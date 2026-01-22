Danh sách trúng cử vừa công bố cho thấy có 6 Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII không tái cử Ban Chấp hành Trung ương khóa mới.

Tối 22/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng công bố danh sách Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV gồm 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết.

Trong 16 Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, có 6 người không tái cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV, gồm:

1. Ông Lương Cường, Chủ tịch nước

2. Ông Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ

3. Ông Nguyễn Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ

4. Ông Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương

5. Ông Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

6. Ông Nguyễn Văn Nên, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội 14.

10 Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII trúng cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV gồm: Tổng bí thư Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc.

Đoàn Chủ tịch Đại hội Đảng XIV bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa mới. Ảnh: Daihoidang.

Tại họp báo quốc tế thông tin về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV (ngày 14/1), Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cho biết công tác chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV được Trung ương khóa XIII và Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV tiến hành theo đúng các quy định của Đảng, nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của pháp luật và đảm bảo "khoa học, chặt chẽ, dân chủ, khách quan, minh bạch, phát huy dân chủ, trí tuệ".

Bên cạnh đó, nhân sự khóa XIV đảm bảo hợp lý giữa tiêu chuẩn và cơ cấu, giữa kế thừa và ổn định, đổi mới và phát triển, chuyên môn và sáng tạo, năng lực thực tiễn... Đặc biệt, công tác nhân sự khóa XIV đề cao chất lượng, hiệu quả sản phẩm công tác, sự cống hiến làm thước đo để đánh giá, bố trí và sử dụng cán bộ.

Sáng mai (23/1), Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV tiến hành Hội nghị lần thứ nhất để bầu Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt theo quy định.

Đây là lần thứ ba liên tiếp, Đại hội Đảng bầu 200 Ủy viên Trung ương. Tại 2 kỳ đại hội gần nhất là Đại hội XII (năm 2016) và XIII (năm 2021), Đại hội cũng bầu 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết.