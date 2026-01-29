Máy bay rơi tại Colombia, toàn bộ 15 người thiệt mạng gồm nghị sĩ và nhà hoạt động nhân quyền

Một máy bay nhỏ của hãng Satena rơi tại tỉnh Norte de Santander, Colombia, khiến toàn bộ 15 người trên khoang thiệt mạng, trong đó có một nghị sĩ Quốc hội và nhà hoạt động xã hội nổi tiếng.

Trong số những người thiệt mạng có ông Diógenes Quintero, một nhà bảo vệ nhân quyền có tiếng tại khu vực Catatumbo, và ông Carlos Salcedo, một thủ lĩnh xã hội đang tranh cử Quốc hội.

Một chiếc máy bay cỡ nhỏ đã bị rơi hôm 28/1 theo giờ địa phương tại khu vực nông thôn của tỉnh Norte de Santander, đông bắc Colombia, khiến toàn bộ 15 người trên khoang thiệt mạng, trong đó có một nghị sĩ, theo thông báo của giới chức nước này.

Hãng hàng không quốc doanh Satena, đơn vị khai thác chuyến bay, cho biết chính quyền địa phương tại khu dân cư Curasica đã thông báo cho các cơ quan chức năng về vị trí máy bay rơi, và một đội cứu hộ đã được triển khai để “đánh giá tình trạng của các hành khách”.

Sau đó, Bộ Giao thông Vận tải Colombia ra thông cáo xác nhận rằng: “Sau khi máy bay được xác định vị trí tại hiện trường, các nhà chức trách vô cùng đáng tiếc khi phải xác nhận không có người sống sót”.

Chiếc máy bay mang số đăng ký HK4709 cất cánh lúc 11h42 giờ địa phương từ sân bay tại Cúcuta, thủ phủ của tỉnh, bay tới Ocaña – một đô thị nằm giữa vùng núi. Chuyến bay này thường chỉ kéo dài khoảng 40 phút.

Theo Satena, liên lạc cuối cùng giữa máy bay và kiểm soát không lưu diễn ra chỉ vài phút sau khi cất cánh.

Giới chức chưa đưa ra nguyên nhân vụ tai nạn, nhưng khẳng định sẽ tiến hành điều tra.

Máy bay chở 2 thành viên phi hành đoàn và 13 hành khách, trong đó có ông Diógenes Quintero, 36 tuổi, nghị sĩ Hạ viện đại diện khu vực Catatumbo, theo thông tin từ hãng hàng không. Ông Carlos Salcedo, một thủ lĩnh xã hội đang tranh cử Quốc hội, cũng nằm trong số các nạn nhân.

Ông Quintero là một nhà bảo vệ nhân quyền nổi tiếng tại khu vực biên giới bất ổn giáp Venezuela – nơi ông sinh ra và cũng là nơi xảy ra vụ tai nạn.

Là một luật sư, ông được bầu vào Hạ viện Colombia năm 2022 với tư cách là một trong 16 đại biểu đại diện cho hơn 9 triệu nạn nhân của cuộc xung đột vũ trang kéo dài nhiều thập niên tại Colombia. Các ghế này được thành lập theo thỏa thuận hòa bình lịch sử năm 2016 giữa chính phủ Colombia và lực lượng du kích lớn nhất nước này, FARC.

Đảng của ông, Đảng U, bày tỏ sự tiếc thương sâu sắc trước sự ra đi của ông, ca ngợi ông là “một nhà lãnh đạo gắn bó với khu vực của mình, với tinh thần phục vụ mạnh mẽ”.

Tổng thống Colombia ông Gustavo Petro viết trên mạng xã hội: “Tôi vô cùng đau buồn trước những cái chết này. Xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình các nạn nhân. Cầu mong họ yên nghỉ”.

Theo NBC