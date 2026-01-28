Gửi số tài khoản nhận tiền, cựu giám đốc bệnh viện vẫn khai “không câu nệ quà”

Trong phần xét hỏi tại tòa, cựu Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Thái Nguyên khai “không câu nệ quà cáp” dù trước đó đã gửi số tài khoản của mình và em gái cho doanh nghiệp để nhận tiền.

Chiều 28/1, TAND TP Hà Nội tiếp tục phiên xét hỏi các bị cáo trong vụ án đưa, nhận hối lộ liên quan hoạt động mua bán thuốc tại nhiều bệnh viện y học cổ truyền.

Bị cáo Trương Thị Thu Hương, cựu Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Thái Nguyên, là một trong 18 cựu lãnh đạo, cán bộ bệnh viện, cơ sở y tế đang bị TAND Hà Nội xét xử về tội Nhận hối lộ, liên quan việc mua bán thuốc với một số công ty dược.

Theo cáo buộc, bị cáo Trương Thị Thu Hương, đã nhận 10 tỷ đồng, đứng thứ ba trong số 18 cựu lãnh đạo, cán bộ bệnh viện. Tổng số tiền hối lộ mà cả nhóm này nhận lên tới 71 tỷ đồng.

Tại tòa, bị cáo Hương khai làm giám đốc trong 10 năm 2014-2024, có thẩm quyền quyết định ký kết, thực hiện hợp đồng mua bán dược liệu.

Công ty CP dược phẩm Sơn Lâm do ông Phạm Văn Cách trong quá trình bán thuốc cho Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Thái Nguyên đã thỏa thuận chi "hoa hồng" cho bà từ 10-30% mỗi hóa đơn mua bán.

Theo lời khai tại tòa, bà Trương Thị Thu Hương cho biết quá trình đấu thầu thuốc diễn ra công khai, minh bạch và bản thân không nắm rõ Công ty Sơn Lâm thuộc ai. Sau khi doanh nghiệp này trúng thầu, ông Phạm Văn Cách đến thăm, đặt vấn đề và hứa hẹn sẽ có quà cảm ơn.

Bà Hương khai đã trả lời rằng “không câu nệ chuyện đó, miễn là các ông bán thuốc tốt cho viện ”. Tuy nhiên, bà Hương vẫn nhắn tin cho Công ty Sơn Lâm số tài khoản của mình và em gái để nhận quà.

Bị cáo Trịnh Thị Thu Hương. Ảnh: N.H.

Theo cáo trạng, bà Hương nhận tổng 17 lần, đều qua chuyển khoản, số tiền dao động từ 5 triệu đồng đến hơn một tỷ đồng mỗi lần.

Điển hình, cuối tháng 1/2018, bà nhận liên tiếp hai khoản 900 triệu đồng và 684 triệu đồng. Tháng 1/2022, bà tiếp tục nhận một tỷ đồng vào ngày mùng 5 và ngay hôm sau thêm 667 triệu đồng.

"Bị cáo hiểu đây là quà gì, có quà gì mà lên đến 1 tỷ đồng một lần không?", HĐXX đặt câu hỏi. Bà Hương không trả lời thẳng câu hỏi mà trình bày khó khăn của đơn vị tự chủ tài chính, trụ sở xuống cấp nhiều năm, cơ sở vật chất xuống cấp, thiết bị hỏng hóc nên nghĩ doanh nghiệp bán được hàng thì gửi quà cho viện.

Khi chủ tọa gọi bị cáo Phạm Văn Cách lên thẩm vấn để đối chất với những lời khai của bà Hương, Chủ tịch Công ty Sơn Lâm khẳng định mục đích chi tiền cho bà Hương là chi "hoa hồng" để không bị gây khó dễ khi giao nhận thuốc và việc thanh toán được thuận lợi.

"Bị cáo Hương nghe rõ ông Cách trả lời chưa? HĐXX tiếp tục Đây là tiền phần trăm hoa hồng, không phải là tiền quà", chủ tọa tiếp tục truy vấn. Bà Hương khẳng định chỉ nghĩ là nhận quà, còn chưa bao giờ gây khó cho doanh nghiệp.

"Nếu bị cáo nhận thức là quà trong sáng thì sao không nhận minh bạch bằng tài khoản của mình mà phải gửi nhờ qua tài khoản em gái?" HĐXX hỏi tiếp. Bị cáo Hương khai do em gái làm ngân hàng nên nhờ rút tiền mặt để chi cho các hoạt động của bệnh viện. "Bị cáo không chủ động đề xuất tặng quà", bà Hương khai.

Chủ tọa tiếp tục chất vấn: “Bị cáo không chủ động đề xuất nhưng có chấp nhận phần trăm hoa hồng đó?” Sau đó bà Hương thừa nhận “đã biết sai”, nhận thức rõ số tiền nhận được là hối lộ chứ không phải quà.

Dù nhận sai nhưng bị cáo Hương khẳng định số tiền nhận từ bị cáo Phạm Văn Cách chỉ là “giữ hộ” bệnh viện bởi nếu chuyển tiền vào tài khoản bệnh viện sẽ bị tính là ngân sách nên phải chuyển vào tài khoản riêng của bà.

Bà Hương khai số tiền nhận từ doanh nghiệp đã sử dụng chi cho xây dựng và phúc lợi như bếp ăn, bữa ăn từ thiện, học tập trao đổi kinh nghiệm, sửa thiết bị, cho cán bộ đi học tập…

Hiện bị cáo Hương được cơ quan tố tụng ghi nhận đã nộp lại 6 tỷ đồng.