Giá vàng SJC vượt mốc 190 triệu đồng/lượng

Niêm yết ở mức 190,3 triệu đồng/lượng (bán ra), giá vàng miếng SJC tiếp tục thiết lập đỉnh mới, tăng 8,9 triệu đồng/lượng so với hôm qua.

Giá vàng SJC thiết lập đỉnh mới

Sáng 29/1, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 187,3 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 190,3 triệu đồng/lượng. Như vậy, giá vàng trong nước tiếp tục thiết lập đỉnh mới, tăng 8,9 triệu đồng/lượng so với hôm qua (28/1).

Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện là 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC hôm nay.

Giá vàng nhẫn hôm nay.

Đối với vàng nhẫn tròn 9999, SJC giao dịch mua vào - bán ra ở mức 187,3 - 189,8 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua bán ở ngưỡng 2,5 triệu đồng/lượng, tăng 8.900.000 đồng/lượng so với sáng 28/1.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá ở mức 186,8 - 189,8 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, tăng 9,6 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch hôm qua.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 187,2 – 190,2 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, tăng 9,6 triệu đồng/lượng so với ngày 28/1.

Giá vàng thế giới tăng gần 9%

Dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới trong phiên sáng 29/1 giao dịch ở mức 5.534 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.240 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 175,1 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí), tăng 10,7 triệu đồng/lượng so với hôm qua (27/1).

Mức chênh lệch giá bán giữa vàng SJC và vàng thế giới hiện là 15,2 triệu đồng/lượng.

Theo Trading Economics, giá vàng thế giới vừa tạo nên một "cơn địa chấn" chưa từng có khi tiếp tục bứt phá mạnh mẽ qua ngưỡng 5.500 USD/ounce trong phiên giao dịch hôm nay. Kim loại quý liên tục xô đổ các kỷ lục cũ để thiết lập đỉnh cao mới trong bối cảnh đồng USD suy yếu trầm trọng, cùng với sự cộng hưởng từ những bất ổn kinh tế và địa chính trị đang ở mức báo động.

Đà tăng tốc của vàng ngày càng phi mã sau khi Tổng thống Trump công khai phớt lờ việc đồng bạc xanh rơi xuống đáy 4 năm. Động thái này được thị trường hiểu là tín hiệu chấp nhận một đồng nội tệ yếu, bất chấp các đe dọa thuế quan vẫn đang treo lơ lửng và những chỉ trích gay gắt nhắm vào tính độc lập của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Trong cuộc họp mới nhất, Fed đã quyết định giữ nguyên lãi suất và đánh giá kinh tế Mỹ vẫn trụ vững, song cơ quan này không giấu nổi sự lo ngại trước tình trạng lạm phát leo thang và triển vọng u ám. Đáng chú ý, sự xuất hiện của hai quan chức ủng hộ cắt giảm lãi suất ngay lập tức đã càng củng cố kỳ vọng về một đợt nới lỏng chính sách trong năm nay.

Thêm vào đó, "bóng ma" chiến tranh tại Trung Đông đang đẩy nhu cầu trú ẩn an toàn lên cao đỉnh điểm. Những cảnh báo về hành động quân sự nhắm vào Iran, cùng tuyên bố đầy cứng rắn rằng lực lượng hải quân Mỹ trong khu vực đã sẵn sàng hành động "chớp nhoáng và quyết liệt", đã kích hoạt làn sóng tháo chạy vào vàng. Cộng hưởng với đó là nỗi lo về thâm hụt tài khóa, hoạt động gom hàng ráo riết từ các ngân hàng trung ương và dòng vốn khổng lồ không ngừng chảy vào các quỹ ETF.

Giá bitcoin giảm 1,2%

Về giá bitcoin, theo dữ liệu từ Coin Desk, hôm nay (29/1) giá bitcoin giao dịch ở mức 88.128 USD/BTC, giảm 1,2% trong vòng 24h qua. Tính theo tuần, bitcoin đã giảm 1,9% so với 7 ngày trước (89.838 USD/BTC) và tăng 0,4% trong 1 tháng vừa qua (87.809 USD/BTC).

Giá Bitcoin hôm nay. Ảnh: Tiến Dũng.

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 94 tỷ USD. BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 1.760 tỷ USD chiếm 52,5% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

Theo dữ liệu của Coin Glass, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, có 7 đồng tiền mã hoá chứng kiến xu hướng giảm so với 24h trước đó.