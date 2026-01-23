Vụ lừa đảo hơn 3.700 tỷ đồng ở GFDI: Công an phát thông báo quan trọng tới bị hại

Công an Đà Nẵng vừa thông báo đề nghị các bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Công ty GFDI liên hệ và cung cấp hồ sơ, do nhiều trường hợp thay đổi nơi cư trú hoặc chưa thể liên lạc trong quá trình điều tra.

Công an Đà Nẵng cho biết cơ quan cảnh sát điều tra đang thụ lý vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI. Tuy nhiên, quá trình điều tra gặp khó khăn do một số bị hại đã thay đổi nơi cư trú, số điện thoại hoặc chưa xác định được thông tin liên lạc.

Để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các cá nhân liên quan, cơ quan điều tra đề nghị những người là bị hại nhưng chưa được mời làm việc khẩn trương liên hệ, phối hợp cung cấp thông tin phục vụ giải quyết vụ án.

Các bị hại cần chuẩn bị hồ sơ gồm: bản sao hợp đồng vay tài sản, chứng từ chuyển tiền, căn cước công dân và gửi về Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế – Đội 5), Công an TP Đà Nẵng.

Thông báo của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Đà Nẵng liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI.

Thời hạn tiếp nhận hồ sơ trước ngày 20/2. Sau thời điểm này, các bị hại không phối hợp làm việc sẽ tự chịu trách nhiệm đối với các quyền lợi liên quan trong quá trình giải quyết vụ án.

Như VietTimes đã đưa tin, tháng 11/2024, ông Nguyễn Quang Hoàng, Tổng giám đốc Công ty GFDI cùng 4 thuộc cấp đã bị khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo kết quả điều tra ban đầu, ông Hoàng bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 3.700 tỷ đồng của 7.541 khách hàng, với sự giúp sức của thuộc cấp.

Công ty GFDI được thành lập năm 2018 với vốn điều lệ 80 tỷ đồng, hoạt động chủ yếu bằng hình thức huy động vốn thông qua ký hợp đồng vay tiền của khách hàng tại Đà Nẵng và một số địa phương khác. Đến năm 2024, công ty này mất khả năng chi trả cho khách hàng và bị tố cáo.