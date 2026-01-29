Sân bay Long Thành - ngôi sao hy vọng của SAGS sau khi “chia tay” Vietjet

Mất đi khách hàng lớn Vietjet của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo, Phục vụ Mặt đất Sài Gòn (SAGS) đối mặt với chuỗi ngày kinh doanh ảm đạm. Động lực tăng trưởng lớn nhất của SGN hiện là khoản đầu tư vào dự án sân bay Long Thành.

Giữa bối cảnh ngành hàng không Việt Nam phục hồi mạnh mẽ và bước vào chu kỳ tăng trưởng mới, CTCP Phục vụ Mặt đất Sài Gòn (SAGS - Mã: SGN) – nhà cung cấp dịch vụ mặt đất lớn nhất tại Tân Sơn Nhất lại đối mặt với cú sốc dịch chuyển vị thế.

Mất đi khách hàng lớn Vietjet, Phục vụ Mặt đất Sài Gòn đối mặt với chuỗi ngày kinh doanh ảm đạm.

Hậu chia tay "khách sộp" Vietjet

Cuối tháng 4/2025, SAGS bất ngờ công bố thông tin bất thường, về việc chấm dứt hợp đồng cung cấp dịch vụ phục vụ mặt đất trọn gói cho CTCP Hàng không Vietjet (Mã: VJC) tại Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Lý do là hãng bay này sẽ tự thực hiện dịch vụ mặt đất tại Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Trong thông báo phát đi, công ty nhìn nhận đây là sự kiện ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động kinh doanh. Việc chấm dứt toàn bộ dịch vụ với Vietjet (từng đóng góp gần 40% doanh thu năm 2024) sẽ tạo ra khoảng trống sản lượng lớn cho SAGS, khiến năng lực khai thác suy giảm.

Đây là lần thứ hai trong 2 năm SAGS chấm dứt hợp tác với một hãng hàng không lớn. Trước đó, vào ngày 1/1/2024, công ty đã ngừng cung cấp dịch vụ mặt đất cho Bamboo Airways do hãng này có khoản nợ quá hạn và tiến độ thanh toán chậm. Sau đó, Bamboo Airways chuyển sang hợp tác với Pacific Airlines để tiếp tục dịch vụ mặt đất.

Thời điểm đó, để trấn an cổ đông, SAGS cho biết sẽ tập trung tìm kiếm khách hàng mới, phát triển dịch vụ nhằm gia tăng doanh thu, đồng thời tiết giảm chi phí. Tuy nhiên, những nỗ lực của SAGS khó có thể bù đắp cho những cuộc “chia tay” lịch sử.

SAGS hiện phục vụ mặt đất tại các sân bay Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng, Cam Ranh và sắp tới là Long Thành.

Trong quý II/2025, lợi nhuận SAGS giảm 13% so với cùng kỳ xuống 55 tỷ đồng do mất đi nguồn thu lớn từ khách sộp Vietjet. Lợi nhuận công ty tiếp tục “bốc hơi” 45% trong quý III.

Bước sang quý IV, SAGS ghi nhận sự suy giảm trên diện rộng từ doanh thu, biên lợi nhuận gộp cho tới lợi nhuận. Công ty ghi nhận doanh thu thuần gần 356 tỷ đồng, giảm 9% so với cùng kỳ. Lãi sau thuế hơn 47 tỷ đồng, giảm 45% so với quý IV/2024. Đáng chú ý, biên lợi nhuận gộp giảm mạnh, từ 32% xuống 21%.

Nguồn: Báo cáo tài chính.

Điểm sáng hiếm hoi mà SAGS có được trong quý cuối cùng năm 2025 là sản lượng phục vụ các hãng hàng không quốc tế tăng trưởng tốt so với cùng kỳ. Công ty có thêm khách hàng mới là hãng Sun Phú Quốc Airways (9G) khai thác từ 1/11/2025, United Airlines (UA) khai thác từ 26/10/2025.

Tính chung cả năm 2025, SAGS ghi nhận doanh thu thuần hơn 1.480 tỷ đồng và hơn 231 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm tương ứng 3% và 22% so với năm trước.

Với kết quả trên, công ty vượt kế hoạch năm cả về doanh thu và lợi nhuận. Song, cần lưu ý ở đây là kế hoạch kinh doanh đã điều chỉnh sau khi có tin Vietjet ngừng hợp tác tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Nền tảng tài chính trở thành “đệm phòng thủ”

Nền tảng tài chính lành mạnh vẫn có thể được coi là bệ đỡ tạm thời cho SAGS. Tại ngày 31/12/2025, tổng tài sản của công ty đạt 1.732 tỷ đồng, tăng 16% so với đầu năm, tương ứng tăng 243 tỷ đồng

Tính đến cuối năm ngoái, SAGS vẫn sở hữu lượng tiền mặt và tiền gửi dồi dào, khoảng 1.074 tỷ đồng, chiếm 62% tài sản. Nhờ vậy, trong cả năm 2025, doanh nghiệp thu về gần 41 tỷ đồng lãi tiền gửi.

2 năm gần đây (2024, 2025), khoản tiền và tiền gửi của SAGS luôn chiếm hơn 60% tài sản. Giai đoạn 2021 – 2023 chiếm trên 40% tổng tài sản.

Một điểm sáng khác trong bức tranh tài chính của SAGS là công ty nói không với vay nợ, đây là điều không phải doanh nghiệp nào cũng làm được.

Nhìn chung, với nguồn tiền dự trữ lớn, ổn định và không chịu áp lực trả nợ vay sẽ tạo điều kiện cho SAGS trong hoạt động triển khai các dự án đầu tư và nâng cao vị thế khi đàm phán với các đối tác.

Nguồn: Báo cáo tài chính.

Nguồn: Báo cáo tài chính.

Khách hàng nội lớn nhất trở thành đối thủ cạnh tranh

Động lực tăng trưởng lớn nhất hiện tại của SAGS là khoản đầu tư mạnh vào dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành). Tháng 3/2025, Công ty TNHH Phục vụ Mặt đất Sài Gòn - Long Thành (SAGS- Long Thành) được thành lập, bởi liên danh gồm SAGS và CTCP Phục vụ Mặt đất Hà Nội (HGS), đánh dấu bước mở rộng chiến lược vào Long Thành.

Công ty có vốn điều lệ là 333 tỷ đồng. Trong đó SAGS góp gần 250 tỷ đồng, tương đương 75% vốn và giữ vai trò công ty mẹ, cũng như đứng đầu liên danh. Còn lại, HGS góp hơn 83 tỷ đồng và giữ tỷ lệ 25% vốn.

Đến tháng 5/2025, công ty đã khởi công dự án đầu tư xây dựng dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện và trang thiết bị hàng không số 2, với tổng mức đầu tư gần 800 tỷ đồng. Dự án thuộc thành phần 4 của Cảng hàng không quốc tế Long Thành, bao gồm khu xử lý vệ sinh tàu bay và khu bảo trì phương tiện phục vụ mặt đất.

Động lực tăng trưởng lớn nhất của SAGS hiện là khoản đầu tư mạnh vào dự án sân bay Long Thành. Ảnh: SAGS.

Mới đây, HĐQT SAGS đã thông qua việc tăng vốn điều lệ từ 333 tỷ đồng lên hơn 790 tỷ đồng tại Công ty TNHH Phục vụ Mặt đất Sài Gòn - Long Thành.

Các cổ đông sẽ góp vốn bằng tiền theo tỷ lệ sở hữu. Trong hơn 457 tỷ đồng vốn tăng thêm, SAGS và HGS sẽ góp lần lượt hơn 343 tỷ đồng và hơn 114 tỷ đồng.

Với việc tổng vốn đầu tư dự án của liên danh SAGS - HGS tham gia đấu thầu vào Long Thành tối thiểu là 781 tỷ đồng và không vượt quá 798 tỷ đồng, đợt tăng vốn mới nhất giúp SGN - Long Thành đã đạt đến vùng vốn cần thiết theo kế hoạch.

Trong báo cáo về ngành hàng không, Chứng khoán SHS cho biết dự án vẫn đang ghi nhận lỗ 7,7 tỷ đồng trong quý III/2025 và chưa có dòng tiền về. Cùng với đó là VJGS - công ty con của Vietjet - sẽ tham gia khai thác tại sân bay Long Thành sẽ khiến SAGS từ vị thế độc quyền lại phải đối mặt với thách thức khi khách hàng nội địa lớn nhất lại trở thành đối thủ cạnh tranh trực tiếp.

Nguồn: Báo cáo tài chính.