. Khi thị trường chịu tác động đồng thời của thông tin kinh tế, chính trị và tâm lý, việc dự đoán biến động ngắn hạn trở nên rất khó khăn. Lợi nhuận kỳ vọng có thể bị bào mòn nhanh chóng nếu thiếu kỷ luật, trong khi rủi ro lại gia tăng đáng kể.

Về mặt tâm lý, điều cần lưu ý nhất là hiện tượng FOMO (Fear Of Missing Out – nỗi sợ bị bỏ lỡ cơ hội).

Khi giá vàng liên tục lập mặt bằng cao mới, tâm lý sợ bỏ lỡ cơ hội dễ dàng lan rộng. Nhà đầu tư có thể chuyển từ việc đánh giá vai trò của vàng trong danh mục tài sản sang việc chạy theo biến động giá.

Lịch sử thị trường tài chính cho thấy phần lớn những quyết định kém hiệu quả thường xuất hiện ở giai đoạn cảm xúc chi phối mạnh mẽ, chứ không phải ở thời điểm thị trường bình lặng.

“Vàng nên được nhìn nhận đúng với bản chất của nó là một tài sản phòng thủ và bảo toàn giá trị, hơn là công cụ tạo lợi nhuận nhanh trong ngắn hạn.

Đối với nhà đầu tư cá nhân, việc phân bổ vàng ở tỷ trọng hợp lý trong tổng tài sản, mua theo từng giai đoạn và không sử dụng đòn bẩy tài chính là cách tiếp cận thận trọng và bền vững hơn”, ông Huy lý giải.

Theo ông, trong bối cảnh giá biến động mạnh, sự kiên nhẫn và kỷ luật thường mang lại giá trị lớn hơn việc cố gắng nắm bắt mọi nhịp tăng. Chấp nhận bỏ lỡ một phần cơ hội đôi khi lại là cách hiệu quả để tránh những rủi ro không cần thiết.

Cảnh khách có giấy hẹn ngồi đợi tại phòng riêng để chờ lấy vàng.

Còn theo chuyên gia Phan Dũng Khánh, trong ngắn hạn, giá vàng tiếp tục có xu hướng gia tăng vì các yếu tố đều đang ủng hộ kim loại quý này. Tuy nhiên, các nhà đầu tư cũng nên cẩn trọng giao dịch trong giai đoạn nhạy cảm, tránh FOMO.

Những người mua vàng để lướt sóng cần lưu ý đến rủi ro về chênh lệch giá mua – bán và tính pháp lý. Khi thời gian gần đây, nhiều hội nhóm mua – bán vàng trên mạng hoạt động nhộn nhịp để lách phần chênh lệch mua – bán tại các cửa hàng vàng, song việc trao đổi vàng ở hình thức này là không hợp pháp, có thể gây rủi ro cho nhà đầu tư vì hiện nay, chỉ các tổ chức được Nhà nước cấp phép mới được giao dịch vàng.

Còn với nhà đầu tư dài hạn, trong giai đoạn này cần tỉnh táo để đưa ra những lựa chọn chính xác. Không nên tất tay bỏ tất cả tài sản vào vàng, đặc biệt là không nên vay tiền mua vàng hay vay vàng để cho các mục đích khác.

Đồng quan điểm, chuyên gia tài chính Nguyễn Trí Hiếu cũng cho rằng đầu tư không chỉ nhìn vào lợi nhuận, mà còn phải cân nhắc yếu tố an toàn. Nhà đầu tư cần nhìn trong dài hạn để có những lựa chọn chính xác, đặc biệt là không nên FOMO.

Theo chuyên gia kinh tế Đinh Trọng Thịnh, nhà đầu tư cần xác định rõ mục tiêu nắm giữ, tránh chạy theo những tin đồn và biến động ngắn hạn. Ngược lại, nhà đầu tư lướt sóng thì nên cân nhắc và thận trọng, tránh mua bắt đáy bởi rủi ro sụt giảm vẫn hiện hữu.