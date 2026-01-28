Toyota Hilux bản mới "hầm hố" lộ diện, rẻ hơn đời cũ

Toyota Hilux thế hệ mới xuất hiện tại đại lý trước ngày ra mắt, với 3 phiên bản và mức giá thấp hơn đời cũ, qua đó tăng sức cạnh tranh trong phân khúc bán tải.

Mức giá hấp dẫn hơn đời cũ

Sát ngày ra mắt, Toyota Hilux thế hệ mới đã có mặt tại đại lý với mức giá gây bất ngờ. Theo một tư vấn bán hàng của Toyota tại TP.HCM, Hilux mới sẽ có 3 phiên bản, với giá lần lượt 632 triệu, 706 triệu và 903 triệu đồng. Các phiên bản này vẫn được nhập từ Thái Lan.

Toyota Hilux thế hệ mới đã có mặt tại đại lý, chuẩn bị cho thời điểm ra mắt. Ảnh: N.T.

Mức giá của Hilux đời mới thấp hơn phiên bản hiện hành ở hai đầu dải sản phẩm. Hilux thế hệ cũ hiện được niêm yết từ 668 triệu đồng đến 913 triệu đồng. So với đời cũ, Hilux mới rẻ hơn 36 triệu đồng ở bản tiêu chuẩn và 10 triệu đồng ở bản cao nhất. Riêng bản giữa vẫn giữ nguyên ở mức 706 triệu đồng.

So với các đối thủ, mức giá 632-903 triệu đồng giúp Hilux dễ cạnh tranh hơn khi đặt cạnh Ford Ranger hiện có giá 669 triệu đến 1,3 tỷ đồng.

Mức giá này cũng tạo lợi thế nhất định trước Mitsubishi Triton (655-924 triệu đồng), Isuzu D-Max (650-880 triệu đồng) và Nissan Navara (685-960 triệu đồng).

Nếu chốt giá bản cao ở mức 903 triệu đồng, Hilux có vùng giá trần thấp hơn Ranger, Triton và Navara.

Kiểu dáng, trang bị được nâng cấp

Thiết kế ngoại thất của Hilux thế hệ mới thay đổi theo hướng góc cạnh và hiện đại, "hầm hố" hơn so với đời cũ.

Phần đầu xe được làm mới với lưới tản nhiệt lớn hơn, cản trước tạo khối mạnh và cụm đèn LED có đồ họa sắc nét hơn, giúp diện mạo chắc chắn và thể thao hơn.

Thân xe vẫn giữ dáng bán tải cơ bắp quen thuộc nhưng các đường dập nổi được nhấn mạnh, trong khi phía sau chỉnh sửa ở cụm đèn hậu và cản sau để tăng độ nhận diện.

Đuôi xe đơn giản nhưng cứng cáp hơn đời cũ, bệ bước cũng được bổ sung ở thế hệ này. Ảnh: N.T.

Trang bị trên Hilux mới cũng được nâng cấp so với phiên bản hiện hành, tập trung vào nhóm tiện nghi và an toàn.

Khoang lái bổ sung màn hình giải trí lớn hơn, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto, cụm đồng hồ được làm mới và các tiện ích đi kèm.

Bên cạnh đó, xe có thêm các tính năng hỗ trợ lái thuộc gói Toyota Safety Sense tùy phiên bản, kết hợp những trang bị như cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi và kiểm soát hành trình thích ứng.

Toyota Hilux 2026 dùng động cơ gì?

Theo nhân viên bán hàng, Hilux thế hệ mới tiếp tục dùng hai tùy chọn máy dầu 2.4 lít và 2.8 lít tương tự đời trước. Ở đời cũ, bản 2.4 lít cho công suất 148 mã lực và mô-men xoắn 400 Nm trong khi bản 2.8 lít có công suất 201 mã lực và 500 Nm.

Xe đi kèm hộp số sàn 6 cấp cho bản tiêu chuẩn và hộp số tự động 6 cấp. Việc giữ nguyên cấu hình động cơ là cách làm quen thuộc của Toyota ở các lần nâng cấp, dù đôi khi khiến hãng xe Nhật bị nhận xét là bảo thủ.

Với kiểu dáng mới cùng mức giá rẻ hơn đời cũ, Toyota Hilux được kỳ vọng tăng sức cạnh tranh với các đối thủ trong phân khúc, trong đó có Isuzu D-Max. Ảnh: Isuzu.

Việc ra mắt thế hệ mới của Hilux diễn ra trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng khốc liệt.

Theo số liệu của Hiệp hội các Nhà sản xuất Ô tô Việt Nam, Ford Ranger tiếp tục giữ ngôi "vua bán tải" trong năm 2025 với 18.692 xe bán ra, chiếm khoảng 69% thị phần.

Ở nhóm bám đuổi, Mitsubishi Triton tăng mạnh lên 4.303 xe để giữ vị trí á quân, còn Hilux đạt 3.501 xe và có dấu hiệu hồi phục nhưng vẫn đứng dưới "cái bóng" quá lớn của đối thủ dẫn đầu.

Trong bối cảnh đó, nếu giá 632-903 triệu đồng được giữ nguyên, Hilux sẽ có lợi thế rõ rệt ở bản tiêu chuẩn và bản cao nhất, qua đó tăng sức cạnh tranh khi phân khúc bán tải ngày càng khốc liệt với các đối thủ liên tục nâng cấp sản phẩm và tung ưu đãi.