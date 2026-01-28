Huế triển khai chính sách mới hỗ trợ chi phí cho doanh nghiệp mới thành lập

HĐND TP Huế vừa ban hành chính sách mới hỗ trợ doanh nghiệp thành lập mới, với các khoản hỗ trợ chi phí chữ ký số, hóa đơn điện tử và máy tính tiền cho 5.000 doanh nghiệp đầu tiên.

Cú hích cho chuyển đổi hộ kinh doanh lên doanh nghiệp

Theo Nghị quyết, đối tượng thụ hưởng là các doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp kể từ ngày nghị quyết có hiệu lực (không bao gồm doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài). Các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan thuế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Khu vực 9 và các đơn vị liên quan được giao phối hợp triển khai.

Cụ thể, mỗi doanh nghiệp mới thành lập được hỗ trợ 1,5 triệu đồng chi phí sử dụng chữ ký số công cộng trong năm đầu tiên. Đây là công cụ bắt buộc để thực hiện kê khai, nộp thuế điện tử, giao dịch bảo hiểm xã hội và xử lý các thủ tục hành chính số.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn được hỗ trợ thêm 1,5 triệu đồng chi phí đăng ký và sử dụng hóa đơn điện tử lần đầu. Dù giá trị không lớn, nhưng hai khoản hỗ trợ này được đánh giá là “đánh trúng” những chi phí không thể tránh trong giai đoạn khởi nghiệp – thời điểm mà dòng tiền của doanh nghiệp thường rất hạn hẹp.

Theo tính toán của UBND TP Huế, riêng kinh phí hỗ trợ chữ ký số và hóa đơn điện tử đã chiếm khoảng 3 tỷ đồng mỗi năm, cho thấy rõ định hướng thúc đẩy chuyển đổi số ngay từ khi doanh nghiệp mới ra đời.

Chính sách mới cho 5.000 doanh nghiệp siêu nhỏ

Điểm mới và được xem là đột phá nhất trong nghị quyết lần này là chính sách hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi lên doanh nghiệp – nhóm đối tượng chiếm tỷ trọng lớn nhưng lâu nay còn e dè với mô hình DN do lo ngại chi phí và thủ tục.

Theo đó, 5.000 hộ kinh doanh đầu tiên khi chuyển đổi sang doanh nghiệp siêu nhỏ, đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, sẽ được hỗ trợ tối đa 50% chi phí mua máy tính tiền có kết nối với cơ quan thuế. Mức hỗ trợ dự toán khoảng 2 triệu đồng/ doanh nghiệp, với tổng kinh phí khoảng 400 triệu đồng mỗi năm.

Để được hưởng chính sách này, doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện: là DN siêu nhỏ theo quy định tại Nghị định 80/2021/NĐ-CP; trước khi chuyển đổi, hộ kinh doanh đã đăng ký và hoạt động hợp pháp; có thời gian hoạt động liên tục ít nhất 1 năm.

Không dừng lại ở hỗ trợ công cụ, TP Huế còn dành nguồn lực đáng kể để hỗ trợ chi phí thuê kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ chuyển đổi từ hộ kinh doanh. Cụ thể, doanh nghiệp được hỗ trợ 1 triệu đồng/tháng, trong thời gian tối đa 24 tháng trong 3 năm đầu hoạt động. Tổng kinh phí cho nội dung này ước khoảng 2,4 tỷ đồng mỗi năm.

Với chính sách hỗ trợ mới được triển khai đồng bộ, đặc biệt là chính sách chuyển đổi hộ kinh doanh, TP Huế kỳ vọng sẽ có khoảng 200 doanh nghiệp/năm chuyển đổi từ hộ kinh doanh, chiếm 20% tổng số doanh nghiệp mới thành lập.

Theo UBND TP Huế, thực tiễn triển khai Nghị quyết số 18/2019/NQ-HĐND ban hành năm 2019 (quy định một số chính sách hỗ trợ đối với doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế) cho thấy, chính sách hỗ trợ lãi suất vay vốn ban đầu hầu như không phát huy hiệu quả, do phần lớn doanh nghiệp mới thành lập và doanh nghiệp chuyển đổi từ hộ kinh doanh không đáp ứng đủ điều kiện vay theo quy định.

Trong khi đó, các Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa hiện đang cung cấp nguồn vốn ưu đãi với lãi suất thấp hơn thị trường, khiến chính sách hỗ trợ lãi suất từ ngân sách địa phương trở nên kém hấp dẫn. Trên cơ sở đó, UBND TP Huế đề xuất bãi bỏ hỗ trợ lãi suất, chuyển sang hỗ trợ trực tiếp các chi phí thiết yếu, sát với thực tế hoạt động của doanh nghiệp.

Hiện nay, mỗi năm TP Huế có hơn 1.000 doanh nghiệp thành lập mới. Khi các chính sách hỗ trợ mới được triển khai đồng bộ, đặc biệt là chính sách chuyển đổi hộ kinh doanh, dự kiến sẽ có khoảng 200 doanh nghiệp/năm chuyển đổi từ hộ kinh doanh, chiếm 20% tổng số doanh nghiệp mới thành lập.

Với các khoản chi gồm 1,5 tỷ đồng hỗ trợ chữ ký số, 1,5 tỷ đồng hỗ trợ hóa đơn điện tử, 2,4 tỷ đồng hỗ trợ thuê kế toán và 400 triệu đồng hỗ trợ máy tính tiền, tổng kinh phí hỗ trợ doanh nghiệp thành lập mới của TP Huế khoảng 5,8 tỷ đồng/năm, được cân đối từ ngân sách thành phố.