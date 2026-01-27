Công ty dược hối lộ 71 tỷ đồng để "tuồn" thuốc vào 13 bệnh viện

Chủ tịch Công ty Cổ phần dược Sơn Lâm khai việc chi hoa hồng cho lãnh đạo 13 bệnh viện để thuốc không bị trả lại và thuận lợi trong thanh quyết toán.

Chiều 27/1, TAND Hà Nội chuyển sang phần xét hỏi 23 bị cáo trong vụ án đưa, nhận hối lộ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Cổ phần Y dược LanQ cùng nhiều bệnh viện y dược cổ truyền, trung tâm y tế trên cả nước.

Vụ án có 23 bị cáo bị truy tố về các tội: Nhận hối lộ, Đưa hối lộ và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Gắn nhãn mác của công ty khác lên thuốc

Là người đầu tiên trả lời thẩm vấn, bị cáo Nguyễn Mạnh Quyền, cựu Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Y dược LanQ, khai vào cuối năm 2019, bị cáo đại diện Công ty LanQ ký hợp đồng khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế năm 2020 với Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang, trong đó có việc cung cấp thuốc cho người có thẻ bảo hiểm y tế đến khám, chữa bệnh.

Sau đó, bị cáo Quyền đã bàn với Phạm Văn Cách, cựu Chủ tịch Công ty Cổ phần dược Sơn Lâm về việc Công ty LanQ sẽ tổ chức đấu thầu lựa chọn đơn vị cung cấp thuốc.

Bị cáo Nguyễn Mạnh Quyền. Ảnh: N.H.

Kết quả, Công ty Sơn Lâm là đơn vị trúng thầu. Đầu năm 2020, Công ty LanQ và Công ty Sơn Lâm ký hợp đồng mua bán thuốc trị giá hơn 64 tỷ đồng.

Theo hợp đồng, Công ty Sơn Lâm là đơn vị cung cấp toàn bộ vị thuốc cho Công ty LanQ. Tuy nhiên, thực tế LanQ chỉ mua một phần nhỏ từ Sơn Lâm, còn lại lấy từ Công ty cổ phần Đông dược Hà Nội CQB.

Tại tòa, bị cáo Nguyễn Mạnh Quyền thừa nhận đã gắn nhãn mác, bao bì của Sơn Lâm cho số thuốc mua từ CQB nhằm hợp thức hồ sơ đấu thầu. Bị cáo khai thêm một số vị thuốc của CQB có chất lượng tốt hơn. Để hợp thức hóa nguồn tiền đầu ra, Phạm Văn Cách đã cung cấp hóa đơn khớp với số lượng thuốc xuất bán.

Theo cáo buộc của cơ quan tố tụng, bị cáo Nguyễn Mạnh Quyền chi cho Phạm Văn Cách 18% trên tổng giá trị hóa đơn khống nhưng vì Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang chưa thanh toán toàn bộ tiền theo đề nghị thanh toán của Công ty LanQ nên bị cáo Quyền chưa trả tiền cho bị cáo Cách.

Tại tòa, bị cáo Quyền cho rằng bị cáo không thỏa thuận gì về việc chi % cho Phạm Văn Cách. Khi được đối chất, Phạm Văn Cách khai ban đầu việc mua bán không có thỏa thuận. Sau khoảng 3 tháng, do số lượng hàng hóa quá nhiều, lo ngại ngân hàng chú ý nên bị cáo Nguyễn Mạnh Quyền đã thỏa thuận chi 18% trên tổng giá trị hóa đơn khống cho ông Cách. Tuy nhiên, bị cáo Phạm Văn Cách chưa nhận được khoản tiền này.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: N.H.

"Lợi nhuận lãi tốt thì tôi trích % nhiều"

Khi được hỏi về lý do đưa hối lộ 71 tỷ đồng cho 18 cựu lãnh đạo bệnh viện, ông Cách khai "tiền này để đảm bảo tiến độ thanh toán diễn ra nhanh chóng và việc giao thuốc được thuận lợi".

"Bị cáo thường thỏa thuận với ai?", HĐXX đặt câu hỏi. Ông Cách trình bày: "lúc thì giám đốc lúc thì trưởng khoa. Họ là những người nhận hàng, mua bán hàng và thanh toán. Họ đề xuất hoa hồng nên tôi đồng ý chi. Việc thỏa thuận hoa hồng dựa theo thị trường lúc thuốc xuống giá hoặc lên giá thì tôi chia sẻ theo từng đợt. Lợi nhuận lãi tốt thì tôi trích phần trăm nhiều, làm ăn khó khăn thì chi ít đi".

Theo lời khai của bị cáo Cách, nhiều khi người của công ty không đi giao hàng trực tiếp được nên sẵn sàng chi hoa hồng để được gửi hàng qua bưu điện hoặc xe khách. Việc chi tiền còn để thuốc của công ty không bị trả lại với những lý do nhỏ nhặt.

Bị cáo Phạm Văn Cách. Ảnh: N.H.

Tại phiên tòa, bị cáo Phạm Văn Cách khẳng định thuốc không kém chất lượng nhưng đôi khi bị bệnh viện bắt bẻ về phương thức điều chế nên công ty chi hoa hồng cho lãnh đạo bệnh viện để thuốc không bị trả về.

Số tiền chi hoa hồng lên tới 71 tỷ đồng, song bị cáo Cách khẳng định khoản này được trích từ lợi nhuận thực tế của các hợp đồng, không phải do nâng khống giá nên không làm tăng giá thuốc.

Bị cáo Lê Văn Tình, cựu Phó giám đốc Công ty cổ phần dược phẩm Sơn Lâm cũng khai việc chi tiền hoa hồng còn giúp việc ký các biên bản thương thảo và hợp đồng diễn ra nhanh.

Ông Tình dẫn chứng khi ký hợp đồng với Bệnh viện Y dược cổ truyền Tây Ninh, Phó giám đốc bệnh viện là Đinh Thị Mộng Thanh chủ động hỏi về mức hoa hồng trước khi ký. Bà Thanh yêu cầu chuyển riêng 20% cho cá nhân và 17% cho bệnh viện.

Số tiền bà Thanh bị cáo buộc đã nhận từ doanh nghiệp này là 4,1 tỷ đồng, trong đó khoản hưởng riêng là 2,3 tỷ.

Trong 18 người bị cáo buộc tội Nhận hối lộ, người cầm nhiều tiền nhất của Công ty Sơn Lâm là Huỳnh Nguyễn Lộc, cựu Viện trưởng Viện y dược học dân tộc TP.HCM, tổng hơn 47 tỷ đồng, chiếm 2/3 tổng số tiền đưa nhận hối lộ trong vụ án.

Trong số 18 cựu lãnh đạo, cán bộ bệnh viện bị truy tố tội "Nhận hối lộ" ở vụ này còn có Trương Thị Thu Hương, cựu Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Thái Nguyên; Nguyễn Văn Trung, cựu Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng; Lê Phước Nin, cựu Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền và phục hồi chức năng tỉnh Bình Định; Võ Thị Kim Loan, cựu Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Bến Tre...