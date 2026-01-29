Ca mổ cho bà cụ ở tuổi bách niên thành công sau 40 phút, không chỉ là cuộc chạy đua với thời gian, mà còn là lựa chọn nhân văn đầy thách thức của các bác sĩ có tay nghề cao ở một bệnh viện của Hà Nội.

Chiều 28/1, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang tiếp nhận ca cấp cứu đặc biệt là cụ bà N.T.C, 101 tuổi, nhập viện trong tình trạng gãy liên mấu chuyển xương đùi phải do tai nạn sinh hoạt.

Không chỉ cao tuổi, thể trạng yếu, bà cụ còn bị loạn nhịp tim hoàn toàn - một trong những tình huống khó nhất nếu tiến hành mổ. Vì thế, việc phẫu thuật thay khớp háng cho cụ là thách thức lớn, đòi hỏi đánh giá toàn diện, phối hợp chặt chẽ giữa nhiều chuyên khoa với chiến lược điều trị tối ưu, bảo đảm an toàn cho người bệnh.

Ca mổ thần tốc 40 phút cứu cụ bà 101 tuổi

Bệnh viện đã khẩn trương hội chẩn liên chuyên khoa, đánh giá toàn diện tình trạng tim mạch, huyết động, hô hấp và khả năng chịu đựng phẫu thuật của người bệnh. Phương án mổ được xây dựng theo hướng tối ưu hóa an toàn, rút ngắn tối đa thời gian can thiệp và gây mê.

Trực tiếp phẫu thuật, TS.BS Trần Trung Kiên, Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình, cho biết đây không chỉ là bài toán về kỹ thuật mổ, mà còn là thử thách tổng hợp về gây mê, hồi sức, tim mạch và chăm sóc hậu phẫu ở bệnh nhân siêu cao tuổi.

Theo TS Kiên, bệnh nhân gãy phần liên mấu chuyển hoặc cổ xương đùi nếu không mổ sẽ phải nằm bất động trên giường nên sẽ bị rất nhiều biến chứng do nằm lâu như viêm phổi, viêm đường tiết niệu, loét hoại tử da chỗ tì đè, tăng nguy cơ tắc mạch do huyết khối... dẫn đến suy hô hấp, suy kiệt dần dẫn đến giảm nghiêm trọng chất lượng sống hoặc thậm chí tử vong.

Nhưng phẫu thuật thay khớp háng ở bệnh nhân 101 tuổi lại tiềm ẩn rủi ro rất lớn, do tuổi cao, nhiều bệnh nền nên nguy cơ có nhiều diễn biến bất thường trong mổ, đòi hỏi phải cân nhắc kỹ từng chi tiết và phối hợp chặt chẽ giữa nhiều chuyên khoa.

Với sự phối hợp giữa các ekip Chấn thương chỉnh hình, Gây mê hồi sức và Hồi sức ngoại nhiều kinh nghiệm, ca phẫu thuật được triển khai thần tốc, hoàn thành trong vòng 40 phút.

Việc rút ngắn thời gian mổ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với bệnh nhân cao tuổi, nhất là người có loạn nhịp tim hoàn toàn, giúp giảm thiểu nguy cơ biến chứng tim mạch, rối loạn huyết động và tai biến gây mê. Đây được xem là yếu tố then chốt góp phần quyết định thành công của ca mổ.

Bệnh nhân sau ca mổ thành công

Hạn chế biến cố sau mổ

Sau phẫu thuật, bệnh nhân được chuyển hồi sức tích cực, theo dõi sát các chỉ số huyết động, nhịp tim và hô hấp. Việc truyền máu được thực hiện kịp thời nhằm bảo đảm ổn định tuần hoàn và hỗ trợ quá trình hồi phục.

Đáng chú ý, ê-kíp Gây mê hồi sức đã áp dụng kỹ thuật giảm đau ngoài màng cứng do bệnh nhân tự kiểm soát, hay còn gọi là PCEA. Đây là phương pháp giảm đau hiện đại, giúp kiểm soát đau hiệu quả, hạn chế tác dụng phụ của thuốc giảm đau toàn thân, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để bệnh nhân sớm tập vận động và phục hồi chức năng.

Theo TS.BS Trần Trung Kiên, kiểm soát đau tốt ở bệnh nhân cao tuổi không chỉ giúp giảm khó chịu mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc phòng ngừa biến chứng sau mổ, rút ngắn thời gian nằm viện và cải thiện chất lượng sống.

Thành công của ca phẫu thuật cho bệnh nhân 101 tuổi là kết quả của sự phối hợp liên chuyên khoa chặt chẽ, khoa học và hiệu quả trong điều trị các ca bệnh đặc biệt phức tạp.

Quan trọng hơn, ca mổ mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc khi giúp cụ bà giảm đau, sớm vận động trở lại và có cơ hội đón Tết Nguyên đán đoàn viên bên gia đình. Trong bối cảnh già hóa dân số ngày càng rõ nét, những ca phẫu thuật thành công như vậy cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của ngoại khoa chất lượng cao trong chăm sóc người cao tuổi.