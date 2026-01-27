Vụ Vicem: Bị cáo khai “có nâng lên mới có của đem biếu, đem cho”

Khai trước tòa về việc nâng khống chi phí tại Dự án Trung tâm điều hành và giao dịch Vicem, cựu Trưởng phòng Thẩm định Vicem nói rằng “có nâng lên mới có của đem biếu, đem cho” nhưng khẳng định bản thân không hưởng lợi.

Ngày 27/1, TAND TP Hà Nội tiếp tục phiên tòa sơ thẩm xét xử Lê Văn Chung, cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Xi măng Việt Nam (Vicem), cùng nhiều bị cáo liên quan đến Dự án Trung tâm điều hành và giao dịch Vicem tại Khu đô thị mới Cầu Giấy (Hà Nội).

Bị cáo Lê Văn Chung bị truy tố về hai tội danh “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Tại phiên tòa, chủ tọa công bố ba hành vi chính bị cáo buộc đối với bị cáo Chung: quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng trụ sở kết hợp văn phòng cho thuê; ký nhiều văn bản triển khai dù biết số liệu đầu vào bị nâng khống; không chỉ đạo thẩm định dự án đúng quy định, trực tiếp phê duyệt tổng mức đầu tư cao hơn giấy chứng nhận đầu tư, khiến dự án hơn 1.200 tỷ đồng đến nay không thể khai thác, gây thiệt hại hơn 380 tỷ đồng.

Bị cáo Lê Văn Chung tại phiên tòa. Ảnh: N.H.

Trước tòa, bị cáo Chung thừa nhận ký các văn bản liên quan nhưng cho rằng trách nhiệm lập báo cáo khả thi và thẩm định thuộc về Tổng giám đốc Vicem Nguyễn Ngọc Anh.

Ông khai thời điểm đó đang triển khai 5 dự án xi măng lớn khác theo chỉ đạo của Chính phủ, còn dự án Trung tâm Vicem do Tổng giám đốc và các đơn vị chức năng chịu trách nhiệm.

Ông cũng thừa nhận đã ký văn bản nâng tổng mức đầu tư từ hơn 1.400 tỷ đồng lên hơn 1.900 tỷ đồng chỉ ba ngày sau khi UBND TP Hà Nội cấp giấy chứng nhận đầu tư, cho rằng đã tin vào báo cáo của chủ đầu tư.

Liên quan đến việc điều chỉnh giá cho thuê văn phòng từ 20 USD/m2 lên 40 rồi 50 USD/m2 trong thời gian ngắn, bị cáo Chung cho rằng đã ủy quyền cho cấp dưới và không nắm được việc này.

Còn theo cáo buộc, trong quá trình thực hiện Gói thầu số 19, các bị cáo Nguyễn Ngọc Anh và Dư Ngọc Long, cựu Trưởng ban Quản lý dự án đã cấu kết với Đỗ Đình Thu, Tổng giám đốc Công ty ECON, thỏa thuận trích lại 5% giá trị thanh toán.

Sau đó, bị cáo Thu đã đưa cho ông Long hơn 3,2 tỷ đồng, ông Long đưa lại cho ông Chung 200 triệu đồng.

Về khoản tiền 200 triệu đồng nhận từ Dư Ngọc Long, sau khi Công ty ECON trúng thầu gói số 19, bị cáo Chung khẳng định đó là quà biếu Tết, không mở ra xem, không biết là tiền gì và đã nộp lại toàn bộ.

Tại phiên tòa, bị cáo Hoàng Ngọc Hiếu, cựu Trưởng phòng Thẩm định Vicem, thừa nhận nhiều sai phạm trong quá trình thẩm định dự án và đấu thầu. Bị cáo khai đã sử dụng trực tiếp số liệu do Ban Quản lý dự án đề xuất, không thẩm định dự án theo đúng quy định pháp luật, không kiểm tra tính hợp pháp, chính xác các số liệu về tổng mức đầu tư.

Trên cơ sở đó, bị cáo Hiếu đã hợp thức hóa các văn bản thẩm định làm căn cứ để Hội đồng thành viên phê duyệt dự án với mức đầu tư cao hơn giấy phép, dẫn đến dự án 1.245 tỷ đồng không thể khai thác, gây thất thoát hơn 381,6 tỷ đồng.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: N.H.

Liên quan gói thầu số 19 gây thiệt hại hơn 15 tỷ đồng, bị cáo Hoàng Ngọc Hiếu khai cả 5 nhà thầu tham dự đều không đủ điều kiện nhưng bị cáo được thông báo trước về chủ trương lựa chọn Công ty ECON, từ đó cố ý bỏ qua sai phạm trong hồ sơ dự thầu, tạo điều kiện để ECON trúng thầu trái quy định.

Trả lời về việc có biết Công ty ECON thay cho các công ty nâng khống chi phí, bị cáo Hiếu trình bày: “có nâng lên mới có của đem biếu, đem cho”, đồng thời khẳng định bản thân không hưởng lợi. Trong quá trình điều tra và xét xử, Hoàng Ngọc Hiếu thành khẩn khai báo, tự nguyện nộp 50 triệu đồng và một bất động sản để khắc phục hậu quả.

Theo cáo trạng, Vicem là doanh nghiệp Nhà nước nên mọi hoạt động đầu tư phải tuân thủ quy định pháp luật để bảo toàn vốn. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai dự án Trung tâm điều hành và giao dịch Vicem tại Khu đô thị mới Cầu Giấy (Hà Nội), lãnh đạo Vicem bị cáo buộc đã cố ý làm sai lệch chỉ tiêu tài chính, nâng khống hiệu quả kinh tế, dẫn đến dự án dở dang, không thể tiếp tục triển khai. Hội đồng thành viên Vicem đã hai lần phê duyệt tổng mức đầu tư dự án với số liệu khống, lần lượt 1.951 tỷ đồng và 2.743 tỷ đồng, nhưng không điều chỉnh theo giấy chứng nhận đầu tư. Dự án khởi công từ tháng 5/2011, đến tháng 8/2015 hoàn thành phần thô rồi dừng thi công. Tổng chi phí đã bỏ ra là 1.245 tỷ đồng, gây thất thoát hơn 381,6 tỷ đồng, gồm hơn 206 tỷ đồng lãi vay BIDV và hơn 174 tỷ đồng lãi phát sinh từ vốn tự có và khoản trả ngân hàng. Ngoài ra, tại gói thầu số 19 về thi công tường vây và cọc khoan nhồi, bị cáo Nguyễn Ngọc Anh (cựu Tổng giám đốc Vicem) bị cáo buộc câu kết với Dư Ngọc Long (Trưởng ban quản lý dự án) và Đỗ Đình Thu (Tổng giám đốc Công ty ECON) để hưởng lợi cá nhân. Các bên thỏa thuận trích lại 5% giá trị thanh toán cho Vicem. Dưới sự chỉ đạo của Long, hồ sơ dự thầu được làm khống, giúp ECON trúng thầu và nhận hơn 144 tỷ đồng. Trong quá trình thanh quyết toán, ECON tiếp tục lập khống hợp đồng thuê nhân công trị giá hơn 9,4 tỷ đồng và hợp đồng thuê thiết bị hơn 6,2 tỷ đồng, gây thiệt hại hơn 15,6 tỷ đồng. Sau khi trúng thầu, Đỗ Đình Thu đã đưa cho Long 3,25 tỷ đồng. Long chia cho Ngọc Anh 800 triệu đồng, Lê Văn Chung 200 triệu đồng, Tạ Quang Bửu 350 triệu đồng, giữ lại 1,9 tỷ đồng chi tiêu cá nhân.