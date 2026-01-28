Virus Nipah đặc biệt nguy hiểm, Bộ Y tế đề nghị cách ly nghiêm ngặt người nhiễm

Tỷ lệ tử vong lên tới 75%, diễn biến nhanh, tấn công não và chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, virus Nipah đang khiến giới chuyên môn lo ngại. Cục Quản lý Khám, chữa bệnh yêu cầu siết chặt giám sát, cách ly, phòng dịch từ sớm.

Tỷ lệ tử vong lên tới 75%

Trong công văn hỏa tốc phát đi vào đêm 27/1, ông Nguyễn Trọng Khoa, Phó cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh Bộ Y tế, cho biết bệnh virus Nipah được xếp vào nhóm bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm (nhóm A), với tỷ lệ tử vong dao động 40–75%.

Đáng lo ngại, thế giới vẫn chưa có vắc xin phòng bệnh cũng như thuốc điều trị đặc hiệu. Virus Nipah lây truyền chủ yếu từ động vật sang người, qua tiếp xúc với vật phẩm, thực phẩm nhiễm virus và cũng có thể lây từ người sang người thông qua tiếp xúc trực tiếp với dịch tiết, dịch bài tiết của bệnh nhân.

Cảnh báo virus Nipah nguy hiểm sau ca nhiễm tại Ấn Độ

Theo các tài liệu y khoa, thời gian ủ bệnh của Nipah thường từ 4–14 ngày. Người nhiễm virus có thể khởi phát với các triệu chứng không đặc hiệu như đau đầu, đau cơ, nôn mửa, đau họng.

Sau đó, bệnh có thể tiến triển nhanh với các biểu hiện nghiêm trọng hơn như chóng mặt, buồn ngủ, rối loạn ý thức và các dấu hiệu thần kinh, cho thấy tình trạng viêm não cấp tính – biến chứng nguy hiểm nhất của bệnh.

Theo hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm, trong 30 ngày qua, Ấn Độ đã ghi nhận 5 trường hợp nghi ngờ mắc bệnh do virus Nipah, trong đó có 2 trường hợp được xét nghiệm khẳng định. Các ca bệnh này được phát hiện tại một bệnh viện thuộc bang Tây Bengal, khu vực từng ghi nhận các đợt bùng phát Nipah trong những năm trước.

Trước nguy cơ bệnh do virus Nipah xâm nhập vào Việt Nam, Cục Quản lý KCB yêu cầu các bệnh viện, y tế các bộ, ngành và Sở Y tế các tỉnh, thành phố chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch ngay từ tuyến đầu.

Siết chặt kiểm soát tại cơ sở khám chữa bệnh

Cục Quản lý khám chữa bệnh yêu cầu các cơ sở y tế tăng cường công tác phòng, chống dịch, đặc biệt chú trọng các biện pháp phòng hộ cá nhân cho nhân viên y tế và những người tiếp xúc gần với trường hợp nghi ngờ hoặc xác định mắc bệnh. Các trường hợp người bệnh mới đến hoặc trở về từ quốc gia đã hoặc đang có dịch trong vòng 14 ngày cần được khai thác kỹ yếu tố dịch tễ và theo dõi chặt chẽ.

Cùng với đó, công tác kiểm soát nhiễm khuẩn phải được tăng cường kiểm tra, giám sát thường xuyên. Tất cả các trường hợp nghi ngờ hoặc đã xác định nhiễm virus Nipah phải được cách ly nghiêm ngặt ngay tại cơ sở điều trị nhằm hạn chế tối đa nguy cơ lây lan chéo trong bệnh viện.

Cục Quản lý khám chữa bệnh cũng nhấn mạnh vai trò của việc theo dõi, cập nhật liên tục tình hình dịch bệnh trên thế giới. Công tác truyền thông cần được thực hiện kịp thời, chính xác để người dân hiểu đúng về nguy cơ, không hoang mang lo lắng, đồng thời chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh theo khuyến cáo của ngành y tế.

Một trong những yêu cầu trọng tâm là phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh do virus Nipah để nhanh chóng cách ly, chẩn đoán, điều trị và kiểm soát. Việc chậm trễ trong nhận diện ca bệnh có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, nhất là với một loại virus có khả năng gây tử vong cao và lây truyền trong môi trường chăm sóc y tế.

Cục Quản lý khám chữa bệnh đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo, coi đây là nhiệm vụ cấp bách trong bối cảnh nguy cơ dịch bệnh xuyên biên giới ngày càng gia tăng.