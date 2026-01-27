Bao hành cụ bà 82 tuổi, nữ giúp việc khai gì?

Từ ngày 6/1 đến 8/1, Trương Thị Bắc nhiều lần tát, quăng quật, ấn đầu cụ bà khi chăm sóc tại nhà riêng.

Ngày 27/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trương Thị Bắc (47 tuổi, ở thôn 5, Yên Thịnh, Yên Định, Thanh Hóa) về tội Hành hạ người khác.

Theo cơ quan chức năng, Công an phường Hai Bà Trưng tiếp nhận trình báo của gia đình vè việc bà N (82 tuổi) bị người giúp việc tên Bắc bạo hành.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định trong các ngày từ 6/1 đến 8/1, Trương Thị Bắc đã nhiều lần dùng tay tát, quăng quật, ấn đầu bà N. Khi gia đình phát hiện, Bắc khai gian dối nguyên nhân thương tích.

Trương Thị Bắc tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Hà Nội.

Trước đó, cuối tháng 11/2025, bà N bị đột quỵ, được đưa vào Bệnh viện Thanh Nhàn để chữa trị. Biết Bắc nhận chăm sóc người già bị bệnh, gia đình đã thuê người phụ nữ này trông coi cụ bà với số tiền 11 triệu đồng/tháng.

Tầng 1 của căn nhà ở phố Lò Đúc chỉ có bà N và Bắc sinh hoạt. Tối 10/1, con cái tới thăm thì phát hiện phần tai và mắt bên phải của cụ bà bị thâm tím, tụ máu, phần trán bị đỏ và sưng.

Khi được hỏi, cụ bà trả lời là bị ngã. Cảm thấy nghi ngờ, gia đình đã kiểm tra camera và phát hiện sự việc.