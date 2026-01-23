3 lãnh đạo lĩnh vực khoa học công nghệ đắc cử Ủy viên Trung ương

Ngày 22/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa mới. Trong danh sách trúng cử Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV có 3 cán bộ gắn bó lâu năm với lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, gồm ông Vũ Hải Quân, ông Bùi Hoàng Phương và ông Nguyễn Huy Dũng.

Ông Vũ Hải Quân - người vừa tái đắc cử Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV - là Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng Thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ (từ 9/2025), Đại biểu Quốc hội hoạt động kiêm nhiệm của Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội khóa XV (từ 2/2025).

Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân.

Ông Vũ Hải Quân sinh năm 1974, có học hàm Giáo sư, học vị Tiến sĩ chuyên ngành Công nghệ thông tin. Ông là cán bộ khoa học trưởng thành từ môi trường đào tạo, nghiên cứu và quản lý đại học.

Trước khi đảm nhiệm Thứ trưởng Thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ, ông Vũ Hải Quân từng kinh qua nhiều vị trí công tác quan trọng trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học và quản lý giáo dục đại học như Giám đốc Trung tâm Đào tạo Quốc tế ITEC; Trưởng phòng thí nghiệm Trí tuệ Nhân tạo AILab; Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Giám đốc Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.

Trên cương vị lãnh đạo Bộ, ông trực tiếp tham gia chỉ đạo xây dựng và triển khai nhiều chủ trương lớn về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, gắn nghiên cứu với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Ông Bùi Hoàng Phương, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, vừa đắc cử Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIV.

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương.

Ông Bùi Hoàng Phương sinh năm 1983, được đào tạo Thạc sĩ công nghệ thông tin tại Đại học Portsmouth, Thạc sĩ quản trị kinh doanh tại Đại học Newcastle, Vương Quốc Anh. Ông được đào tạo bài bản về kỹ thuật - công nghệ, có nền tảng chuyên môn gắn với lĩnh vực công nghệ thông tin và công nghiệp ICT. Ông là cán bộ trực tiếp tham gia hoạch định và tổ chức thực hiện nhiều chính sách lớn của ngành Khoa học Công nghệ (Thông tin và Truyền thông trước sáp nhập)

Trước khi đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, ông Phương từng làm Chánh Thanh tra rồi Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Ông phụ trách các lĩnh vực phát triển công nghiệp ICT, doanh nghiệp công nghệ số, nền tảng số và chuyển đổi số quốc gia.

Trên cương vị lãnh đạo Bộ, ông Bùi Hoàng Phương tham gia chỉ đạo xây dựng và triển khai nhiều chủ trương, chính sách quan trọng nhằm phát triển công nghiệp công nghệ số, thúc đẩy doanh nghiệp công nghệ Việt Nam, đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, góp phần nâng cao năng lực tự chủ công nghệ và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Ủy viên Trung ương thứ 3 liên quan lĩnh vực KHCN là ông Nguyễn Huy Dũng, Ủy viên chuyên trách Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên chuyên trách Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số Nguyễn Huy Dũng.

Sinh năm 1983, có học vị Tiến sĩ, ông Nguyễn Huy Dũng được đào tạo bài bản về công nghệ thông tin và hệ thống thông tin. Ông trưởng thành từ thực tiễn quản lý nhà nước trong lĩnh vực công nghệ thông tin, chuyển đổi số và xây dựng chính quyền số, trực tiếp tham gia hoạch định, tổ chức triển khai nhiều chương trình, đề án lớn về chuyển đổi số ở cả cấp bộ, ngành và địa phương.

Ông Dũng từng đảm nhiệm các cương vị như Cục trưởng Cục An toàn thông tin, Cục trưởng Cục Tin học hoá, sau này là Cục Chuyển đổi số Quốc gia, Bộ Thông tin và Truyền thông và được bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2020. Ông từng phụ trách các lĩnh vực chính quyền số, dữ liệu số, hạ tầng số và an toàn thông tin.

Trên cương vị lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông, ông Nguyễn Huy Dũng tham gia chỉ đạo xây dựng và triển khai nhiều chủ trương, chính sách nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số gắn với khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, thúc đẩy khai thác dữ liệu, ứng dụng công nghệ số trong quản lý nhà nước và phát triển kinh tế - xã hội, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và chất lượng tăng trưởng của nền kinh tế.

Năm 2024, ông được được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên. Trong nhiệm kỳ này, Thái Nguyên là địa phương đầu tiên trên cả nước thành lập Ban Chỉ đạo triển khai Nghị quyết 57. Tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thúc đẩy KHCN, ĐMST và CĐS. Tỉnh hướng tới xây dựng trung tâm ứng dụng công nghệ blockchain quốc gia.

Chuyển đổi số trở thành một trong những trụ cột phát triển, gắn công nghệ với cải cách hành chính, thu hút đầu tư và phát triển kinh tế địa phương.